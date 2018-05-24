Muốn triệt lông để diện váy xinh hè này thì phải tuyệt đối lưu ý những điều sau kẻo phản tác dụng

Sống khỏe 24/05/2018 11:35

Triệt lông là cách để các cô nàng tự tin diện những bộ váy ngắn và bikini gợi cảm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết loại bỏ "vi-ô-lông" đúng cách, hãy lưu ý những điều sau khi thực hiện để tránh phản tác dụng nhé!

Mùa hè là dịp để các cô nàng thỏa sức diện những bộ trang phục ngắn và bikini gợi cảm. Việc để hở đôi chân, tay hay vùng da dưới cánh tay đầy "vi-ô-lông" sẽ khiến bạn ngại ngần và kém tự tin. Chính vì vậy, triệt lông luôn là vấn đề mà các chị em quan tâm hàng đầu mỗi khi hè đến.

Đa phần chị em đều chọn cách triệt lông tại nhà bằng các phương pháp như cạo, dùng kem tẩy lông, wax nóng… Tuy nhiên, dù với bất kỳ phương pháp nào thì bạn cũng cần lưu ý những điều sau để triệt lông an toàn và hiệu quả, tránh gây ra những tác hại không mong muốn.

Những lưu ý để triệt lông an toàn và hiệu quả

Không nên cạo lông

Nhiều người lựa chọn phương pháp cạo lông để loại bỏ "vi-ô-lông" nhanh chóng, vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, cách làm này chỉ là giải pháp tạm thời, thậm chí còn gây ra không ít tác hại.

Sau khi cạo, lông mọc lại thường sẽ cứng và sậm màu hơn, gây mất thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cạo lông còn có thể gây trầy xước, khiến bề mặt da bị tổn thương, bong tróc. Nếu không chăm sóc da đúng cách, vi khuẩn bên ngoài có thể xâm nhập vào những vết trầy xước gây nghiễm trùng.

Vì vậy, đây là phương pháp không được khuyến khích thực hiện để loại bỏ "vi-ô-lông”.

Muốn triệt lông để diện váy xinh hè này thì phải tuyệt đối lưu ý những điều sau kẻo phản tác dụng - Ảnh 1
Nên hạn chế dùng phương pháp cạo lông - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn sản phẩm tẩy lông phù hợp

Dùng kem tẩy lông là một trong những phương pháp được khá nhiều chị em ưa chuộng vì có thể thực hiện ngay tại nhà, vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm chi phí mà hiệu quả mang lại khá cao.

Tuy nhiên, nếu có ý định áp dụng phương pháp này thì bạn cần lựa chọn loại kem tẩy lông phù hợp với làn da, đồng thời nên chọn những sản phẩm uy tín có chất lượng cao.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên dùng các loại kem phù hợp với vị trí cần tẩy, tránh tùy tiện sử dụng để không gây hại cho da.

Muốn triệt lông để diện váy xinh hè này thì phải tuyệt đối lưu ý những điều sau kẻo phản tác dụng - Ảnh 2
Tốt nhất bạn nên sử dụng sản phẩm kem tẩy lông có nguồn gốc từ thiên nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Thử kem tẩy lông trên vùng da nhỏ

Một trong những cách để biết làn da có phù hợp với kem tẩy lông hay không là hãy thử thoa chúng lên một vùng da nhỏ để kiểm tra. Nếu làn da không có dấu hiệu dị ứng hay ngứa rát, bạn có thể thực hiện triệt lông cho những vùng da rộng hơn.

Chăm sóc da sau khi triệt lông

Sau khi triệt lông, làn da thường rất nhạy cảm và cần được chăm sóc đúng cách. Bạn có thể sử dụng các loại kem dưỡng với nguyên liệu tự nhiên để thoa lên vùng da mới triệt giúp làm mềm da. Ngoài ra, cần chú ý giữ sạch da, che chắn khi ra ngoài để da không tiếp xúc với khói bụi và ánh nắng, tránh bị tổn thương.

Muốn triệt lông để diện váy xinh hè này thì phải tuyệt đối lưu ý những điều sau kẻo phản tác dụng - Ảnh 3
Nên chăm sóc da kỹ càng sau khi triệt lông - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những lưu ý chị em cần ghi nhớ khi triệt lông để bảo vệ làn da cũng như mang lại hiệu quả cao nhất.

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