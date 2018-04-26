Cho một thìa mật ong vào uống cùng nước dừa, chị em biết tác dụng thi nhau học theo

Chuyên gia nói gì 26/04/2018 11:22

Nước dừa là thức uống giải khát được nhiều người yêu thích. Thế nhưng bạn đã bao giờ thử kết hợp nó với mật ong chưa? Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời mà chúng mang lại cho sức khỏe đấy!

Trong những ngày hè nóng bức, nước dừa trở thành thức uống được nhiều người sử dụng nhờ khả năng giải nhiệt, làm mát, giúp bổ sung nhiều chất khoáng có lợi cho cơ thể.

Cho một thìa mật ong vào uống cùng nước dừa, chị em biết tác dụng thi nhau học theo - Ảnh 1
Nước dừa có tác dụng giải nhiệt rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mật ong và nước dừa đều chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin A… có tác dụng bảo vệ tế bào, chống lại các gốc tự do gây hại và làm chậm quá trình lão hóa sớm.

Khi kết hợp nước dừa và mật ong với nhau, những dưỡng chất trong thức uống này có thể giúp phòng và trị nhiều loại bệnh. Chỉ cần thêm một thìa mật ong vào ly nước dừa, khuấy đều rồi sử dụng hỗn hợp này mỗi sáng trước bữa ăn, bạn sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ dưới đây:

Tác dụng của nước dừa mật ong

Ngăn ngừa lão hóa da

Nước dừa và mật ong sẽ cung cấp một lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin A giúp cải thiện các vấn đề về da từ bên trong. Đồng thời bảo vệ các tế bào chống lại sức tàn phá của các gốc tự do, đẩy lùi quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, hàm lượng cytokinin trong thức uống này còn giúp cân bằng độ PH và làm ẩm da tự nhiên, nhờ đó mà bạn luôn sở hữu làn da căng bóng, mịn màng.

Cho một thìa mật ong vào uống cùng nước dừa, chị em biết tác dụng thi nhau học theo - Ảnh 2
Nước dừa mật ong giúp ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Hỗn hợp nước uống này có tác dụng tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể, nhờ đó giúp loại bỏ nhanh chóng mỡ thừa tích tụ, đặc biệt là ở vùng eo, mang đến cho bạn vóc dáng săn chắc và thon gọn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trong nước dừa mật ong sẽ giúp nuôi dưỡng các tế bào, đẩy lùi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, đảm bảo hệ miễn dịch của bạn luôn khỏe mạnh.

Cho một thìa mật ong vào uống cùng nước dừa, chị em biết tác dụng thi nhau học theo - Ảnh 3
Để tăng cường miễn dịch, bạn có thể cho mật ong vào nước dừa để uống - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Thường xuyên uống nước dừa và mật ong sẽ giúp điều hòa nhu động ruột, giảm bớt axit trong dạ dày, từ đó ngăn ngừa hiệu quả chứng ợ chua.

Ngoài tác dụng giúp cải thiện hệ tiêu hóa và đường ruột, nước dừa kết hợp với mật ong còn hỗ trợ điều trị táo bón hiệu quả.

Bảo vệ tim mạch

Nước dừa và mật ong chứa nhiều kali có tác dụng điều hòa huyết áp, giúp tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể. Chính vì vậy, đây chính là thức uống tuyệt vời giúp hỗ trợ điều trị và duy trì sức khỏe tim mạch.

Cho một thìa mật ong vào uống cùng nước dừa, chị em biết tác dụng thi nhau học theo - Ảnh 4
Những người mắc bệnh tim mạch nên uống nước dừa mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cholesterol

Thức uống tự nhiên kết hợp giữa mật ong và nước dừa giúp làm giảm cholesterol xấu trong máu, bảo vệ tim mạch và cơ thể luôn khỏe mạnh.

Thường xuyên uống nước dừa mật ong mỗi sáng trước bữa ăn mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, chị em hãy áp dụng ngay để bảo vệ cơ thể và giữ gìn nét tươi trẻ nhé!

Đặt chanh cạnh giường ngủ mỗi tối, đảm bảo khi biết tác dụng bạn sẽ muốn học theo ngay

Đặt chanh cạnh giường ngủ mỗi tối, đảm bảo khi biết tác dụng bạn sẽ muốn học theo ngay

Chanh là loại quả chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn đã bao giờ thử đặt chanh cạnh giường ngủ mỗi tối chưa? Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng mà nó mang lại đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   nước dừa mật ong nước dừa mật ong có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày