Chị em thi nhau mua khoai lang tím về luộc ăn mỗi ngày vì những tác dụng tuyệt vời ít ai biết

Chuyên gia nói gì 22/06/2018 13:45

Khoai lang tím không chỉ là món ăn được nhiều người yêu thích mà còn chứa dưỡng chất đặc biệt, mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Thường xuyên ăn loại thực phẩm này còn giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Khoai lang tím thường được dùng để luộc, làm bánh, nấu chè… và là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn ăn kiêng của các cô nàng.

Khoai lang tím chứa hàm lượng lớn protein và axit amin tốt cho hệ tiêu hóa, đồng thời chứa đến 10 loại khoáng chất tự nhiên cùng nhiều vitamin A, B,C… cần thiết cho cơ thể. Thường xuyên ăn thực phẩm này sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại sự mệt mỏi, cải thiện tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình thải độc, kích thích hệ tiêu hóa, phòng ngừa các bệnh về đường ruột…

Bên cạnh đó, khoai lang tím còn chứa hợp chất đặc biệt giúp tiêu diệt tế bào ung thư, đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư.

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Khoai lang tím mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Những tác dụng tuyệt vời của khoai lang tím

Ngăn ngừa ung thư

Khoai lang tím là một trong những loại thực phẩm có khả năng tiêu diệt và ngăn chặn tế bào ung thư lây lan. Nguyên nhân là do các chất tinh bột có trong khoai lang tím có thể tự chuyển đổi thành một loại axit béo có lợi, giúp điều tiết chức năng miễn dịch của đường ruột, từ đó ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và khiến nó tự tiêu hủy.

Theo các nghiên cứu tại Mỹ, khi thí nghiệm lấy chiết xuất từ củ khoai lang tím nướng chín trên các tế bào ung thư, kết quả đã cho thấy các tế bào ung thư bị ức chế phát triển.

Chính vì vậy, đừng quên bổ sung khoai lang tím vào thực đơn hàng ngày để ngăn ngừa ung thư cho cả gia đình nhé!

Chị em thi nhau mua khoai lang tím về luộc ăn mỗi ngày vì những tác dụng tuyệt vời ít ai biết - Ảnh 2
Khoai lang có khả năng tiêu diệt và ngăn chặn tế bào ung thư lây lan - Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa

Nhờ chứa hàm lượng lớn protein có khả năng chống oxy hóa là antioxidant, khoai lang tím có thể ngăn ngừa sự tổn thương tế bào. Bên cạnh đó, khoai lang tím còn rất giàu vitamin A và vitamin C, giúp chống lại những gốc tự do trong cơ thể - nguyên nhân dẫn đến các bệnh như xơ cứng mạch máu, tiểu đường, tim mạch…

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang muốn giảm cân và nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn thì khoai lang tím là thực phẩm không thể bỏ qua trong thực đơn hàng ngày.

Dùng khoai lang tím cho bữa sáng không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mà thực phẩm này còn chứa rất ít chất béo và cholesterol, giúp ngăn ngừa quá trình chuyển hoá đường trong thức ăn thành mỡ và chất béo trong cơ thể.

Ngoài ra, ăn khoai lang lang tím còn tạo cảm giác no bụng, từ đó hạn chế lượng thức ăn hấp thụ vào cơ thể, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Chị em thi nhau mua khoai lang tím về luộc ăn mỗi ngày vì những tác dụng tuyệt vời ít ai biết - Ảnh 3
Thường xuyên ăn khoai lang tím giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Khoai lang tím chứa hàm lượng lớn beta carotene, canxi cùng nhiều vitamin B, C… tốt cho hệ tiêu hóa. Bổ sung khoai lang tím vào thực đơn hàng ngày có thể phòng ngừa bệnh táo bón và kiểm soát nồng độ axit trong dạ dày, giúp làm giảm các cơn đau và viêm loét dạ dày.

Ăn khoai lang tím mỗi ngày còn giúp quá trình tiêu hoá thức ăn diễn ra thuận lợi hơn, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón, đầy bụng, khó tiêu.

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