Thường xuyên uống những loại nước này vào buổi tối, sáng hôm sau da đẹp mịn màng chẳng cần make-up vẫn xinh

Chuyên gia nói gì 23/05/2018 16:31

Mỗi tối, bạn hãy uống những loại nước này để giúp làn da được bảo vệ từ sâu bên trong, đồng thời mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Trải qua một ngày dài với nhiều hoạt động, bạn cần bổ sung các chất dinh dưỡng và vitamin cho cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại thức uống có khả năng cung cấp dưỡng chất nhiều hơn cho cơ thể vào ban đêm. Chính vì vậy, bổ sung những loại nước này mỗi tối sẽ giúp cơ thể hấp thu tối đa chất dinh dưỡng trong lúc ngủ, cải thiện làn da và sức khỏe hiệu quả.

Những loại nước uống dưới đây không chỉ tốt cho làn da, vóc dáng mà còn giúp thư giãn tinh thần, mang đến cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn. Nhờ đó mà sáng hôm sau, bạn sẽ thức dậy với một cơ thể khỏe mạnh và căng tràn sức sống.

Những thức uống làm đẹp da buổi tối

Nước cà chua

Cà chua là thực phẩm rất tốt cho da nhờ khả năng cấp nước tuyệt vời giúp da tăng độ đàn hồi. Đặc biệt, loại quả này chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa cùng với 94,5% lượng nước giúp nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong, trẻ hóa làn da ngay cả trong giấc ngủ.

Thường xuyên uống những loại nước này vào buổi tối, sáng hôm sau da đẹp mịn màng chẳng cần make-up vẫn xinh - Ảnh 1
Cà chua rất tốt cho sức khỏe, làn da và vóc dáng - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép nho

Uống một ly nước ép nho mỗi tối sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn, đồng thời hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.

Theo một số nghiên cứu, quá trình sản sinh insulin vào ban đêm do tiêu thụ nước nho sẽ giúp điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể, từ đó tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, hàm lượng resveratrol và chất chống oxy hóa trong nho có tác dụng chuyển đổi chất béo trắng thành chất béo nâu để đốt cháy calo, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ngăn ngừa lão hóa

Thường xuyên uống những loại nước này vào buổi tối, sáng hôm sau da đẹp mịn màng chẳng cần make-up vẫn xinh - Ảnh 2
Uống nước ép nho mỗi tối giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra thuận lợi, cải thiện tinh thần vào sáng hôm sau - Ảnh minh họa: Internet

Chocolate đen nóng

Theo các nghiên cứu tại trường Y Harvard (Mỹ), chocolate đen nóng chứa hàm lượng lớn epicatechin mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe. Thường xuyên uống chocolate đen nóng mỗi tối sẽ giúp tăng cường trí nhớ, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch...

Bên cạnh đó, những dưỡng chất trong chocolate nóng còn giúp tinh thần thoải mái, cải thiện tâm trạng và giảm áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Thường xuyên uống những loại nước này vào buổi tối, sáng hôm sau da đẹp mịn màng chẳng cần make-up vẫn xinh - Ảnh 3
Khi tinh thần thoải mái, bạn sẽ luôn rạng rỡ và tươi trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Sữa đậu nành

Nhờ chứa nhiều axit amin tryptophan, sữa đậu nành có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả. Tryptophan còn làm giảm mức độ cortisol trong cơ thể giúp ngăn ngừa mỡ bụng kể cả khi đang ngủ.

Những loại thức uống trên vừa giúp tăng cường sức khỏe, vừa giúp làm da da và cải thiện vóc dáng, bạn hãy bổ sung vào thực đơn mỗi tối nhé!

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