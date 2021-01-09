Việc lựa chọn cây trồng hợp phong thủy trong nhà hay tại nơi làm việc hiện được rất nhiều người quan tâm. Bởi nó sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho người sở hữu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những loại cây phong thủy cho người mệnh Hỏa để có nhiều tài lộc, may mắn.

Mệnh Hỏa nằm trong ngũ hành gồm: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, ngọn lửa là tượng trưng cho người mang mệnh Hỏa. Những người mang mệnh Hỏa có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong mọi việc. Họ là những người có xu thế hướng ngoại nhiều hơn hướng nội.

Trước khi đi tìm hiểu về cây phong thủy hợp với người mệnh Hỏa, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu về tính cách, đặc điểm của người mệnh hỏa.

Người mệnh Hỏa là những người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, đầy nhiệt huyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuy là những người chăm chỉ, có chí hướng, không ngại khó khăn trong công việc, tuy nhiên những người mệnh Hỏa lại là những người nóng tính, khó kiềm chế sự bốc đồng của bản thân…đôi khi có thể khiến làm hỏng công việc.

Vì vậy, việc sử dụng các loại cây phong thủy là để lấn át đi cái xấu của người mệnh Hỏa, để mang đến những điều tốt đẹp cũng như sự may mắn trong cuộc sống cho người mệnh Hỏa.

Những loại cây phong thủy cho người mệnh Hỏa

Màu bản mệnh của người mệnh Hỏa là màu đỏ, vì vậy bạn có thể lựa chọn cây cảnh mệnh Hỏa có màu đỏ hoặc màu hồng để đem lại nhiều may mắn. Cụ thể là:

Cây Phú quý

Đây là loại cây phong thủy để bàn cho người mệnh Hỏa rất thích hợp, mang đến nhiều may mắn, tài lộc. Cây Phú quý có tán hình dẹt elip, tán lá cây to, màu sắc lá có sự pha trộn giữa màu xanh lá và hồng đỏ ở rìa ngoài. Cây Phú quý có thể phát triển tốt ở cả những không gian thiếu ánh sáng, nhỏ, hẹp.

Theo phong thủy, cây Phú quý mang lại sự may mắn, giàu sang, phú quý cho những người mệnh Hỏa.

Cây Phú quý mang đến sự giàu sang, phú quý cho người mệnh Hỏa - Ảnh minh họa: Internet

Cây Vạn lộc

Cây Vạn lộc có hình dáng khá giống với cây Phú quý, điều này dẫn đến sự nhầm lẫn của nhiều người về 2 loại cây này. Lá của cây Vạn lộc to hơn và dài hơn so với lá của cây Phú quý. Trên mặt lá là tổng hợp của 3 sắc màu: hồng, xanh đậm, xanh lá mạ.

Theo phong thủy, cây Vạn lộc tượng trưng cho sự giàu sang, phát tài, phát lộc đối với những người mang mệnh Hỏa. Vì vậy, những người mệnh Hỏa thường trồng loại cây này trong nhà hoặc mua những chậu vạn lộc nhỏ để tại bàn làm việc.

Cây Trạng nguyên

Cây Trạng nguyên có phần lá có màu đỏ đặc trưng, thích hợp với những người mệnh Hỏa. Đây là loại cây rất quen thuộc với lứa tuổi học sinh, tượng trưng cho sự đỗ đạt, thành công trong thi cử, học hành.

Vì vậy, với những người mệnh Hỏa đang theo đuổi sự nghiệp học hành, đèn sách thì nên lựa chọn 1 chậu cây Trạng nguyên đặt trên bàn để có thể mang đến những điều may mắn, thành công trong tương lai.

Cây Trạng nguyên tượng trưng cho sự đỗ đạt, thành công với người mệnh Hỏa - Ảnh minh họa: Internet

Cây Hồng môn

Đây là loại cây cảnh có kích thước nhỏ, cao khoảng 30cm, thường được trồng trong chậu. Lá cây có hình trái tim với màu xanh đậm, phần hoa có hình giống chiếc lá và có màu đỏ đặc trưng.

Theo phong thủy, Hồng môn là loại cây mang đến nhiều may mắn và sự thành công cho những người mệnh Hỏa. Vì vậy, người mệnh Hỏa nên trồng những chậu Hồng môn trước cửa nhà hoặc chọn những chậu cây hồng môn nhỏ để bàn.

Cây Cẩm nhung đỏ

Hồng nhung đỏ là loại cây có kích thước nhỏ, phù hợp để bàn, phần tán cây rậm lá, phiến lá nhỏ. Màu đỏ của gân lá đan xen với màu xanh tạo nên màu sắc bắt mắt.

Theo phong thủy, cây Cẩm nhung đỏ tượng trưng cho tình bạn gắn kết bền lâu hay là một tình yêu trong sáng, luôn hết lòng vì nhau. Vì vậy, những người mệnh Hỏa muốn có những tình bạn tốt đẹp hay một tình yêu trọn vẹn thì nên lựa chọn đặt cây Cẩm nhung đỏ trên góc bàn làm việc hay bàn học của mình.

Cây Cẩm nhung đỏ tượng trưng trong tình bạn, tình yêu tốt đẹp của người mệnh Hỏa - Ảnh minh họa: Internet

Cây Kim tiền

Kim tiền có màu xanh lá đặc trưng, đây không phải là màu bản mệnh của người mệnh hỏa mà là màu bản mệnh của người mệnh Mộc. Tuy nhiên, theo thuyết ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa nên những người mệnh Hỏa khi trồng cây Kim tiền trong nhà cũng rất phù hợp. Theo phong thủy, trồng cây Kim tiền sẽ mang đến tiền tài, may mắn cho người mệnh Hỏa. Đặc biệt, loại cây này rất thích hợp cho những người làm kinh doanh.

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Cây Kim tiền mang đến tiền tài cho người mệnh Hỏa - Ảnh minh họa: Internet

Kim tiền có phần tán lá nhỏ, mọc đều nhau, đối xứng qua cuống lá. Đây là loại cây có thể sống trong nhà hay tại những nơi thiếu ánh sáng trong một thời gian dài mà vẫn phát triển tốt.

Trên đây là tìm hiểu những loại cây phong thủy cho người mệnh Hỏa để mang đến may mắn, tiền tài. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin bổ ích, giúp những ai mang mệnh Hỏa có thể lựa chọn những loại cây trồng thích hợp để có được sự an yên, hạnh phúc trong cuộc sống.