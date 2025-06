Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh huy động nhân lực, thiết bị và bố trí các điều kiện tốt nhất về y tế để tập trung điều trị cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Công an tỉnh khẩn trương phối hợp, điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn; chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an các địa phương thường xuyên tuần tra, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, xe quá tải, quá khổ, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lưu thông, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự. Đặc biệt, phối hợp, đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Cục Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc, nhất là các lỗi tránh vượt sai quy định, đậu đỗ trái phép, chạy quá tốc độ quy định.

Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên; đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ các vấn đề về an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh; trong đó, phối hợp đơn vị quản lý tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi kiểm tra các vấn đề về an toàn giao thông trên tuyến; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 3h ngày 19/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 16 hành khách bị thương.

Theo thông tin vụ việc, vào thời điểm trên, xe khách 45 chỗ BS 15H-098.25 do tài xế P.Đ.T., (49 tuổi, quê Nam Định) lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi theo hướng bắc – nam. Khi đến địa phận đoạn qua huyện Thăng Bình (Quảng Nam) thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BS 29M-000.74 do tài xế L.X.H., (44 tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng cùng chiều. Cú va chạm cực mạnh khiến đầu xe khách bị biến dạng hoàn toàn, tài xế P.Đ.T., cùng anh N.V.T., (phụ xe) mắc kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ, 16 hành khách trên xe khách bị thương.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng đưa thi thể tài xế và phụ xe; đồng thời đưa hàng chục hành khách bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.