Thường xuyên ăn rau muống luộc mà không biết hết những tác dụng tuyệt vời này thì phí cả đời

Chuyên gia nói gì 16/05/2018 18:07

Rau muống là món ăn bình dân được ưa dùng vì rất dễ chế biến và hợp khẩu vị nhiều người. Thế nhưng, không phải ai cũng biết hết những tác dụng tuyệt vời của loại thực phẩm quen thuộc này.

Mặc dù có giá thành rẻ nhưng rau muống lại chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe. Hàm lượng lớn chất xơ, sắt, chất chống oxy hóa, beta-carotene và vitamin A, C trong rau muống có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, điều trị thiếu máu, ngăn ngừa tiểu đường, bảo vệ tim mạch…

Chỉ với một bó rau muống luộc mỗi ngày, bạn sẽ cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho cơ thể. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời mà thực phẩm này mang lại cho sức khỏe của bạn:

Những tác dụng tuyệt vời của rau muống

Ngăn ngừa ung thư

Theo nhiều nghiên cứu, rau muống chứa đến 13 loại hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, rau muống còn chứa hàm lượng lớn vitamin A, C và beta-carotene giúp thúc đẩy hệ miễn dịch, ngăn ngừa các gốc tự do trong cơ thể.

Lượng folate trong rau muống có khả năng phân giải hóa chất gây ảnh hưởng đến tim mạch, từ đó giảm thiểu nguy cơ đau tim, đột quỵ, đồng thời giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim.

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Rau muống chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt

Rau muống chứa hàm lượng cao carotenoid, vitamin A và lutein giúp bổ sung những dưỡng chất cần thiết bảo vệ đôi mắt. Thực phẩm này còn giúp tăng nồng độ glutathione, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể.

Ngăn ngừa thiếu máu

Nhờ chứa nhiều chất sắt nên rau muống có tác dụng ngăn ngừa tình trạng thiếu máu hiệu quả. Chính vì vậy, rau muống rất tốt cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đang tuổi ăn dặm.

Thường xuyên ăn rau muống luộc mà không biết hết những tác dụng tuyệt vời này thì phí cả đời - Ảnh 2
Thường xuyên ăn rau muống sẽ giúp ngăn ngừa thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Rau muống chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu tốt cho hệ tim mạch như magie, folate, vitamin A, C và beta-carotene. Chúng có vai trò quan trọng trong việc giảm cholesterol xấu trong cơ thể, đồng thời giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim.

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc ăn rau muống thường xuyên còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Làm đẹp da

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, rau muống còn chứa các hợp chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp ngăn ngừa các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa da.

Thường xuyên dùng rau muống sẽ giúp hạn chế nếp nhăn, bảo vệ da khỏi tia cực tím, ngăn ngừa mụn trứng cá…

Thường xuyên ăn rau muống luộc mà không biết hết những tác dụng tuyệt vời này thì phí cả đời - Ảnh 3
Những dưỡng chất trong rau muống giúp chống lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang muốn giảm cân thì đừng quên bổ sung rau muống vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong loại thực phẩm này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của rau muống, còn chần chừ gì nữa mà không ngay ra chợ mua ngay 1 bó về ăn thôi nào!

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