Cách trồng hoa thược dược nở đúng tết đơn giản, ai cũng làm được

Với những người yêu hoa, trồng hoa thược dược nở đúng tết luôn là mối quan tâm lớn. Đây là loài hoa thuộc chi cúc, cùng họ với hoa mẫu đơn, được coi là “hoa tướng” vì những lợi ích chữa bệnh tuyệt vời.

Hoa thược dược sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, có bông to và nhiều màu sắc rực rỡ. Vài tháng trước khi tết, nhiều gia đình thường trồng hoa thược dược với mong muốn hoa sẽ nở đúng dịp tết, mang hương xuân và khí sắc của đất trời về với cửa nhà. Ngoài ý nghĩa tình yêu, hạnh phúc, hoa thược dược còn mang nhiều ý nghĩa khác.

Thược dược xương rồng: cánh hoa cuộn tròn, dài ống và chỉa ra từng cánh nhọn, hoa to rất đẹp.

Thược dược tàn ong: loài hoa thược dược đẹp và đắt nhất trên thế giới. Thược dược tàn ong có hoa dạng tròn rất đều đặn, cánh hoa tạo thành hình giống như những lỗ trên tổ ong.

Thược dược trang trí: loài hoa thược dược phổ biến nhất trên thế giới. Bông hoa thược dược trang trí có bán kính khoảng 20 đến 30cm

Thược dược búp tròn: Loại này có những cánh hoa uốn cong từ nhụy tới đài hoa, tạo ra dạng hình như một trái bóng. Khi trưởng thành, cây sẽ đạt chiều cao từ 60cm đến 1m.

Cách trồng hoa thược dược nở đúng Tết

Thược dược lùn là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn trồng trong nhà để cho hoa nở đúng dịp tết. Loại hoa này chỉ cao khoảng 30 đến 4cm là đã cho hoa. Bình thường, các cành hoa thược dược cắt ra chỉ tươi được 5 đến 7 ngày là tàn, thậm chí, có khi chỉ được 4 ngày. Tuy nhiên, nếu trồng thược dược lùn thì có thể để nó nguyên trong chậu. Lúc này, bạn có thể thoải mái để chậu trong nhà hoặc đặt ngay lên bàn. Cây trong chậu có thể đeo hoa tới cả tháng.

Một số lưu ý khi trồng và chăm sóc hoa thược dược nở đúng tết:

Thược dược cần độ ẩm cao nhưng lại không chịu được ngập úng. Nhiệt độ ưa thích từ 15 đến 30 độ C.

Thược dược cần được chiếu sáng đầy đủ nhưng tới khi sắp ra hoa thì cần điều kiện bớt sáng và có lạnh để phân hóa chồi hoa. Nên để ở nơi không bị thấm sương.

Thược dược ra hoa sớm, chỉ khoảng 50 - 60 ngày là cho hoa. Do đó, nếu có ý định trồng hoa thược dược thì bạn cần tính toán kỹ để hoa nở đúng dịp tết.

Trước khi nở hoa, ngắt bỏ toàn bộ các chồi trên nhánh non từ lá thứ thư trở lên. Đặt chậu ở vị trí có ánh nắng, rồi tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

Sau khi hoa nở, tiến hành cắt tỉa, chỉ giữ lại 2 – 3 nhánh để giúp chồi nách phát triển và có thể thưởng thức hoa thêm lần nữa vào mùa thu. Trong thời gian hoa nở nên bón phân mỗi tháng 1 lần.

Thược dược có thể nhân giống bằng hạt, bằng củ hoặc bằng giâm cành. Cành thược dược đem giâm, nếu có hóa chất kích thích thì chỉ 5 - 7 ngày là đã bật rễ. Lưu ý, nhân giống bằng hạt, chỉ áp dụng với thước dược hoa đơn, giống hoa kép nhân giống bằng chồi mầm hoặc chồi ngọn, chồi nách.

Phân bón cho cây thược dược chủ yếu là phân chuồng hoai và phân rác đã mục. Trong quá trình cây ra nụ cần chú ý bổ sung thêm chất dinh dưỡng để cây cho hoa đẹp.

Cách phòng trừ sâu bệnh khi trồng hoa thược dược để hoa nở đúng dịp tết: