Uống mỗi ngày một cốc nước cơm, sau 10 ngày cơ thể nhận được hàng loạt tác dụng bất ngờ

Chuyên gia nói gì 24/05/2018 17:24

Nước cơm chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng tốt cho sức khỏe và làn da nên chị em đừng vội bỏ đi mà hãy tận dụng nhé!

Khi nấu cơm, những dưỡng chất sẽ tan ra trong nước. Chính vì vậy mà nước cơm có giá trị dinh dưỡng rất cao, đặc biệt dễ hấp thu vào cơ thể. Hàm lượng protein, natri, photpho và các loại vitamin, khoáng chất trong nước cơm giúp tăng cường sức khỏe, đồng thời còn rất tốt cho làn da của bạn.

Nước cơm thường được lấy khi cơm gần cạn và là thức uống dồi dào dinh dưỡng. Thường xuyên uống nước cơm mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận được một loạt những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Những tác dụng tuyệt vời của nước cơm

Ngăn ngừa táo bón

Nước cơm chứa hàm lượng lớn chất xơ giúp nhuận tràng tự nhiên, chống táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó, nước cơm cũng chứa nhiều tinh bột, đặc biệt là vitamin B1 giúp kích thích các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Chính vì vậy, uống nước cơm có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh viêm dạ dày và ruột.

Uống mỗi ngày một cốc nước cơm, sau 10 ngày cơ thể nhận được hàng loạt tác dụng bất ngờ - Ảnh 1
Nước cơm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe

Những dưỡng chất có trong nước cơm giúp cung cấp kịp thời các chất dinh dưỡng cơ thể thiếu hụt, giúp bạn phục hồi nhanh hơn khi bị sốt. Không chỉ dừng lại ở đó, nước cơm còn giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh nhờ khả năng tăng cường sức đề kháng.

Cấp ẩm cho da

Thay vì chỉ uống nước lọc, bạn có thể bổ sung thêm nước cơm để cấp ẩm cho da tự nhiên, nhất là vào những ngày hè nóng bức.  

Uống mỗi ngày một cốc nước cơm, sau 10 ngày cơ thể nhận được hàng loạt tác dụng bất ngờ - Ảnh 2
Uống nước cơm mỗi ngày sẽ giúp cấp ẩm cho da, ngăn ngừa da khô - Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm triệu chứng của bệnh tiêu chảy

Không chỉ giúp ngăn ngừa táo bón, nước cơm còn là một phương thuốc tự nhiên giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh tiêu chảy. Đặc biệt, nước cơm an toàn ngay cả với những người có vấn đề về dạ dày nên bạn có thể yên tâm sử dụng. Theo nhiều nghiên cứu, uống nước cơm có thể giúp chữa tiêu chảy ở trẻ sơ sinh rất hiệu quả.

Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng

Nước gạo chứa hàm lượng dồi dào oryzanol, chất này có thể ngăn cản bức xạ tia cực tím có hại từ mặt trời, giúp vảo vệ làn da khỏi tia UV. Thường xuyên uống nước cơm mỗi ngày sẽ giúp làn da của bạn không bị mất nước trong thời tiết nắng nóng, cải thiện tình trạng da khô bong tróc.

Uống mỗi ngày một cốc nước cơm, sau 10 ngày cơ thể nhận được hàng loạt tác dụng bất ngờ - Ảnh 3
Làn da sẽ được bảo vệ khỏi tia UV nếu bạn thường xuyên uống nước cơm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước cơm rất đơn giản, bạn đun sôi gạo cho đến khi hạt được nấu chín thì gạn lấy phần nước cơm ra một chiếc bát. Vậy là bạn đã có nước cơm để uống hàng ngày.

Nước cơm có thể được sử dụng cho mọi đối tượng, kể cả trẻ nhỏ, người đang khỏe mạnh hay đang bệnh. Chính vì vậy, hãy thường xuyên dùng loại nước uống này mỗi ngày để nhận lấy những tác dụng tuyệt vời cho cơ thể nhé!

Muốn triệt lông để diện váy xinh hè này thì phải tuyệt đối lưu ý những điều sau kẻo phản tác dụng

Muốn triệt lông để diện váy xinh hè này thì phải tuyệt đối lưu ý những điều sau kẻo phản tác dụng

Triệt lông là cách để các cô nàng tự tin diện những bộ váy ngắn và bikini gợi cảm. Thế nhưng, không phải ai cũng biết loại bỏ "vi-ô-lông" đúng cách, hãy lưu ý những điều sau khi thực hiện để tránh phản tác dụng nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tác dụng của nước cơm nước cơm nước cơm dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen