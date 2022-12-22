Tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong ngày tết

Lễ tết 22/12/2022 09:15

Có hẳn chậu hoa mai và hoa đào trong nhà nhưng liệu bạn đã nắm được ý nghĩa của những loài hoa này trong ngày tết chưa?

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Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, hoa đào, hoa mai lại rực rỡ khoe sắc khắp đất trời xứ Bắc, xứ Nam. Từ trong nhà, ngoài vườn và cả trên đường phố, người ta đều bắt gặp những sắc màu rực rỡ của những loài hoa này!

Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày tết. Và tại sao hoa đào lại là biểu tượng của ngày xuân phương Bắc và hoa mai lại là cây trồng không thể thiếu đối với người dân miền Nam vào mùa xuân? Hãy cùng tìm lời giải đáp chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ý nghĩa của hoa đào trong ngày tết

Ý nghĩa hoa đào trong ngày tết
Ý nghĩa hoa đào trong ngày tết. Nguồn: Internet.

Không chỉ tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui, hoa đào còn được người xưa gửi gắm rất nhiều tầng ý nghĩa.

Trước hết, đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành, có thể xua đuổi bách quỷ mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Không chỉ vậy, hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Ai cũng mong muốn có một năm an khang thịnh vượng, làm ăn thuận lợi, phát tài, gia đình vui vẻ. Hoa đào như gieo vào lòng người niềm tin, hi vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai.

Hoa đào đem đến nguồn sinh khí mới, mọi người trong gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.

Hoa đào ngày tết
Hoa đào ngày tết. Nguồn: Internet.

Vẻ đẹp của loài hoa này còn tượng trưng cho người con gái xứ Bắc: dịu dàng, e lệ, kiều diễm …

Hoa đào còn gợi người ta nhớ tới tình nghĩa thủy chung. Trong Tam quốc, ba vị: Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi trong vườn đào đã cùng kết nghĩa huynh đệ và nguyện: “Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng.” Vườn đào là nơi đã chứng kiến cho tình bạn thắm thiết thật đáng khâm phục của ba con người.

Thời gian cứ dần trôi qua, không phải ai cũng biết hết ý nghĩa của loại cây này, chỉ biết rằng, vào dịp Tết Nguyên Đán, việc trang trí ngôi nhà bằng những cây đào, cành đào đã trở thành một tục lệ.

Ý nghĩa của hoa mai trong ngày tết

Ý nghĩa hoa mai trong ngày tết
Ý nghĩa hoa mai trong ngày tết. Nguồn: Internet.

Miền Bắc có hoà đào thì miền Nam có hoa mai. Hoa mai thuộc họ Ochnaceae, có tên khoa học Ochna integerima còn được gọi là cây hoàng mai, rất được ưa thích vào ngày Tết Cổ Truyền ở miền Nam Việt Nam.

Hoa mai từ xưa đến nay luôn là một loài hoa quý, với nhiều lớp ý nghĩa khác nhau nhưng tựu chung lại ý nghĩa hoa mai là sự phú quý, sự tốt lành. Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho hy vọng, cũng tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Chính vì thế gia đình nào cũng gắng trang trí trong nhà một chậu mai với hi vọng sang năm mới sẽ phát tài phát lộc, gia đình êm ấm hạnh phúc. Theo quan niệm của nhiều người, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng may mắn và sung túc trong năm mới.

Đặc biệt, cây mai có rễ cắm sâu vào lòng đất, không bị gục ngã trước gió bão. Nó cũng có thể chịu đựng được mọi loại thời tiết, kể cả khắc nghiệt. Bởi vậy mà mai còn tượng trưng cho phẩm đức nhẫn nại và đức hy sinh cao cả, sự bền bỉ của người Việt Nam nói chung. 

Nằm trong danh sách những loài cây quý hiếm và đẹp đẽ nhất trong lịch sử thời đại, nó là một trong những loài cây được chọn vào cây tứ quý. Thường xuất hiện trong các bức tranh tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai" , hay những bức tranh có tựa đề "hoa khai phú quý".

Không chỉ vậy, những đoá mai vàng nợ rộ trong tiết xuân còn cho thấy niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và gắn bó mọi người lại với nhau.

Cách chọn hoa đào và hoa mai ngày tết

1. Cách chọn hoa đào chơi tết chuẩn đẹp

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 Một cây đào đẹp phải có đủ bộ tứ quý: hoa, nụ, lộc và quả!

- Một cây hoa đào đẹp thì có hoa cánh kép, màu thắm, cành đều, gốc thẳng. Thân đào có thể xù xì nhưng khoẻ, chắc. Cành vừa phải, dăm (nhánh nhỏ nhất của cành đào) nhỏ, nhiều hoa.

- Bên cạnh đó, đào đẹp là đào có dăm vút thẳng ra ngoài tán, nụ trải đều từ đầu tới cuối dăm. Những cành có dăm to thường ít hoặc thưa hoa.

- Đặc biệt, khi chọn cần chú ý đào thế phải có đủ bộ tứ quý: hoa, nụ, lộc và quả, bởi đó là biểu tượng cho sự đề huề, ấm no của gia đình.

- Còn khi chọn đào cây cũng gần giống với đào cành là nên mua các cây có dăm nhỏ và ngắn, các nhánh chính tạo nên dáng cây xuất phát từ một điểm trên thân, như vậy cây sẽ đẹp, cân đối.

- Về màu sắc hoa đào, tuỳ theo loại đèn, màu tường, cách trang trí nhà mà mua loại đào cho phù hợp. Những nhà nhỏ, tường đèn tuýp nên dùng đào phai để tạo cảm giác sáng sủa, nhẹ nhàng. Ngược lại, nếu nhà rộng, thoáng thì nên dùng bích đào để tạo được những điểm nhấn, cảm giác ấm cúng hơn.

2. Cách chọn hoa mai chơi tết chuẩn đẹp

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 Một cây mai đẹp sẽ có các nhánh phân lớp cân đối, bông hoa chia thứ lớp, nụ mập mạp và lá non xanh!

Nên chọn những cây hoa mai có nhánh đẹp cân đối, vỏ đen tự nhiên, không đốm vảy nấm mốc. Không nên chọn cây quá nhiều nhánh, các nhánh to nhỏ chênh nhau quá nhiều.

Đặc biệt nên chọn cây hoa mai có các cành phân chia thứ lớp, bông rải đều, nhánh to khỏe, nhánh uyển chuyển, nụ mập, lá non vừa nhú.

Nên chú ý vào phần cánh hoa mai, cánh cần hoa mịn, đều nhau, không có cánh hoa bị tật. Còn màu sắc và độ to của hoa rất đa dạng, tùy vào sở thích mỗi người mà chọn lựa cho phù hợp, chứ đó không phải là tiêu chí chọn hoa mai đẹp.

Một cành mai đẹp không thể là cành mai trụi lá hoặc lá xanh um nhiều như hoa. Tốt nhất nên chọn cành mai nhiều hoa và nụ, điểm những chiếc lá non xanh mềm hoặc đỏ tía.

Trên đây là ý nghĩa của hoa mai và hoa đào - hai loại hoa mang tính biểu tượng trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam, cũng như các mẹo nhỏ để chọn được những cây đào, cây mai đẹp nhất. Chúc các độc giả sẽ có một mùa tết thật ấm no, hạnh phúc và đầy tài lộc bên những cây mai, cây đào đầy sắc hương nhé!

Cách chọn đào và mai ngày tết

Cách chọn đào và mai ngày tết

Mách bạn vài bí quyết để phân biệt hoa đào và mai đẹp, kèm một số cách để chọn được một vài cành đào hoặc mai đẹp chơi tết.

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