Hoa hồng đen có ý nghĩa gì mà lại bí ẩn và quý hiếm đến thế

Du lịch 22/06/2018 09:46

Ít xuất hiện và rất bí hiểm nên ít người biết được hoa hồng đen có ý nghĩa gì và liệu có vùng đất nào trồng được hoa hồng đen tự nhiên hay không. Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn.

Hoa hồng đen thoạt nhìn vẻ bề ngoài thôi đã thấy nó có ý nghĩa tượng trưng cho những gì u ám và có phần lạnh lùng, huyền bí. Đúng là như vậy, sự tích hoa hồng đen xuất phát từ thần thoại Hi Lạp, về một chuyện tình đầy hận thù và bi đát.

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Hoa hồng đen mang vẻ đẹp thầm lặng, bí ẩn - Ảnh: Internet

Câu chuyện về ý nghĩa của hoa hồng đen

Sự tích hoa hồng đen bắt nguồn từ câu chuyện kể xa xưa, khi trái đất mới chỉ có sự tồn tại của các vị thần. Ellacos là nữ thần tượng trưng cho bóng tối, sống ở một vùng đất xa xôi, cô đơn và chìm trong bóng đêm ảm đạm.

Trong một chuyến dạo chơi của vị thần ánh sáng Apollo, chàng đã vô tình gặp và yêu Ellacos ngay từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng vì sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, 2 người phải vượt qua thử thách mới có thể yêu trọn vẹn bên nhau. Thần Apollo chấp nhận băng qua khu rừng tội ác, suối hận thù để có thể đặt chân tới ngọn núi thương yêu ngắt một bông hoa hồng tình yêu bất tận hóa giải cho những rào cản ngăn cách tình yêu của 2 người.

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Hoa hồng đen mang ý nghĩa bắt nguồn từ một bi kịch trong tình yêu - Ảnh: Internet

Trước khi đi, Apollo có đưa cho nàng Ellacos một bông hoa hồng trắng muốt dặn dò đó là ánh sáng của chàng luôn ở cạnh bên nàng. Nhưng Ellacos đợi mãi, đợi mãi không thấy Apollo trở về thì bất chợt một ngày nọ, thần gió ghé qua và báo cho nàng Apollo đang ở bên thần sắc đẹp Apahrodite.

Vì nóng ruột, nàng Ellacos lặn lội đi tìm Apollo, đúng như lời thần gió nói, Apollo đang vui đùa với Apahrodite. Ellacos tức giận quay đi, hoa hồng trắng trên tay nàng dần chuyển thành màu đỏ sẫm, bóng đen bao trùm khiến cho vạn vật nhuốm trong màn đêm rồi biến mất, bông hồng cũng đổi sang màu đen tuyền kỳ bí.

Sau đó, nàng Ellacos trở về vùng đất của mình và sống cô độc mãi mãi.

Hoa hồng đen tượng trưng cho điều gì?

Hoa hồng đen tên tiếng anh là “black rose” tượng trưng cho những gì tối tăm, u sầu đúng với tên gọi của nó. Từ sự tích của hoa hồng đen, người ta cho rằng nó vừa tượng trưng cho một tình yêu héo tàn đã chết, vừa là ý nghĩa cho một tình yêu bất diệt trường tồn cùng thời gian.

Hoa hồng đen có ý nghĩa gì mà lại bí ẩn và quý hiếm đến thế - Ảnh 3

Dù không nổi bật như các loài hoa khác nhưng vẻ đẹp trầm lặng của hoa hồng đen cũng đủ làm bao người say đắm - Ảnh: Internet

Dù mang ý nghĩa nào đi chăng nữa thì vẻ đẹp huyền ảo của hoa hồng đen đã làm mê hoặc không biết bao nhiêu người. Những đóa hoa hồng đen đẹp nhất có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ - vùng đất đặc biệt có độ pH độc nhất vô nhị có thể trồng được hoa hồng đen tự nhiên với những cánh hoa đen tuyền, mềm mịn như nhung.

Ngày nay, hoa hồng đen vẫn là một loài hoa cực kỳ hiếm gặp, rất ít hoa hồng đen tự nhiên và nếu có thì giá thành của chúng cũng khá đắt. Người ta thường ưa chuộng những bông hoa hồng được nhuộm màu hơn vì giá thành rẻ và dễ kiếm.

Nếu trót si mê vẻ đẹp bí ẩn và cô đơn đầy hấp dẫn của những bông hoa hồng đen, hi vọng những giải mã về ý nghĩa của loài hoa này trên đây đã thỏa mãn trí tò mò của bạn.

Xuất hiện thông tin mới vụ "cây hoa hồng đắt giá bị người lạ đánh ô tô vào tận nhà cuỗm mất"

Xuất hiện thông tin mới vụ "cây hoa hồng đắt giá bị người lạ đánh ô tô vào tận nhà cuỗm mất"

Ngày 18/03, chỉ sau 3 ngày đăng tải, một nhà dân ven đường quốc lộ 6 đã cung cấp đoạn clip và hình ảnh từ camera an ninh, ghi lại cảnh một chiếc xe bán tải màu đỏ chở theo một cây hoa hồng lớn đi từ khu vực nhà em Hà Văn Lương ra ngoài (chủ nhân cây hoa hồng - PV).

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