Muốn nhận về những tác dụng 'thần kỳ' này, hãy thêm rau mồng tơi vào khẩu phần ăn mỗi ngày của gia đình

Đặc biệt, mồng tơi còn chứa nhiều protein, phosphorus và kali giúp bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ hiệu quả.

Hàm lượng lớn các chất dinh dưỡng như sắt, canxi, vitamin A, B, C… trong mồng tơi có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như tim mạch, trầm cảm, thiếu máu, ung thư…

Chế độ dinh dưỡng thiếu vitamin B có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi... Chính vì vậy, việc bổ sung rau mồng tơi vào thực đơn hàng ngày là cách để ngăn ngừa và điều trị ung thư hiệu quả.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của mồng tơi đối với sức khỏe mà bạn không thể bỏ qua:

Những dưỡng chất trong rau mồng tơi có thể mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Rau mồng tơi chứa hàm lượng lớn vitamin B9 có tác dụng giảm mức homocysteine trong máu, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Bên cạnh đó, lượng vitamin B9 trong loại rau này còn có vai trò tích cực trong việc chuyển hoá các chất dinh dưỡng trong cơ thể, đặc biệt là các chất chống oxy hoá. Thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh cao huyết áp.

Giảm căng thẳng, hỗ trợ điều trị trầm cảm

Hàm lượng dồi dào vitamin B9 trong rau mồng tơi có khả năng giảm thiểu căng thẳng, lo lắng và ngăn ngừa trầm cảm hiệu quả. Những người mắc bệnh trầm cảm có thể sử dụng mồng tơi như một phương pháp điều trị và giảm thiểu đáng kể các triệu chứng của bệnh.

Bạn hãy bổ sung loại rau này vào thực đơn hàng ngày ngay nhé! Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho não bộ, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ

Theo các nghiên cứu, hàm lượng homocysteine ​​được tìm thấy trong rau mồng tơi có khả năng ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ). Ngoài ra, lượng vitamin B9 trong thực phẩm quen thuộc này còn có tác dụng giảm mức homocysteine trong cơ thể, nhờ đó giúp cải thiện chức năng nhận thức và các bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Việc bổ sung rau mồng tơi vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp tăng cường trí nhớ và giúp cải thiện khả năng tập trung của não bộ.

Điều trị bệnh thiếu máu

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu là do cơ thể thiếu vitamin B9. Chính vì vậy, việc bổ sung những thực phẩm giàu vitamin B9 vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp ngăn ngừa và điều trị thiếu máu hiệu quả.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của rau mồng tơi, bạn còn chần chừ gì nữa mà không mua ngay loại thực phẩm này về dùng dần thôi nào!