Uống mỗi ngày một cốc nước cơm, sau 10 ngày cơ thể nhận được hàng loạt tác dụng bất ngờ

Nước cơm chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng tốt cho sức khỏe và làn da nên chị em đừng vội bỏ đi mà hãy tận dụng nhé!

Khi nấu cơm, những dưỡng chất sẽ tan ra trong nước. Chính vì vậy mà nước cơm có giá trị dinh dưỡng rất cao, đặc biệt dễ hấp thu vào cơ thể. Hàm lượng protein, natri, photpho và các loại vitamin, khoáng chất trong nước cơm giúp tăng cường sức khỏe, đồng thời còn rất tốt cho làn da của bạn. Nước cơm thường được lấy khi cơm gần cạn và là thức uống dồi dào dinh dưỡng. Thường xuyên uống nước cơm mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận được một loạt những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Những tác dụng tuyệt vời của nước cơm Ngăn ngừa táo bón Nước cơm chứa hàm lượng lớn chất xơ giúp nhuận tràng tự nhiên, chống táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó, nước cơm cũng chứa nhiều tinh bột, đặc biệt là vitamin B1 giúp kích thích các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Chính vì vậy, uống nước cơm có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh viêm dạ dày và ruột. Nước cơm chứa nhiều dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet Tăng cường sức khỏe Những dưỡng chất có trong nước cơm giúp cung cấp kịp thời các chất dinh dưỡng cơ thể thiếu hụt, giúp bạn phục hồi nhanh hơn khi bị sốt. Không chỉ dừng lại ở đó, nước cơm còn giúp đẩy nhanh quá trình chữa bệnh nhờ khả năng tăng cường sức đề kháng.

Cấp ẩm cho da Thay vì chỉ uống nước lọc, bạn có thể bổ sung thêm nước cơm để cấp ẩm cho da tự nhiên, nhất là vào những ngày hè nóng bức. Uống nước cơm mỗi ngày sẽ giúp cấp ẩm cho da, ngăn ngừa da khô - Ảnh minh họa: Internet Làm giảm triệu chứng của bệnh tiêu chảy Không chỉ giúp ngăn ngừa táo bón, nước cơm còn là một phương thuốc tự nhiên giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh tiêu chảy. Đặc biệt, nước cơm an toàn ngay cả với những người có vấn đề về dạ dày nên bạn có thể yên tâm sử dụng. Theo nhiều nghiên cứu, uống nước cơm có thể giúp chữa tiêu chảy ở trẻ sơ sinh rất hiệu quả. Bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng Nước gạo chứa hàm lượng dồi dào oryzanol, chất này có thể ngăn cản bức xạ tia cực tím có hại từ mặt trời, giúp vảo vệ làn da khỏi tia UV. Thường xuyên uống nước cơm mỗi ngày sẽ giúp làn da của bạn không bị mất nước trong thời tiết nắng nóng, cải thiện tình trạng da khô bong tróc. Làn da sẽ được bảo vệ khỏi tia UV nếu bạn thường xuyên uống nước cơm - Ảnh minh họa: Internet Cách làm nước cơm rất đơn giản, bạn đun sôi gạo cho đến khi hạt được nấu chín thì gạn lấy phần nước cơm ra một chiếc bát. Vậy là bạn đã có nước cơm để uống hàng ngày. Nước cơm có thể được sử dụng cho mọi đối tượng, kể cả trẻ nhỏ, người đang khỏe mạnh hay đang bệnh. Chính vì vậy, hãy thường xuyên dùng loại nước uống này mỗi ngày để nhận lấy những tác dụng tuyệt vời cho cơ thể nhé!

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