Kỹ thuật trồng hoa hồng tỉ muội tại nhà dễ “không tưởng”

Du lịch 02/07/2018 09:52

Không như những giống hồng khác đỏng đảnh và khó chăm, hoa hồng tỉ muội lại chỉ cần kỹ thuật chăm sóc đơn giản và không cầu kỳ này, giúp hoa nở quanh năm tươi tốt.

Những bông hoa hồng tỉ muội rực rỡ với những cánh hoa mỏng manh tưởng chừng rất dễ tàn nhưng thực tế thì kỹ thuật trồng lại không hề gây khó khăn cho bạn. Chỉ cần nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc, hoa hồng tỉ muội có thể ra hoa quanh năm, màu sắc tươi tắn và bền đẹp mà không cần phải quá chú trọng khâu chăm bón cây.

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Hoa hồng tỉ muội rất đẹp và có kỹ thuật trồng cực kỳ đơn giản - Ảnh: Internet

Kỹ thuật chọn đất trồng hoa hồng tỉ muội

Để hoa hồng tỉ muội mọc tốt, cây khỏe mạnh thì nên trồng hoa ở phần đất thịt nhẹ nằm ở vị trí những nơi đất cao, đất không gặp phải tình trạng ngập, úng nước. Đất trồng hoa hồng cần phải xốp, nhẹ và có độ thông thoáng. Độ pH ổn định nhất nên dao động từ 6-6.5 và bạn nên đặt chậu cây ở nơi có nhiều ánh sáng nhưng không quá nắng gắt, chói chang.

Vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao, đặc biệt là nếu đặt chậu cây hoa hồng ngoài trời, nhiệt độ rất dễ làm cho cây bị héo. Do đó, bạn nên lưu ý trồng cây ở trong chậu đất nung thoáng khí giúp cây tỏa bớt nhiệt lượng và đất được thông thoáng hơn.

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Trồng hoa hồng tỉ muội trong chậu đất nung giúp cây hạ bớt được nhiệt độ trong mùa hè - Ảnh: Internet

Cách trồng cây hoa hồng tỉ muội

Hoa hồng tỉ muội vừa nhỏ lại vừa mềm, rễ cực mảnh và dễ đứt gãy. Do đó, bạn nên xới đất thật sâu rồi đặt cây vào chậu, một tay giữ cho cây đứng thẳng, tay còn lại vun đất nhẹ nhàng lấp đầy phần gốc. Không nên dùng xẻng để xới đất vì có thể tác động mạnh là đứt rễ cây.

Sau khi đã vùi gốc xuống đất, bạn tưới thật đẫm nước để đất thấm dần xuống dưới. Đặt chậu cây ở nơi râm mát nhưng vẫn phải đảm bảo đủ điều kiện ánh sáng để cây vươn lên tự nhiên, không chen chúc, cong vẹo.

Kỹ thuật trồng hoa hồng tỉ muội tại nhà dễ “không tưởng” - Ảnh 3

Trồng cây nhẹ nhàng, tránh là dứt rễ - Ảnh: Internet

Cách tưới và tỉa cực chuẩn khi trồng hoa hồng tỉ muội

Tưởng chừng đây là việc dễ nhất nhưng thực chất lại là công đoạn vô cùng quan trọng đòi hỏi người trồng cây phải nắm vững kỹ thuật khi trồng hoa hồng tỉ muội. Tưới hoa hồng tỉ muội vào đúng thời điểm thích hợp giúp cây sinh trưởng tốt, tươi lâu và khỏe mạnh.

Thời gian thích hợp cho việc tưới cây là 2 lần vào sáng sớm và buổi chiều khi nắng chuẩn bị tàn. Bạn không nên tưới cây quá muộn vì nước đọng lại sẽ không kịp tan hết trước khi sương xuống, dễ khiến cho cây đọng nước, ẩm thấp sinh mầm bệnh.

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Tưới hoa 2 lần mỗi ngày giúp hồng tỉ muội tươi lâu và khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Cắt tỉa bớt cành lá hư, hoa đã nở giúp cây hoa hồng tỉ muội phát triển tốt hơn. Bạn nên để ý nếu cây thân mập mạp, hoa đậm màu tức là chăm sóc đúng cách. Còn ngược lại, nếu thân cây mọc vống lên cao, cành lá, hoa gầy và nhỏ tức là cây đang thiếu chất dinh dưỡng vì phải nuôi dưỡng quá nhiều thân cành thừa.

Bạn nên nhớ trước khi tiến hành cắt tỉa, hãy tưới nước thật đẫm cho cây để tránh hoa sau khi cắt bị mất nước, nhanh héo. Dùng kéo thật sắc để cắt tỉa cành để tránh làm thân cành bị dập nát.

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