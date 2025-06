Hé lộ nhân thân “bất hảo” của nghi phạm trong vụ trèo tường vào nhà bác ruột đập phá tài sản ở Thanh Hóa

Nguyễn Đình Lực là “thành phần bất hảo” tại địa phương. Lực từng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và bị Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn kết án về tội Hủy hoại tài sản, nhưng chưa được xóa án tích.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 19/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Lực (SN 1991), trú tại tổ dân phố Phú Minh, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, về tội Hủy hoại tài sản.

Trước đó, sáng 26/4, Nguyễn Đình Lực đến nhà bác ruột ở tổ dân phố Phú Minh. Do cổng nhà bác ruột khóa nên Lực đã trèo tường vào và dùng cuốc, xẻng để cạy, phá cửa vào nhà.

Đối tượng Nguyễn Đình Lực (SN 1991) tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, quá trình điều tra, Công an phường Bình Minh xác định Nguyễn Đình Lực là đối tượng đã gây ra vụ hủy hoại tài sản nói trên.

Theo thông tin báo Lao Động, nhận được tin báo, Công an phường Bình Minh nhanh chóng vào cuộc, điều tra làm rõ và xác định Lực là đối tượng gây ra vụ việc.

Nguyễn Đình Lực là đối tượng có nhân thân xấu tại địa phương, từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn tuyên án về hành vi “Hủy hoại tài sản”, đến nay vẫn chưa được xóa án tích.

Dù chưa chấp hành xong việc nộp phạt vi phạm hành chính và đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, nhưng Lực không ăn năn hối cải mà tiếp tục lêu lổng, rượu chè, coi thường pháp luật, gây phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Người đàn ông chặn đường, đập phá ô tô công nghệ ở TP.HCM khai gì khi làm việc với cơ quan chức năng? Qua điều tra, công an xác định ông B sống trong con hẻm gần nơi xảy ra sự việc. Người này đã được mời lên trụ sở để phục vụ điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nhan-than-bat-hao-cua-nghi-pham-trong-vu-treo-tuong-vao-nha-bac-ruot-dap-pha-tai-san-o-thanh-hoa-734365.html