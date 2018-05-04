Uống một ly nước chanh mỗi tối trước khi ngủ, cơ thể nhận hàng loạt những tác dụng không ngờ

Chuyên gia nói gì 04/05/2018 13:58

Nước chanh rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt nó có thể phát huy tác dụng tuyệt vời nếu sử dụng đúng thời điểm. Một ly nước chanh trước khi đi ngủ mỗi tối sẽ mang lại cho bạn giấc ngủ ngon, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Nếu thường xuyên gặp tình trạng mất ngủ, cơ thể sẽ mệt mỏi và luôn ở trạng thái căng thẳng dẫn đến suy giảm miễn dịch và dễ trầm cảm.

Bạn hoàn toàn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và ngăn ngừa chứng mất ngủ nếu dùng mỗi tối một ly nước chanh ấm.

Nhiều người cho rằng, chanh có tính axit nên không nên uống trước khi đi ngủ để tránh gây tổn hại cho dạ dày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy uống một ly nước chanh ấm mỗi tối lại giúp ngủ ngon hơn.

Uống một ly nước chanh mỗi tối trước khi ngủ, cơ thể nhận hàng loạt những tác dụng không ngờ - Ảnh 1
Nước chanh rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước chanh trước khi đi ngủ có tác dụng gì?

Trị mất ngủ

Uống một ly nước chanh ấm mỗi tối sẽ có tác dụng xoa dịu thần kinh, làm giảm sự căng thẳng, từ đó giúp an thần và mang lại giấc ngủ sâu hơn. Đặc biệt khi kết hợp chanh với mật ong sẽ giúp điều chỉnh chức năng hệ thần kinh, giúp cải thiện chứng khó ngủ, mất ngủ kinh niên.

Giúp thanh lọc cơ thể

Nước chanh ấm giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể và chăm sóc hệ thống bạch huyết. Bên cạnh đó, những dưỡng chất trong nước chanh còn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa tình trạng đầy bụng, giúp cơ thể được thư giãn.

Kiên trì áp dụng trong vòng 1 tuần, cơ thể sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực mà chính bạn cũng phải bất ngờ.

Uống một ly nước chanh mỗi tối trước khi ngủ, cơ thể nhận hàng loạt những tác dụng không ngờ - Ảnh 2
Thường xuyên dùng nước chanh có thể giúp thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Nước chanh chứa những dưỡng chất đặc biệt giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nhờ đó giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Uống một ly nước chanh mỗi tối không chỉ giúp giấc ngủ ngon mà còn hỗ trợ giảm cân ngay cả khi cơ thể bạn đang trong trạng thái nghỉ ngơi.

Kiên trì áp dụng, bạn sẽ bất ngờ khi cân nặng ngày càng giảm, vóc dáng ngày càng thon gọn mà chẳng hề tốn quá nhiều công sức.

Cách làm nước chanh mật ong

Nguyên liệu:

- 1 ly nước ấm (khoảng 250ml)

- 5 thìa cà phê nước cốt chanh

- 1 thìa cà phê mật ong

Cách làm:

Cho mật ong và nước chanh đã chuẩn bị sẵn vào ly nước rồi dùng thìa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Bạn nên uống sau khi ăn tối 2 tiếng và trước khi đi ngủ để nó phát huy tối đa tác dụng.

Uống một ly nước chanh mỗi tối trước khi ngủ, cơ thể nhận hàng loạt những tác dụng không ngờ - Ảnh 3
Nước chanh mật ong rất dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, bạn không nên dùng quá nhiều nước cốt chanh vì có thể gây hại cho hệ tiêu hóa. Chỉ nên dùng liều lượng như trên để vừa đảm bảo sức khỏe vừa mang lại những tác dụng tuyệt vời cho cơ thể.

Cho một thìa dầu ô liu vào ly nước chanh uống mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời của nó

Cho một thìa dầu ô liu vào ly nước chanh uống mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời của nó

Nước chanh vốn rất tốt cho sức khỏe, nhưng bạn đã bao giờ thử kết hợp nó với dầu ô liu chưa? Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời mà hỗn hợp thức uống này mang lại đấy!

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