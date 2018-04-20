Biết được những tác dụng tuyệt vời này của hạt dưa hấu, bạn sẽ không bao giờ vứt đi khi ăn

Chuyên gia nói gì 20/04/2018 12:04

Dưa hấu là loại quả chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và được nhiều người yêu thích. Thế nhưng, không phải ai cũng biết hạt dưa hấu có thể mang lại những tác dụng tuyệt vời không kém.

Dưa hấu chứa hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp giảm lượng mỡ trong máu, tốt cho tim mạch, lợi tiểu... Bên cạnh đó, hạt của loại quả này còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Hạt dưa hấu chứa nhiều axit amin, protein, vitamin B, magie, kẽm, đồng, kali… đặc biệt giàu axit béo omega-3 và axit béo omega-6. Không chỉ tốt cho sức khoẻ, chiết xuất từ hạt dưa hấu còn có tác dụng kỳ diệu đối với làn da và mái tóc của bạn.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của hạt dưa hấu, bạn sẽ không bao giờ vứt đi khi ăn - Ảnh 1
Hạt dưa hấu chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, việc ăn hạt dưa hấu là an toàn và thực sự có ích cho sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của hạt dưa hấu, bạn đừng bỏ qua nhé!

Hạt dưa hấu có tác dụng gì?

Bảo vệ sức khoẻ tim mạch

Hàm lượng magie và các khoáng chất có trong hạt dưa hấu giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp và tăng cường hoạt động của tim. Chính vì vậy, khi ăn dưa bạn đừng vội bỏ hạt nhé vì chúng sẽ rất tốt cho tim mạch đấy!

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của hạt dưa hấu, bạn sẽ không bao giờ vứt đi khi ăn - Ảnh 2
Hạt dưa hấu chứa nhiều chất chống oxy hoá - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cholesterol xấu

Nhờ chứa nhiều chất xơ nên hạt dưa hấu có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong cơ thể. Nếu lượng cholesterol xấu này tăng cao sẽ dẫn đến những vấn đề về tim mạch và đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt dưa hấu chứa nhiều sắt và vitamin B có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và chức năng miễn dịch. Đừng bỏ phí loại hạt này khi ăn dưa hấu vì chúng rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Theo nghiên cứu, hạt dưa hấu có tác dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị tiểu đường và ảnh hưởng tích cực đến sự tích tụ glycogen lưu trữ. Bên cạnh đó, những dưỡng chất trong hạt dưa hấu có thể ngăn ngừa bệnh đái tháo đường loại 2.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của hạt dưa hấu, bạn sẽ không bao giờ vứt đi khi ăn - Ảnh 3
Hạt dưa hấu giúp điều trị nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa

Lượng magie dồi dào trong hạt dưa hấu có thể kích hoạt các enzyme trong cơ thể, giúp quá trình  hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra tốt hơn. Từ đó giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa được các bệnh ở dạ dày.

Làm đẹp da

Chiết xuất từ hạt dưa hấu có khả năng cải thiện kết cấu da từ bên trong và các vấn đề về da. Nhờ chứa nhiều magie, hạt dưa hấu giúp giảm mức cortisol, cân bằng hormone và cải thiện quá trình tái tạo tế bào. Loại hạt này còn giúp ngăn ngừa các nếp nhăn và hoạt động như một “lá chắn” chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da sớm.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà hạt dưa hấu có thể mang lại cho sức khỏe của bạn, vì vậy bạn đừng vứt bỏ chúng khi sử dụng nhé!

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