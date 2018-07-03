Bất ngờ với những ý nghĩa độc đáo của loài hoa cẩm tú cầu

Du lịch 03/07/2018 09:24

Những đóa hoa cẩm tú cầu đua chen tạo thành những hình hoa tròn màu sắc thanh lịch, dịu mắt ẩn chứa ý nghĩa gì? Bài viết này sẽ giải đáp giúp bạn.

Nếu từng một lần đặt chân đến vùng cao nguyên Đà Lạt, chắc hẳn bạn không thể quên được hình ảnh những đóa hoa cẩm tú cầu nở rộ khắp các công viên, vườn hoa trong thành phố. Cẩm tú cầu trở thành một loài hoa đặc trưng của thành phố Đà Lạt mộng mơ, nhưng có mấy ai biết đến ý nghĩa thực sự đằng sau những đóa hoa xinh xắn đó.

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Cẩm tú cầu là một loài hoa đẹp với hình dáng vô cùng bắt mắt - Ảnh: Internet

Ý nghĩa của loài hoa cẩm tú cầu

Loài hoa cẩm tú cầu còn có tên gọi khác đó là dương tú cầu, là một loài hoa mọc khá nhiều ở các đất nước trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á và cả châu Mỹ. Với tên gọi Hydrangea Hortensia trong tiếng Anh, hoa cẩm tú cầu mang rất nhiều ý nghĩa.

Không sâu sắc như những loài hoa khác, cẩm tú cầu mang một ý nghĩa buồn. Hoa cẩm tú cầu không tượng trưng cho những điều gì mang ý nghĩa lớn lao mà bởi những cánh hoa xinh kia có thể thay đổi màu sắc, cẩm tú cầu là loài hoa tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm, sự thay đổi hai lòng trong tình yêu.

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Trái với vẻ đẹp mong manh, cẩm tú cầu lại tượng trưng cho sự thay đổi, vô cảm khi yêu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo một câu chuyện trong truyền thuyết tại Nhật Bản, loài hoa cẩm tú cầu còn kể về một vị vua mang những đóa hoa này đến tạ lỗi với gia đình của người con gái mà ông yêu thương nhưng không thể bù đắp cho nàng. Từ đó, hoa cẩm tú cầu còn được biết đến là đóa hoa biểu tượng cho những tình cảm, cảm xúc chân thành, là lòng biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng.

Bí mật đằng sau sự biến đổi màu sắc linh hoạt của hoa cẩm tú cầu

Dù mang ý nghĩa như thế nào thì những cánh hoa mỏng manh, nở chen chúc tạo thành những chùm hoa tròn vo xanh tươi vẫn mang một sức hút đặc biệt đối với những người yêu hoa. Nở rộ từ đầu tháng 5 cho tới những tháng cuối năm, hoa cẩm tú cầu bao lâu nay vẫn mang màu sắc dịu nhẹ, trong sáng, linh hoạt biến đổi từ xanh lam, trắng cho tới hồng nhạt, tím lợt,... nên rất dễ để có thể kết hợp được cùng với các loài hoa khác mà không tạo cảm giác nhức mắt.

Bất ngờ với những ý nghĩa độc đáo của loài hoa cẩm tú cầu - Ảnh 3

Tùy vào độ pH của đất mà màu sắc của hoa cẩm tú cầu cũng có những thay đổi - Ảnh: Internet

Cẩm tú cầu thường không cố định bởi một màu sắc nào mà tùy vào độ pH của đất mà hoa sẽ chuyển màu. Khi độ pH của đất là 7, cẩm tú cầu ra hoa màu trắng sữa, còn nếu độ pH lớn hơn thì hoa sẽ thiên về những gam màu hồng, tím. Nếu đất trồng mang độ pH nhỏ hơn con số 7, cẩm tú cầu sẽ cho ra những đóa hoa xanh lam dịu mát.

Chính bởi sự thay đổi diệu kỳ của màu hoa mà cẩm tú cầu phải chịu mang ý nghĩa không mấy tốt đẹp đối với tình yêu. Tuy nhiên, với vẻ đẹp thanh nhã, không quá phô trương, cẩm tú cầu vẫn là loài hoa ưa thích của nhiều người và được dùng khá nhiều để trang trí trong các lễ cưới long trọng.

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