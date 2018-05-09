Da sần sùi, mụn nổi chi chít vì cứ giữ những thói quen sai lầm này khi rửa mặt

Rửa mặt mỗi ngày là bước vô cùng quan trọng để chăm sóc và bảo vệ da. Tuy nhiên, nếu phạm phải những thói quen sai lầm này khi rửa mặt thì làn da sẽ dễ bị tổn thương, trở nên sần sùi và nổi mụn.

Để chăm sóc da mặt, hầu hết các cô nàng đều rất chú trọng bước rửa mặt để làm sạch bụi bẩn trên da. Tuy nhiên, không phải ai cũng rửa mặt đúng cách vì trong quá trình này, bạn có thể vô tình mắc phải những sai lầm không đáng có khiến da nổi mụn, sần sùi. Dưới đây là những thói quen sai lầm khi rửa mặt khiến da bị tổn thương, mụn xuất hiện ngày càng nhiều, bạn cần tránh xa:

Những thói quen sai lầm khi rửa mặt gây hại cho da Không làm sạch tay trước khi rửa mặt Nhiều người thường quên việc làm sạch tay trước khi rửa mặt mà không hề biết rằng thói quen này có thể khiến bụi bẩn hoặc vi khuẩn lây lan từ tay qua da mặt của bạn. Chính vì vậy, hãy nhớ vệ sinh sạch sẽ đôi tay của bạn bằng xà phòng trước khi rửa mặt nhé. Duy trì thói quen nhỏ này sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ mụn mọc chi chít trên khuôn mặt đấy! Nên làm sạch tay trước khi rửa mặt để bảo vệ da - Ảnh minh họa: Internet Rửa mặt quá nhiều lần trong ngày Rửa mặt liên tục không hề có lợi như bạn nghĩ mà ngược lại, thói quen này sẽ làm mất cân bằng độ pH trên da, khiến da trở nên khô ráp và kém mịn màng. Bên cạnh đó, nếu làn da của bạn nhạy cảm thì việc rửa mặt quá nhiều sẽ tạo điều kiện cho mụn hình thành.

Thay vì rửa mặt nhiều lần trong ngày, bạn chỉ nên rửa mặt khoảng 2 lần/ngày vào sáng sớm khi mới ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Dùng sữa rửa mặt có chất tẩy trắng Có rất nhiều loại sữa rửa mặt được bày bán trên thị trường, trong đó có một số loại sữa rửa mặt chứa hoạt chất giúp làm trắng da nhanh chóng. Nếu thường xuyên sử dụng loại sữa rửa mặt này sẽ khiến làn da dần bị bào mòn, dẫn đến các vấn đề về mụn. Đặc biệt, những loại sữa rửa mặt có chất tẩy trắng sẽ hoàn toàn không phù hợp với làn da nhạy cảm, bạn nên lưu ý khi lựa chọn sản phẩm. Tốt nhất, bạn nên tìm mua những loại sữa rửa mặt có thành phần thiên nhiên, lành tính và có độ pH khoảng 5.5 để an toàn cho làn da. Bạn nên lựa chọn loại sữa rửa mặt phù hợp cho làn da - Ảnh minh họa: Internet Không vệ sinh khăn mặt thường xuyên Khăn mặt là nơi tích tụ rất nhiều vi khuẩn nếu không được làm sạch thường xuyên. Nếu chẳng may dùng khăn mặt nhiễm khuẩn để lau khô mặt sẽ khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào da, gây mụn trứng cá. Sau khi lau mặt, bạn nên giặt sạch và phơi khăn lên giá treo để ngăn ngừa vi khuẩn hình thành và phát triển. Đối với khăn mặt mới, bạn nên ngâm hoặc luộc chúng với nước nóng khoảng 5 phút rồi mới bắt đầu sử dụng. Luôn luôn vệ sinh khăn rửa mặt sau mỗi lần sử dụng - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những thói quen sai lầm khi rửa mặt khiến da mặt của bạn ngày càng xấu đi, mụn nổi chi chít và da kém mịn màng. Hãy từ bỏ ngay từ hôm nay để làn da luôn khỏe mạnh, sáng mịn nhé!

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