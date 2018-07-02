Ý nghĩa thực sự đằng sau những bông hoa hồng tỉ muội rực rỡ

Tìm hiểu về ý nghĩa của những bông hoa hồng tỉ muội xinh đẹp kia, chắc chắn bạn sẽ phải sắm ngay một chậu về trồng trong nhà. Hoa hồng tỉ muội có ý nghĩa gì và điều gì tạo nên nét cuốn hút khiến bao người say mê loài hoa này? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Ngay từ tên gọi, có lẽ bạn đã hình dung ra ngay một phần nào ý nghĩa của hoa hồng tỉ muội. Đúng như vậy, hoa hồng tỉ muội tượng trưng cho tình chị em, anh em vô cùng thân thiết, gắn kết sâu sắc tưởng chừng như không còn khoảng cách nào.

Những đóa hoa tươi sắc mọc chen ra từ một nhành lớn, vươn rộng ra nhưng không bông nào chen lấn bông nào, đều đặn và cùng nhau khoe sắc. Đó chính là những đặc điểm để người ta mô tả về những bông hoa là biểu tượng của tình anh chị em thắm thiết, nhường nhịn nhau và cùng nhau tỏa sáng.

Hoa hồng tỉ muội mọc sát nhau nhưng không đua chen - Ảnh: Internet

Cánh hoa hồng tỉ muội mong manh và mềm mại đến lạ, thể hiện sự dịu dàng, e ấp của một người con gái. Tuy không kiểu sa như hững loài hoa khác, kích thước cũng nhỏ xinh không phô trương, hoa hồng tỉ muội vẫn mang một nét đẹp riêng nhẹ nhàng, thanh cao và rất ưa nhìn.

Những giống hoa hồng tỉ muội

Hoa hồng tỉ muội thường mọc thành những bụi cây nhỏ, tươi tốt quanh năm mà không cần người trồng cây phải quá chú trọng các khâu chăm sóc, tỉa tót. Hoa hồng tỉ muội tuy nhỏ nhưng lại có hương thơm dịu nhẹ rất đặc trưng, những bông hoa bé xíu lẫn trong màu lá xanh mướt giúp tô điểm cho ngôi nhà của bạn thêm phần xinh xắn.

Hoa hồng tỉ muội phân loại chủ yếu dựa trên màu sắc - Ảnh: Internet

Hoa hồng tỉ muội có rất đa dạng các sắc màu khác nhau, từ hồng, vàng, trắng, đỏ cho tới da cam cho tới những sắc màu pha trộn rất bắt mắt, độc đáo. Hoa hồng tỉ muội với sức sống vô cùng bền bỉ có thể trồng trong chậu hoặc ở vườn nhà quanh năm, ra hoa bốn mùa tươi tốt và thân cành mềm, nhỏ nhưng vẫn có gai như bao giống hồng khác.

Tùy theo hệ màu sắc mà người ta phân loại hoa hồng tỉ loại theo các giống khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là các sắc màu truyền thống với các sắc thái màu sắc đa dạng, phong phú. Hoa hồng tỉ muội nở bung rất đẹp. Hiện nay, người ta còn lai hoa hồng tỉ muội với nhiều giống khác để tạo nên các giống hồng vừa đẹp lại vừa có sức sống tốt, có thể ra hoa quanh năm và ít cần người trồng cây phải tốn công chăm bón.

Nếu bạn đang tìm cho mình một giống hoa hồng dễ trồng và nhanh ra hoa thì có thể đem một chậu hoa hồng tỉ muội nhỏ xinh về trồng trong không gian nhà, chắc hẳn những đóa hoa rực rỡ này sẽ không làm bạn thất vọng.