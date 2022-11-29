Hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa hướng dương tết cho hoa nở đúng ngày đầu năm

Hiện nay có khá nhiều kỹ thuật trồng hoa tết đủ các loại, từ hoa mai, hoa đào, cúc vạn thọ, thược dược… Trong phạm vi bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách trồng hoa hướng dương tết - một loài hoa khoe sắc rực rỡ mỗi dịp tết đến xuân về nhé!

Là một loài hoa ưa ánh sáng, cho dù mọc ở đâu thì nó vẫn sẽ luôn hướng về phía ánh sáng cho bằng được. Cái tên được bắt nguồn từ đây cũng như ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình yêu được khơi nguồn từ đây.

Hoa Hướng dương mọc cách dây 5000 năm ở Bắc Mỹ. Vào thế kỷ 16 các nhà thám hiểm mang hoa Hướng dương sang châu Âu, sau đó được đưa đến Nga, Ai Cập và Viễn Đông. Ngày nay, hoa Hướng dương có mặt ở rất nhiều nước trên Thế Giới, nổi tiếng với tên gọi “hoa mặt trời”.

Trong tình yêu, hoa hướng dương biểu trưng cho một tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chân thành, sự ấm áp, niềm tin, hy vọng luôn hướng về tương lai tốt đẹp. Cho dù phong ba bão tố như thế nào đi chăng nữa thì hoa hướng dương vẫn luôn luôn hướng về phía mặt trời cũng giống như tình yêu của bạn sẽ luôn luôn dành cho nửa kia dù có gặp khó khăn trắc trở đi chăng nữa khoảng cách ra sao thì đôi ta vẫn hướng về nhau.

Trong tình yêu, hoa hướng dương biểu hiện cho một tình yêu thầm lặng, thủy chung!

Còn trong cuộc sống, hoa hướng dương "chứa đựng" những ý nghĩa đẹp đẽ sau:

- May mắn và hạnh phúc: Hoa hướng dương mang một màu vàng ấm áp tạo một không khí tươi vui tràn đầy sức sống, đem lại sự may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thường được dùng trong các dịp khai trương chúc mừng, các buổi tiệc sinh nhật.

- Sức khỏe và trường thọ: Loài hoa mang đặc tính hướng quang nên luôn luôn hướng về phía mặt trời thể hiện một sức sống mãnh liệt, sự trường thọ, luôn hướng về phía trước và vươn lên trong cuộc sống.

- Sự tôn kính và biết ơn: Hoa hướng dương còn được xem là loài hoa biểu hiện sự tôn kính và biết ơn với người thân nên bạn có thể tặng cho ông bà, cha mẹ vào những ngày đặc biệt như sinh nhật, ngày của cha, ngày 20/10,...

- Sự lạc quan, mạnh mẽ, tương lai tươi sáng: Hoa hướng dương vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết luôn hướng về phía mặt trời. Nếu bạn muốn cổ vũ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống và phấn chấn làm việc cho một ai đó thì hoa hướng dương rất thích hợp nhất lúc này.

Hoa hướng dương còn biểu trưng cho sự may mắn, lạc quan và biết ơn!

Bởi vậy, chẳng lạ gì khi loài hoa này lại luôn được người người nhà nhà ưa chuộng và chọn làm hoa trưng tết như vậy. Không chỉ có vậy thôi đâu, các chị em còn có thể tự tay trồng ngay những bông hoa rực rỡ này tại nhà cùng kỹ thuật trồng đạt chuẩn và đơn giản sắp được Phụ nữ và Gia đình giới thiệu ngay dưới đây nhé.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hướng dương tết

Hoa hướng dương thuộc thân cỏ, sống nhiều năm với mùa hoa dài, có thể ra hoa trong mùa hè hoặc kéo dài từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 hoặc 5 năm sau. Bạn có thể tham khảo kỹ thuật trồng theo cách sau:

- Trước khi trồng hoa hướng dương để hoa nở đúng dịp tết, bước đầu tiên cần phải tiến hành đó là khâu chọn một hạt giống. Bước này tùy thuộc vào việc bạn muốn trồng những cây hướng dương lớn, khoảng 3m, loại trung bình từ 1,8m đến 3m hay các luống hướng dương loại nhỏ, lùn.

- Tiếp theo, ngâm hạt hướng dương vào nước ấm khoảng 8 tiếng. Chú ý để hạt ở nơi thoáng mát và được tiếp xúc nhẹ với ánh sáng mặt trời thì càng tốt.

- Khi trồng hạt cần chú ý chỉ để hạt xuống đất sâu khoảng 2,5cm. Mỗi hạt nên trồng riêng trong 1 chậu nhỏ. Giữ đất ẩm nhưng không được để sũng nước. Mỗi chậu chỉ gieo một hạt. Lấy tay ấn nhẹ hạt hướng dương khuất dưới bề mặt đất hoặc có thể phủ thêm khoảng 2cm đất trồng bên trên. Hạt giống hoa hướng dương có thể gieo trực tiếp trong vườn hoặc chậu nhưng ươm cây con thì khả năng thành công cao hơn và cây cũng khỏe mạnh hơn.

- Khi thấy rễ cây non bắt đầu mọc qua đáy chậu ươm thì có thể mang ra trồng vào chậu cảnh cỡ lớn hoặc trồng trực tiếp trong vườn. Đất trồng trong chậu hay ngoài vườn cần được bón thêm phân hữu cơ để tiếp chất dinh dưỡng cho cây non.

Bạn hoàn toàn có thể tự tay trồng những chậu hoa hướng dương rực rỡ tại nhà!

Ngoài phương pháp trồng hoa hướng dương tết bằng hạt, bạn có thể trồng bằng phương pháp giâm cành. Giâm cành vào mùa xuân tỷ lệ sống cao hơn mùa thu. Trước tiên cần phải cắt đầu cành có chồi đỉnh 6 – 8cm, cắt các đốt phía dưới, cắt bỏ lá gốc, sau khi vết cắt khô, cắm vào chậu cát hoặc sỏi, sâu 1/8 – 1/2 cành giâm, rồi tưới nước đẫm. Sau đó 2 ngày tưới 1 lần, để ở nhiệt độ 18 – 20 độ C. Sau 20 ngày mọc rễ và chờ khi cây con cao 2 – 3cm là đưa vào chậu, chậu để nơi râm, khi cây mọc chồi mới có thể chuyển vào nơi quản lý bình thường là được nhé.

Cách phòng ngừa sâu bệnh khi trồng hoa hướng dương vào dịp tết

Sâu bướm và mọt là 2 loại sâu bệnh thường gặp khi hướng dương phát triển. Bạn có thể phun thuốc bảo vệ thực vật trước khi cây bước vào thời kỳ trưởng thành. Sau đó tiến hành bắt các loại sâu bệnh như sâu bướm và mọt trong suốt quá trình phát triển của cây, đồng thời ngắt bỏ những lá úa.

Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm soát cỏ dại, diệt nấm móc, vi khuẩn bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật khi thấy các dấu hiệu bất thường trên cây.

Bạn có thể áp dụng biện pháp kích thích hoa nở để hoa hướng dương nở đúng dịp tết!

Đối với những ai lo lắng trồng hoa hướng dương nhưng không nở đúng tết, bạn có thể sử dụng các biện pháp kích thích hướng dương nở. Một số phương pháp thường dùng đó là giữ ẩm đất và bón phân hai tuần một lần. Khi cây đã bén rễ hồi xanh, di chuyển chậu cây ra chỗ có nhiều ánh nắng vì hướng dương lùn là loài hoa ưa nắng. Vào buổi sáng sớm và chiều tối, tưới nước cho cây. Chỉ nên dùng bình tưới loại nhỏ, tưới nhẹ nhàng, lượng nước vừa phải.

Trên đây là cách trồng hoa hướng dương nở đúng dịp tết và những lưu ý trong cách chăm sóc hoa. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em có hứng thú với việc tự tay trồng hoa tết, tô điểm cho gia đình mình, sẽ thu được những chậu hoa rực rỡ, đầy sắc xuân như ý nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!