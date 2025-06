Theo thông tin trên báo Dân Trí, Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, cho biết theo lời khai ban đầu của tài xế ô tô đầu kéo mang biển số 29H-928.xx, kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 9RM-000.xx, khi đi đến km46 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, buồn ngủ nên dừng xe lại để ngủ.

“Tài xế dừng xe ở một nửa làn dừng khẩn cấp và một nửa làn xe chạy để ngủ. Do không thực hiện các biện pháp an toàn như đặt vật cảnh báo hoặc các quy định báo hiệu khác khi đỗ xe nên gây mất an toàn cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông”, Trung tá Lê Xuân Thưởng nói.