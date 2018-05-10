Mỹ phẩm organic: Xu hướng làm đẹp mới với nhiều tác dụng 'thần kỳ'

Mỹ phẩm organic còn được gọi là mỹ phẩm hữu cơ vì chứa ít nhất 70% thành phần có nguồn gốc nông nghiệp. Hầu hết các thành phần được dùng để sản xuất loại mỹ phẩm này đều được chiết xuất từ các loại cây, hoa, quả, lá, thực vật và khoáng chất… tự nhiên và không qua xử lý hoá học.

Bất kỳ cô nàng nào cũng quan tâm đến vấn đề chăm sóc da và không ngừng cập nhật các xu hướng trên khắp thế giới. Cũng chính vì thế mà mỹ phẩm organic không nằm ngoài xu hướng tìm kiếm của những tín đồ làm đẹp .

Chính vì thế, các sản phẩm thuộc dòng mỹ phẩm organic như son môi, dưỡng tóc, kem trị mụn, dưỡng ẩm da… đang được rất nhiều phụ nữ Việt tin dùng.

Xu hướng sử dụng mỹ phẩm organic đang dần được ưa chuộng trên khắp thế giới bởi tính an toàn và hiệu quả lâu dài của nó. Những ngôi sao nổi tiếng như cựu thiên thần Victoria's Secret Miranda Kerr, diễn viên Nina Dobrev hay Christine Taylor đều ưa chuộng phuơng pháp làm đẹp bằng dòng mỹ phẩm này.

Miranda Kerr nổi tiếng là cô nàng khó tính trong việc làm đẹp nhưng vẫn lựa chọn sử dụng mỹ phẩm organic - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, chị Kim Tuyền – chủ một cửa hàng bán mỹ phẩm organic tại quận 3 cho biết: “Những dòng sản phẩm bên mình bán rất chạy, đặc biệt là son môi. Chị em hầu hết đều rất sợ những loại son có chứa chì nên rất ưa chuộng son môi làm từ thiên nhiên, mặc dù độ bám màu không cao nhưng lại rất an toàn nên nhiều người vẫn tìm đến mua”.

Một thương hiệu mỹ phẩm organic có tiếng khác tại quận 1 (TP.HCM) được nhiều chị em tin dùng cam kết các sản phẩm của họ đều được làm hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn cả cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Quy trình sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Sở Y tế, máy móc sản xuất đạt tiêu chuẩn theo quy định cũng như các nguyên liệu nhập khẩu có đầy đủ giấy phép nhập khẩu và sử dụng của Bộ Y tế.

Chị Bảo Thi (ngụ tại quận 5, TP.HCM) – khách hàng thường xuyên của một thương hiệu mỹ phẩm organic cho biết: “Làn da của mình khá nhạy cảm và rất dễ nổi mụn nên khó lựa chọn được một sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Hầu như mình đã thử xài qua nhiều dòng mỹ phẩm nhưng đều bị kích ứng. Lúc đầu khi biết đến dòng mỹ phẩm organic mình cũng khá băn khoăn vì hiệu quả của nó. Nhưng sau một thời gian sử dụng thì mình thấy da ổn hơn và cho đến bây giờ thì mình vẫn trung thành với những sản phẩm được làm từ thiên nhiên”.

Mỹ phẩm organic rất lành tính cho da - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như những sản phẩm làm đẹp khác, mỹ phẩm organic cũng vô cùng đa dạng với nhiều sản phẩm khác nhau từ trang điểm, chăm sóc da đến nuôi dưỡng tóc… nên có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của các chị em.

Tác dụng của mỹ phẩm organic

Vì được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên nên ưu điểm lớn nhất của mỹ phẩm organic chính là chỉ số an toàn cho da khá cao, phù hợp với những người có làn da nhạy cảm.

Đặc biệt, một số dòng sản phẩm organic được chiết xuất từ lá, rễ, thân cây, mang tính dược học cao nên không chỉ có tác dụng tạm thời mà còn giúp nuôi dưỡng và cải thiện làn da từ sâu bên trong, mang lại hiệu quả lâu dài.

Bên cạnh tác dụng làm đẹp thông thường, mỹ phẩm organic còn có khả năng giúp phòng chống, loại bỏ tận gốc những hư tổn và bệnh về da liễu thường gặp, nuôi dưỡng da tận sâu bên trong gốc tế bào.

Mỹ phẩm organic tác động sâu vào gốc tế bào để cải thiện làn da từ bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với Phụ nữ sức khỏe, chị Đỗ Thùy Trang – chuyên viên tư vấn chăm sóc da tại một Spa có tiếng tại quận 5 (TP.HCM) chia sẻ: “Thường thì mỹ phẩm thiên nhiên được chiết xuất từ những nguyên liệu lành tính như dầu dừa, dầu chùm ngây, trà xanh, nghệ, mật ong, tinh dầu bưởi… và khá an toàn cho da. Tuy nhiên, những loại mỹ phẩm này phải kiên trì sử dụng mới có thể nhận được kết quả trên da chứ không như những dòng sản phẩm khác. Nhược điểm của loại mỹ phẩm này là hạn sử dụng không quá lâu vì không chứa chất bảo quản, đồng thời cũng đòi hỏi người sử dụng phải bảo quản đúng cách”.

Nguy hại khi sử dụng mỹ phẩm organic kém chất lượng

Bên cạnh các thương hiệu lớn, một số cửa hàng nhỏ lẻ lợi dụng thị hiếu của khách hàng để sản xuất hàng loạt sản phẩm kém chất lượng gắn mác mỹ phẩm thiên nhiên.

Những sản phẩm này đều được làm từ những thành phần không rõ nguồn gốc và chưa được kiểm định mức độ an toàn nên có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến da. Đã có nhiều trường hợp chị em sử dụng mỹ phẩm organic giả gặp các vấn đề như da đỏ rát, ngứa, mụn nổi chi chít, nám da…

Chính vì vậy, nếu bạn quyết định sử dụng mỹ phẩm organic để làm đẹp thì nên lựa chọn những thương hiệu có uy tín, sản phẩm có bao bì ghi nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, đặc biệt chú ý tem chứng nhận để tránh mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng.