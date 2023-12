Cúng tất niên công ty gồm những gì?

Gần đây nhiều người hay gán ghép phong thủy cho mọi lĩnh vực, từ hoa thờ đến mâm ngũ quả, rồi suy luận không căn cứ. Chẳng hạn quả lựu nhiều hạt, tượng trưng cho sự đầy đủ, phát triển; bưởi, dưa hấu căng tròn, tượng trưng cho sự đầy đủ, may mắn hoặc như cam, nghĩa gốc là ngọt (đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi) lại bị suy diễn thành cam chịu. Thậm chí một số người còn sa đà vào tâm linh không cần thiết như đếm nải chuối có quả lẻ mới mua, đếm phật thủ có lẻ nhánh mới được, tổng số quả trên mâm phải hợp mệnh chủ nhà... Đây là những suy luận về mặt ý nghĩa và khiên cưỡng. Nhiều khi suy luận quá đà thì sẽ không còn hoa quả nào để bày trí.

Một số người chia sẻ rằng họ cúng tất niên với công ty với mong muốn thể hiện tấm lòng tri ân của người đang sống với phật thánh, thần linh đã gia hộ độ trì cho gia đạo một năm bình an, các cơ quan công ty, xí nghiệp thì sự nghiệp hanh thông. Lễ vật thiết cúng tất niên ở công sở thường đơn giản hơn ở nhà, chủ yếu là “giàu làm kép, hẹp làm đơn”, miễn sao thể hiện được tấm lòng thành của gia chủ để gọi là tri ân đât, trời, phật thánh đã gia hộ bình an cho doanh nghiệp trong năm qua.

Mâm cúng tất niên công ty thường không cần quá phức tạp!

Bài cúng Tất niên ở công sở cũng không có quá nhiều phức tạp. Điều đặc biệt là khi lễ tất niên chốn công sở, người chủ lễ không khấn gia tiên, chỉ khấn thổ công, tài thần là những vị phù trợ cho sự yên ổn và tài lộc đến cho công ty.

Không chỉ vậy, nhiều cơ quan nhà nước, dù không được phép lập ban thờ "hoành tráng" nhưng những bộ phận liên quan tài chính, kinh doanh vẫn lập ban thờ nhỏ bày biện lễ Tất niên cuối năm.

Dịch vụ mâm lễ Tất niên “sinh sôi nảy nở”

Dịch vụ mâm lễ tất niên công ty ngày càng nở rộ!

Đón trước nhu cầu của công sở, nhiều công ty cung cấp mâm lễ Tất niên đang vào mùa làm ăn nước rút. Từ 22 đến 30 âm lịch, mỗi ngày các công ty này cung cấp hàng chục mâm lễ Tất niên. Thông thường, rẻ nhất là mâm cỗ chay gồm 14 vật phẩm dâng cúng, có giá khoảng 1 triệu đồng/mâm. Mâm cúng mặn có giá cao hơn, như mâm cúng mặn gà gồm 18 vật phẩm (có chả lụa, thịt gà, lễ vật...) có giá 1,9 triệu đồng.

Mâm phổ thông có mức giá khoảng 2,9 triệu đồng được đặt nhiều. Mâm cúng mặn loại đắt nhất có giá 3,4 triệu đồng, gồm 20 vật phẩm, trong đó có lợn sữa quay.

Không thể thiếu hương và đèn, hương là tượng trưng cho tinh tú là sự nối kết giữa âm và dương. Mâm hoa quả, hương hoa, giấy tiền vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng bày biện đầy đặn, trang nghiêm.

Đối với những công sở không cầu kỳ, sếp thường giao cho chị em kế toán văn phòng tự lo liệu việc cúng Tất niên tại trụ sở. Chi phí cho lễ cúng cũng vì thế mà tùy tâm, nếu tiết kiệm cũng chỉ hết khoảng 500 nghìn đồng là sắm được cái lễ Tất niên giản dị mà đầy đủ.

Văn cúng lễ tất niên công ty năm Quý Mão 2023

Văn cúng trong lễ cúng tất niên công ty cũng cần chỉn chu!

Không khó để chuẩn bị một mâm cúng tất niên công ty hoàn chỉnh đúng không nào? Thế nhưng, không chỉ chuẩn bị mâm cúng đầy đủ, thắp một nén hương là hoàn tất nghi lễ. Văn khấn cũng là một phần yếu tố quan trọng trong buổi thực hiện nghi lễ cúng tất niên công ty:

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Tín chủ con tên là… tại...

Hôm nay ngày... tháng chạp năm... Âm lịch

Tín chủ con đại diện cho công ty... xin được thành tâm sửa biện hương hoa, chuẩn bị đèn nến, hoa trà dâng lên trước án. Qua năm... , chúng con xin được dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho công việc làm ăn của chúng con luôn được suôn sẻ, phát đạt, mọi sự bình an, may mắn. Một năm qua đi chúng con có gì thiếu sót, trần gian mắt thịt không rõ xin được các vị thần linh lượng thứ bỏ qua cho.

Nay con xin được đọc bài cúng Tất niên công ty cuối năm... để thành tâm kính lạy mời các ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Kính lạy các ngài nghe thấu tâm can, chứng giám lòng thành, đáp lễ lời mời, thụ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho toàn công ty chúng con luôn được bình an, toàn gia an lạc, việc làm ăn luôn được suôn sẻ, hanh thông.

Chúng con lễ bạc lòng thành, trước xin kính lễ tạ ơn, sau cúi xin các vị Chư Thần luôn chứng giám, độ trị phù hộ cho toàn công ty chúng con một năm mới an lành, phát lộc.

A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

Những lưu ý khi cúng lễ tất niên công ty năm Quý Mão 2023

Cần chú ý cách ăn mặc, tác phong trong quá trình cúng tất niên công ty!

Cúng tất niên cũng có nhiều cách, tùy theo từng vùng, từng miền,.. mà có những bước bắt buộc và quy định tương đối khác nhau. Thế nhưng, chung quy các bước để bắt đầu cúng tất niên thường bao gồm:

- Chọn ngày đẹp: Theo quan niệm của phương Đông, ngày lành tháng tốt mới là ngày để làm việc lớn, cúng kiếng,.. Cúng tất niên cũng không ngoại lệ. Thông thường, người ta sẽ chọn cúng tất niên vào 29 hoặc 30 âm lịch. Tuy nhiên, một số công ty, cơ quan thường tổ chức sớm hơn.

- Vị trí đặt mâm cúng lễ tất niên công ty: Nên đặt mâm cúng ở trong nhà hay ngoài trời là thắc mắc của nhiều độc giả. Câu trả lời sẽ là cả hai. Các bạn sẽ thắp hương ở bàn cúng ngoài trời trước. Sau đó vào trong nhà tiếp tục thắp hương và bái lạy là được. Một lưu ý nhỏ chính là trong khoảng thời gian cúng lễ, mở cửa chính. Để vận khí được lưu thông, mang lại nhiều điều phúc lành.

- Chọn lễ vật cho mâm cúng lễ tất niên công ty: Chọn mua đồ cúng cần chọn đồ tươi, không mặc cả, trả giá khi đi mua hàng kẻo rước phải vận xui rủi của người mua bán.

- Thụ lễ: Sau khi bày trí mâm cúng cho ông bà, thần linh,.. Chúng ta sẽ thắp hương và đọc văn khấn, tạ ơn đất trời. Trong thời gian tiến hành nghi lễ, nhân viên không được ăn uống, tụ tập trong khuôn viên công ty, thổ địa đang được làm lễ.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về lễ cúng tất niên công ty năm Quý Mão 2023. Hy vọng qua bài viết này, các độc giả sẽ có được câu trả lời hợp lý và biết cách chuẩn bị được một lễ cúng tất niên công ty chỉn chu và hoàn hảo nhất, để cầu mong cho một năm mới mọi chuyện thuận lợi và may mắn hơn nhé!