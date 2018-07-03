Ngỡ ngàng với cách trồng hoa hồng leo trong chậu cực đơn giản ai cũng làm được

Hoa hồng leo thường được thấy ở những bờ tường rào hay cánh cổng nguy nga của những ngôi nhà lớn, ở những sân vườn rộng. Những dây hoa hồng lá xanh mướt điểm xuyết những bông hoa mượt mà là điểm nhấn cực kỳ ấn tượng.

Không cần phải sống trong những căn biệt thự đắt tiền, chỉ cần biết cách trồng hoa hồng leo trong chậu cực kỳ đơn giản dưới đây, bạn sẽ dễ dàng giúp cho căn nhà của mình tràn ngập sắc hương và vẻ đẹp thanh thoát chẳng thua kém gì những khu biệt thự sân vườn cao cấp.

Với đặc tính leo lan rộng như vậy, liệu có nên trồng hoa hồng leo trong chậu hay không và việc gieo trồng này có dễ dàng không? Dưới đây là cách troongfhoa hồng leo trong chậu rất dễ chắc chắn bạn sẽ thực hiện được, giúp nâng tầm cho vẻ đẹp không gian nhà mình.

Cách trồng hoa hồng leo trong chậu

Mùa hè thường chưa phải mùa thích hợp để trồng hoa hồng leo. Do đó, trồng hoa hồng leo nên chọn những loại cây giống khỏe, cắt bỏ hết những chồi yếu và bỏ 1/3 rễ cây để cây phát triển tốt hơn.

Nếu không có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng hoa hồng, bạn nên chọn trồng bằng giống chứ không nên trồng bằng hạt vì cây sẽ không thể phát triển mạnh được.

Trồng hoa hồng leo trong chậu đất xốp, thoáng khí - Ảnh: Internet

Nếu trồng hoa hồng leo bằng cành thì bạn nên ngâm cây vào nước khoảng 2-3 tiếng trước khi trồng, sau đó để cây ở nơi râm mát và phủ lên trên bằng một tấm khăn ẩm.

Cách chăm sóc hoa hồng leo

Khi hoa hồng leo đã lớn và bắt đầu vươn cao thì việc hiểu rõ cách làm giàn cho hoa leo là một điều cực kỳ quan trọng. Thân của hoa hồng leo vốn nhỏ và yếu, nhất là với điều kiện trồng trong chậu. Vì vậy, khi cây bắt đầu nhú cao, bạn nên bắt tay làm giàn ngay để có cách uốn cho hoa hồng leo mọc theo ý thích của mình.

Làm giàn xương cá giúp hoa leo chắc và đều đẹp - Ảnh: Internet

Nếu trồng ở chậu đặt gần bờ tường, bạn có thể dùng các que tre dài, que gỗ đan thành các hình thoi để hoa hồng leo lên. Ngoài ra, đan que thành hình chữ A cũng là một cách giúp hoa hồng leo thẳng tạo thành những cụm hoa rực rỡ. Nếu không muốn làm giàn, bạn có thể đặt chậu cây hoa hồng leo ở khu vực ban công, hoa có thể bám vào các thanh lan can để leo rộng ra rất đẹp và xanh mát.

Trồng chậu hoa hồng ở ngay ban công giúp hoa đón ánh sáng dễ hơn - Ảnh: Internet

Đối với hoa hồng đã ra hoa, bạn nên biết cách tưới nước đúng để tránh làm cho vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập gây hại cho cây. Chỉ nên tưới nước vào thẳng gốc, không tưới vào hoa và lá cây. Ngoài ra, bạn nên đặt chậu cây hoa hồng ở hướng đông để hoa có điều kiện tốt nhất đón những ánh nắng mặt trời dịu nhẹ vào buổi sáng. Tuy nhiên, cũng nên tránh để cây ở những hướng quá nóng vào ban ngày, đặc biệt là mùa hè vì hoa có thể héo và rũ rất nhanh.