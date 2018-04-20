Đặt chanh cạnh giường ngủ mỗi tối, đảm bảo khi biết tác dụng bạn sẽ muốn học theo ngay

Uống mỗi ngày một ly nước chanh ấm sẽ giúp ngăn ngừa hiệu quả một số bệnh thường gặp như cảm lạnh, viêm họng…

Chanh chứa hàm lượng lớn vitamin C cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp thải độc, cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và ức chế sự phát triển của các gốc tự do.

Dưới đây là những lợi ích không ngờ mà bạn có thể nhận được khi đặt chanh cạnh giường:

Bên cạnh việc sử dụng chanh như một loại thực phẩm trong chế độ ăn uống, nhiều người còn đặt chanh ngay cạnh giường ngủ để bảo vệ sức khỏe . Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cắt đôi quả chanh và để ngay cạnh giường mỗi tối, những tác dụng “thần kỳ” của nó sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Đặt chanh ở cạnh giường ngủ có tác dụng gì?

Giảm căng thẳng

Những dưỡng chất trong chanh có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp giảm lo lắng và căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bạn có thể đặt chanh ở cạnh giường mỗi tối để thư giãn, nhờ đó mà giấc ngủ cũng ngon và sâu hơn.

Bên cạnh đó, hương thơm của chanh còn là phương thuốc hiệu quả giúp ngăn ngừa chứng trầm cảm.

Thanh lọc không khí

Chanh có đặc tính diệt khuẩn rất tốt, giúp làm sạch không khí trong phòng ngủ mà không hề gây bất cứ ảnh hưởng nào tới sức khỏe. Không khí được thanh lọc sẽ giúp hạn chế những vấn đề về hô hấp như nghẹt mũi, hen suyễn hay dị ứng.

Chanh giúp thanh lọc không khí - Ảnh minh họa: Internet

Giảm huyết áp

Những người mắc bệnh cao huyết áp nên đặt chanh ở đầu giường trước khi đi ngủ, những dưỡng chất trong loại quả này sẽ giúp điều trị bệnh hiệu quả. Mùi hương của chanh có tác dụng giảm huyết áp, từ đó ngăn ngừa các biến chứng của bệnh cao huyết áp.

Chính vì vậy, đặt chanh ở đầu giường được xem là phương pháp tự nhiên giúp điều hòa huyết áp tại nhà mà không cần sử dụng thuốc.

Cải thiện sự tập trung

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Nhật đã chứng minh, ngửi mùi chanh khi làm việc có thể tăng cường sự tập trung, cải thiện trí nhớ và giảm thiểu những sai sót có thể xảy ra.

Bạn có thể ngửi vỏ chanh hoặc dùng tinh dầu của loại quả này khi làm việc để tăng hiệu quả công việc đấy!

Ngửi hương chanh giúp thư giãn tinh thần, tăng cường khả năng hoạt động của não bộ - Ảnh minh họa: Internet

Diệt côn trùng

Thay vì sử dụng những sản phẩm diệt côn trùng thông thường có thể gây hại cho sức khỏe, bạn hãy đặt chanh cạnh giường ngủ mỗi tối. Cách này sẽ khiến một số loài côn trùng như kiến, ruồi, muỗi… phải tránh xa phòng ngủ của bạn. Nhờ đó giúp bạn phòng ngừa được các bệnh do côn trùng gây ra như sốt xuất huyết.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của việc đặt chanh cạnh đầu giường, bạn hãy thử áp dụng tại nhà nhé!