Mùa hè đến rồi, hãy ra chợ mua ngay một quả bầu về ăn vì những tác dụng thần kỳ này

Chuyên gia nói gì 15/04/2018 18:02

Bầu có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể nhanh chóng. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa hàm lượng cao dưỡng chất giúp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Theo Đông y, bầu có vị ngọt, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thông tiểu, ngăn ngừa táo bón… Hàm lượng chất xơ, canxi, magie, sắt cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất trong loại quả này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ giảm cân hiệu quả…

Chính vì vậy, bạn hãy bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, nhất là trong những ngày thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của bầu đối với sức khỏe , bạn không thể bỏ qua:

Những tác dụng thần kỳ của quả bầu

Giảm căng thẳng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những dưỡng chất trong quả bầu có tác dụng giảm lo lắng và căng thẳng thần kinh, từ đó giúp ngăn ngừa trầm cảm hiệu quả.

Mùa hè đến rồi, hãy ra chợ mua ngay một quả bầu về ăn vì những tác dụng thần kỳ này - Ảnh 1
Quả bầu chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa táo bón và chống ung thư

Quả bầu chứa hàm lượng lớn chất xơ không hòa tan, có tác dụng làm sạch ruột, nhuận tràng tự nhiên và giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Thường xuyên ăn bầu sẽ giúp ngăn ngừa táo bón, đồng thời giảm sự tích tụ nồng độ axit và tích lũy khí trong ruột. Chính vì vậy, thực phẩm này còn giúp ngăn ngừa ung thư ruột hiệu quả.

Giảm cân hiệu quả

Nhờ chứa nhiều chất xơ và hàm lượng calo thấp nên bầu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn bổ sung vào thực đơn ăn kiêng mỗi ngày. Bên cạnh đó, loại quả này còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Mùa hè đến rồi, hãy ra chợ mua ngay một quả bầu về ăn vì những tác dụng thần kỳ này - Ảnh 2
Bạn có thể bổ sung bầu vào thực đơn ăn kiêng để giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tim mạch

Hàm lượng lớn vitamin và khoáng chất trong bầu có tác dụng giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Bầu còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa các biến chứng của cao huyết áp…

Chính vì vậy, để trái tim luôn khỏe mạnh, bạn nên bổ sung loại quả này vào chế độ dinh dưỡng.

Dưỡng da từ sâu bên trong

Việc bảo vệ và nuôi dưỡng làn da từ bên trong rất quan trọng, do đó bạn cần cung cấp đủ lượng nước và vitamin cần thiết để cân bằng độ ẩm trên da, đồng thời duy trì độ đàn hồi của da.

Bầu chứa hàm lượng nước lên đến 95% nên có tác dụng bổ sung độ ẩm cho da, giúp khôi phục sức sống cho làn da, giữ da luôn tươi trẻ. Ngoài ra, những dưỡng chất trong bầu còn có khả năng làm chậm quá trình lão hóa da, điều tiết sản xuất dầu và ngăn ngừa mụn hình thành.

Mùa hè đến rồi, hãy ra chợ mua ngay một quả bầu về ăn vì những tác dụng thần kỳ này - Ảnh 3
Bầu chứa nhiều nước, chất xơ và vitamin giúp nuôi dưỡng da từ bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tóc

Không chỉ mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe, bầu còn được xem là bài thuốc dân gian giúp trị mái tóc hoa râm. Thường xuyên uống nước ép bầu mỗi ngày sẽ khắc phục được tình trạng tóc bạc sớm, giúp tóc bóng mượt và chắc khỏe hơn.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của quả bầu, còn chần chừ gì nữa mà không ra chợ mua ngay về ăn thôi nào!

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