Trồng cây phong thủy trong nhà theo tuổi của 12 con giáp năm 2021

Cây xanh không chỉ giúp không gian sống sinh động hơn mà còn khiến bầu không khí trong lành, thư thái hơn. Theo quan niệm của rất nhiều người thì trồng cây phong thủy trong nhà theo tuổi sẽ đem may mắn, thành công cho gia chủ.

Trong các loại cây cảnh thì cây Kim Tiền được xem là phù hợp nhất với người tuổi tí

Chủ nhà có thể đặt cây trên bàn làm việc, ngoài ban công hay trong phòng khách,… Hãy chọn một vị trí thích hợp để giúp cây phát triển khỏe mạnh và làm đẹp thêm cho căn nhà. Tốt nhất bạn nên đặt cây kim tiền ở cửa chính hay đặt cây ở hướng đông nam sẽ thu hút được nhiều tài lộc nhất.

2. Tuổi sửu trồng cây Phong lộc hoa

Những người tuổi sửu thường rất cần cù, chăm chỉ, chịu khó, tính tình thẳng thắn, thật thà. Cũng vì lý do đó nên thường họ sẽ không có nhiều tiền bạc và đôi khi thua thiệt bạn bè về nhiều mặt. Vì thế, trong các loại cây phong thủy trồng trong nhà thì cây Phong lộc hoa được xem là có thể đem đến tài lộc và vận khí tốt cho người tuổi sửu.

Cây Phong lộc hoa có thể đặt trên bàn làm việc, trong nhà hay trong văn phòng. Nên chú ý các đặc điểm sinh học của cây để chọn vị trí đặt cây phù hợp và không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Loại cây này sẽ phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng huỳnh quang nên đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời để trang trí và làm sạch bầu không khí nhà cửa hoặc văn phòng làm việc.

Cây Phong lộc hoa được xem là có thể đem đến tài lộc và vận khí tốt cho người tuổi sửu

3. Tuổi dần với cây Ngũ gia bì

Tính cách cương trực, mạnh mẽ nhưng có phần nóng nảy là những gì có thể mô tả về người tuổi Dần. Tài vận của người tuổi dần luôn rất tốt vì họ biết cách kiếm tiền lại có khả năng lãnh đạo, do đó dễ khiến người khác sinh lòng ganh ghét.

Để hóa giải những vận xui và làm tăng vượng khí, đồng thời giúp sự nghiệp thăng tiến thì bạn nên chọn loại câp hợp mệnh để trong nhà hoặc nơi làm việc. Ngũ gia bì rất phù hợp với những người tuổi dần. Nên đặt chúng ở trước nhà hoặc ban công để mang đến nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ tuổi dần.

Ngũ gia bì rất phù hợp với những người tuổi dần

Ngoài ra, bạn có thể chọn cây Dương xỉ cũng hợp với người tuổi dần vì đây là loại cây bụi cực kì dễ sống và không cần tốn nhiều công chăm sóc.

4. Tuổi mão và cây Trúc phú quý

Với tên gọi tao nhã của mình, Trúc phú quý được xem là một sự phụ trợ đầy tài lộc và may mắn cho gia chủ, Người tuổi mão vốn thông minh, nhanh nhẹn, lại có đôi mắt nhìn xa trông rộng, cởi mở, và luôn giúp đỡ người khác hết mình.

Tuy nhiên, cuộc sống của người tuổi mão lại khá bình lặng, theo phong thủy thì cây Trúc phú quý (cây phát tài) là loài cây rất hợp với người tuổi mão. Chúng giúp mang lại may mắn, hóa giải vận hạn, đồng thời giúp thu hút tiền bạc cho gia chủ. Bạn có thể để cây trúc phú quý ở gần cửa chính hoặc ở trong phòng khác hay phòng làm việc để thu hút may mắn và tài lộc.

5. Tuổi thìn trồng cây Vạn niên thanh

Rồng là những người khoan dụng và độ lượng, sức khỏe của họ cũng dồi dào, tinh thần mạnh mẽ. Mặc dù vậy, những người tuổi rồng lại có tham vọng và tính thống trị cao, họ cũng không phải là những người thích hướng nội. Họ luôn muốn vươn lên để đạt được những vị trí cao ngoài xã hội, cạnh tranh với người tuổi rồng là điều rất khó.

Tuổi thìn trồng cây Vạn niên thanh

Bởi đặc điểm tính cách như thế nên người tuổi thìn sẽ dễ bị ganh ghét, tham vọng và tính thống trị khiến cho họ luôn có sát khí trong người. Nên theo phong thủy thì cây Vạn niên thanh không chỉ là cây cảnh để trang trí nhà cửa mà còn chúng còn giúp hóa giải sát khí, đem đến may mắn và thịnh vượng cho người tuổi thìn. Đây đích thực là cái tên hợp để đi cùng người tuổi thìn.

Một điểm cần lưu ý là trong lá của loại cây này có chứa độc, nếu nhai phải sẽ gây các phản ứng như ngứa, đau rát, phù trong miệng,… vì thế, bạn cần chú ý nếu gia đình có trẻ nhỏ.

6. Tuổi tỵ và cây cỏ đồng tiền

Người tuổi tỵ may mắn có con đường vận mệnh không tệ chút nào. Tuy nhiên có thuận lợi thì cũng không tránh khỏi những khó khăn, vì thế những người này nên chọn cho mình một loài cây hợp phong thủy để hỗ trợ vận khí, giúp hóa giải vận xui. Theo phong thủy thì cây trồng trong nhà hợp với người tuổi tỵ nhất là cây Đồng tiền.

Giống cây này là những cây nhỏ, cho dù có phát triển hết cỡ cũng không có kích thước quá lớn nên chúng rất thuận tiện trong việc trưng bày nơi làm việc, vì không sợ tốn diện tích. bạn có thể đặt cây trên bàn làm việc, bàn uống nước phòng khách cũng rất đẹp.

7. Tuổi ngọ trồng cây Trầu bà

May mắn có đường tiền tài tốt và không phải vất vả mưu sinh, nhưng để có thể tránh những rủi ro trong cuộc đời và phù trợ cho con đường may mắn sẵn thì người tuổi ngọ cần chọn trồng trong nhà cây Trầu bà.

Một dây Trầu bà đặt trước cửa nhà hay trong phòng khách đều sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn thêm đẹp lại thu hút tài lộc theo nhau kéo đến.

Cây Trầu bà

8. Tuổi mùi và cây Lan quân tử

Không ham tiền bạc là tính cách thường thấy của người tuổi mùi, có lẽ vì vậy mà họ khó có khả năng phát tài. Cuộc sống cứ bình bình, khó giàu có. Vì thế, người tuổi mùi nên chọn một loài cây có thể giúp tăng khả năng thịnh vượng, quý nhân phù trợ, và gợi ý hàng đầu chính là cây Lan quân tử.

Đây là loài cây của sự phát triển và văn minh, hoa Lan quân tử nở đúng vào tết cổ truyền nên được xem là một điềm may, báo hiệu một năm no đủ, sung túc. Những người tuổi dê nên đặt một chậu Lan quân tử trong nhà hoặc phòng làm việc để giúp mang lại may mắn vặ thịnh vượng. Ngoài ra, chúng cũng giúp tô điểm thêm cho căn nhà màu xanh tươi mát và lọc không khí rất tốt.

9. Tuổi thân trồng cây Tùng bồng lai

Người tuổi thân thường hoạt bát, nhanh nhẹn, khôn khóe và dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Khả năng giao tiếp tốt nhưng người tuổi Khỉ lại không thích sự gò bó, họ cũng là người không giỏi trong việc quản lý chi tiêu nên về già thường vất vả về đường tiền bạc nên những ai tuổi thân nên chú ý điều này.

Cây phong thủy phù hợp nhất với những người tuổi thân là cây Tùng bồng lai

Cây phong thủy phù hợp nhất với những người tuổi thân có lẽ là cây Tùng bồng lai, chúng giúp mang lại may mắn cho gia chủ tuổi Khỉ. Loại cây này thân gốc nên tương đối dai sức và có tuổi thọ cao. Chúng sẽ phát triển to lớn nếu được chăm sóc trong môi trường sống phù hợp. Nếu chọn để bàn thì bạn nên chọn những cây có dáng nhỏ bonsai để đảm bảo tính thẩm mĩ. Nếu gia đình có không gian rộng thì nên đặt ở cửa ra vào, trước sân hay ban công.

10. Tuổi dậu và cây Sen đá

Thịnh vượng, tiền tài là những gì trời phú cho người tuổi dậu. Tuy nhiên, những người này lại không có khả năng phát triển tài chính mình đang có hay không biết giữ gìn đồng tiền làm ra. Nên nếu họ tham gia kinh doanh thì rất dễ thua lỗ hay phá sản. Muốn hóa giải những nguy cơ thất thoát tài sản và mang lại sự thịnh vượng, giúp con đường tài lộc suôn sẻ thì người tuổi dậu nên chọn cây Sen đá.

Sen đá hợp với bạn nhất là Sen đá phật bà, các lá được xếp tỏa đều xung quanh khá giốnh hoa sen. Là loại cây mọng nước, bạn có thể gây giống bằng lá, đặt chúng trên đất ẩm để lá cây nảy mầm và đâm rễ phát triển. Sen đá cũng rất dễ sống và chăm sóc. Đặt chúng ở bàn làm việc hay bàn uống nước sẽ rất đẹp.

11. Tuổi tuất trồng cây kim ngân

Gan dạ, sống chân thành và thông minh và đặc điểm tính cách của người tuổi tuất. Tuy nhiên, họ cũng là những người nóng tính đẽ làm hỏng việc lớn, do đó người tuổi tuất khi làm việc lớn thường rất khó thành. Để tương khắc với điều đó cần chọn một loài cây phong thủy hợp tuổi để giúp người tuổi tuất thăng tiến và cây Kim ngân là lựa chọn tốt nhất.

Cây Kim ngân giúp người tuổi Tuất điềm tính và thận trọng, giúp tạo thêm nhiều mối quan hệ mới

Cây Kim ngân giúp bạn điềm tính và thận trọng, giúp tạo thêm nhiều mối quan hệ mới. Không những thế, chúng còn giúp bạn thể hiện được khả năng của mình trong công việc một cách tốt nhất, từ đó mở ra con đường thăng tiến tốt nhất cho bạn.

12. Tuổi hợi và cây Nhất mạt hương

Cuộc sống tương đối an nhàn, đầy đủ và sung túc là những quan niệm xa xưa về người tuổi hợi. Muốn cuộc sống thêm phần thuận lợi và suôn sẻ thì người tuổi hợi nên đặt trong nhà hay nơi làm việc một cây Nhất mạt hương. Đây là cây phong thủy rất hợp với người tuổi hợi, bạn có thể đặt chúng trên bàn làm việc, bàn học hay phòng khách để nhắc nhở bản thân chi tiêu hợp lý và hóa giả vận xui cho gia chủ.

Bạn nên chú ý để không nhầm lẫn cây Nhất mạt hương với cây Húng chanh vì nhìn sơ qua chúng rất giống nhau. Cây Nhất mạt hương sẽ phát triển tốt nhất trong môi trường ít ánh sáng và đất tơi xốp.

Hy vọng những thông tin tổng hợp trên đây đã giúp bạn biết được nên chọn trồng cây phong thủy trong nhà theo tuổi nào hợp với 12 con giáp. Nên nhớ sau khi chọn được loại cây phù hợp thì cũng nên chăm sóc chúng cẩn thận để cây được phát triển xanh tốt nhất.