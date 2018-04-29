Cho một thìa dầu ô liu vào ly nước chanh uống mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời của nó

Kết hợp nước chanh và dầu ô liu sẽ mang lại những tác dụng tuyệt vời, giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh. Dưới đây là những lợi ích mà cơ thể nhận được khi thường xuyên sử dụng hỗn hợp nước chanh và dầu ô liu.

Chanh chứa hàm lượng lớn các vitamin cùng khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và ức chế sự phát triển của các gốc tự do. Trong khi đó, dầu ô liu lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao và là chất béo tốt cho sức khỏe .

Uống một ly nước chanh pha dầu ô liu mỗi sáng trước bữa ăn sẽ giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề về tiêu hóa, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị táo bón hiệu quả.

Dầu ô liu thường được dùng như một vị thuốc giúp nhuận tràng tự nhiên, trong khi đó, nước chanh lại mang đặc tính chống viêm và hỗ trợ việc đại tiện dễ dàng hơn.

Nước chanh dầu ô liu mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cholesterol

Hàm lượng chất béo có lợi trong dầu ô liu giúp điều hòa lượng lipit trong máu, đồng thời làm chậm quá trình hình thảnh các mảng bám ở động mạch.

Thường xuyên dùng hỗn hợp nước uống này sẽ giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, kiểm soát nồng độ triglycerides (chất béo trung tính) trong máu. Chính vì vậy, thức uống này được xem là phương thuốc tự nhiên có lợi cho những người bị cao huyết áp.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa và dưỡng chất trong nước chanh ô liu có khả năng ngăn chặn quá trình lão hóa tự nhiên, giúp cải thiện các vấn đề về da hiệu quả.

Thường xuyên uống nước chanh dầu ô liu sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tăng tuần hoàn máu

Những dưỡng chất trong dầu ôliu và nước chanh có đặc tính chống đông máu, từ đó thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể, tăng lưu lượng máu cũng như ngăn chặn sự hình thành các cục máu đông.

Tốt cho tóc và móng tay

Thức uống giải khát này không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà còn rất tốt cho móng tay, ngăn chặn tình trạng móng khô cứng và dễ gãy. Bên cạnh đó, hỗn hợp này còn giúp hạn chế gàu và giúp tóc óng mượt, bồng bềnh hơn.

Cách làm nước chanh và dầu ô liu

Nguyên liệu: 1 thìa cà phê dầu ô liu, 2 quả chanh, 150ml nước

Cách làm: Chanh rửa sạch, vắt lấy nước cốt hòa tan với 150ml nước. Sau đó cho thêm vào 1 thìa cà phê dầu ô liu. Uống trước khi ăn sáng khoảng 30 phút là tốt nhất.

Bạn có thể dùng hỗn hợp này hàng ngày nhưng không nên dùng nhiều hơn 1 thìa dầu ô liu.

Cách làm nước chanh và dầu ô liu khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà nước chanh và dầu ô liu mang lại cho sức khỏe của bạn, hãy áp dụng ngay từ hôm nay nhé!