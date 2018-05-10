Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi ngày bạn sẽ uống một ly nước ép rau má

Bên cạnh đó, rau má còn chứa hàm lượng lớn beta caroten, flavonols, calcium, sắt, magie, kali cùng nhiều loại vitamins B, C, K… có tác dụng cải thiện trí nhớ, làm chậm quá trình lão hoá, cải thiện tuần hoàn máu và chữa nhiều chứng bệnh về da.

Theo Đông y, rau má có tính hàn, có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu nên thường được dùng để bồi bổ cơ thể, chữa khí hư, mụn nhọt, rôm sảy… Rau má được dùng như một phương thuốc để điều trị bệnh vảy nến, eczema, nhiễm trùng hô hấp, cảm lạnh, viêm gan, động kinh, mệt mỏi, sốt, hen suyễn...

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời mà nước ép rau má có thể mang lại cho cơ thể:

Thường xuyên uống nước ép rau má mỗi ngày sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, da trắng hồng mịn mang không tì vết.

Những tác dụng tuyệt vời của nước ép rau má

Bảo vệ tim mạch

Những dưỡng chất trong rau má có tác dụng giảm sưng và cải thiện quá trình lưu thông máu trong cơ thể, giúp ngăn ngừa suy giãn tĩnh mạch hiệu quả.

Người gặp các vấn đề về tim mạch hoặc thừa cân nên thường xuyên uống nước ép rau má để giảm lượng cholesterol, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tai biến do xơ vữa động mạch gây ra.

Những dưỡng chất trong nước ép rau má rất tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Rau má chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin giúp làm đẹp và cải thiện làn da từ sâu bên trọng. Mỗi ngày 1 ly nước rau má sẽ giúp dưỡng ẩm cho da, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ thanh lọc và giải độc gan, nhờ đó cải thiện tình trạng mụn ẩn trên da.

Bạn có thể sử dụng nước ép rau má để đắp mặt mỗi tuần 2 lần, kiên trì áp dụng sẽ giúp làn da trở nên trắng mịn và tươi trẻ hơn.

Nước ép rau má mang lại những tác dụng ‘thần kỳ’ cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Giúp tăng trí nhớ

Rau má phơi khô, sau đó tán thành bột pha cùng sữa tươi có thể giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện các vấn đề về thị lực. Mỗi ngày 3-5g bột rau má sẽ giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn.

Giảm căng thẳng, ngăn ngừa trầm cảm

Hàm lượng triterpenoids trong rau má có khả năng giảm thiểu căng thẳng và tăng cường chức năng tuần hoàn não. Nếu bạn gặp tình trạng mất ngủ liên miên thì nên uống nước rau má để giúp tinh thần thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nước rau má giúp hỗ trợ điều trị mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không nên uống nước rau má quá nhiều để tránh bị đầy bụng hoặc tiêu chảy.