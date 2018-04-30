Mỗi ngày một ly sữa chuối và những tác dụng bất ngờ mà cơ thể nhận được sau 1 tuần sử dụng

Đối với những người đang ăn kiêng hoặc ăn chay, sữa chuối sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế cho sữa bò. Thức uống này chứa nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Sữa chuối là thức uống lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân và cholesterol. Nhiều người cho rằng sữa chuối là hỗn hợp chuối và sữa nhưng thực chất, sữa chuối chỉ được làm từ chuối.

Bạn chỉ cần chuẩn bị 3-5 quả chuối, sau đó lột vỏ và cho vào máy xay sinh tố xay với tốc độ cao.

Dưới đây là cách làm sữa chuối đơn giản tại nhà và những lợi ích mà cơ thể nhận được nếu thường xuyên dùng thức uống này mỗi ngày:

Cho thêm khoảng 500ml nước vào xay cùng, không nên cho quá nhiều nước sẽ làm mất những dưỡng chất vốn có trong thức uống này.

Sau khi chuối được xay nhuyễn hoàn toàn, bạn đổ vào ly và uống (có thể cho vào tủ lạnh để uống ngon hơn).

Cho chuối vào máy xay nhuyễn là có thể thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của sữa chuối

Kiểm soát huyết áp

Chuối chứa hàm lượng lớn potassium - một khoáng chất giúp cơ thể giữ được huyết áp ở mức tốt nhất. Những người mắc bệnh cao huyết áp hay những vấn đề liên quan đến tim mạch nên uống mỗi ngày một ly sữa chuối để giảm cholesterol xấu trong cơ thể, đồng thời giúp điều hòa huyết áp.

Đặc biệt khi kết hợp với việc tập thể dục thường xuyên và chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Ngăn ngừa táo bón

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, chuối được xem là một trong những thực phẩm giúp nhuận tràng tự nhiên và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Bổ sung mỗi ngày một ly sữa chuối vào chế độ dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường ruột.

Thường xuyên uống sữa chuối sẽ rất có lợi cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp năng lượng dồi dào

Sữa chuối chứa rất nhiều vitamin B, đây là thành phần giúp thúc đẩy chuyển đổi carbohydrates thành năng lượng để bạn cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Vì vậy, nếu như mỗi ngày đều uống một ly sữa chuối sẽ giúp bạn thỏa sức sáng tạo, dồi dào năng lượng để làm việc, nhờ đó mà hiệu quả công việc cũng tăng cao.

Giảm cân

Không chỉ mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe, sữa chuối còn là thức uống giúp chị em giảm cân hiệu quả. Những dưỡng chất đặc biệt trong sữa chuối sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó loại bỏ nhanh chóng chất béo dư thừa trong cơ thể.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của sữa chuối, chị em hãy uống mỗi ngày một ly để tăng cường sức khỏe và giữ gìn vóc dáng nhé!