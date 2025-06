NÓNG: Chủ tài khoản “Lê Dưỡng” bị xử phạt 16 triệu đồng

Sự việc này bắt nguồn khi công an phát hiện một số thanh thiếu niên sau thời gian đi làm ban đêm tại các nhà hàng, quán nhậu có dấu hiệu tụ tập điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên một số tuyến đường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/6, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính 16 triệu đồng đối với Lê Thành Diên Dưỡng (20 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang) đồng thời củng cố hồ sơ để điều tra dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông và một số lỗi khác của thanh niên này.

Qua xác minh, công an nhận thấy nổi lên đối tượng có tài khoản “Lê Dưỡng”. Thanh niên này thường livestream (phát trực tiếp) trên các nền tảng mạng xã hội, đăng tải hình ảnh, clip cổ súy cho việc điều khiển phương tiện độ, chế vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 2 Tháng 9.

Đối tượng thường xuyên khoe “thành tích” trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đêm 2/6, Tổ công tác 911 tại địa bàn quận Hải Châu đã phát hiện đối tượng điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường 2-9, tuy nhiên do đoạn đường này có nhiều người tham gia giao thông, biết lực lượng 911 hạn chế truy đuổi nên đối tượng đã tăng tốc bỏ chạy. Sau đó, đối tượng mở nhiều phiên livestream khoe "thành tích", thậm chí có thái độ, lời nói thách thức lực lượng công an cũng như lực lượng 911.