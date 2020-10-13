Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng chi tiết

Bạn là nam muốn xem tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2021 sẽ gặp được may mắn hay vận hạn gì, công danh sự nghiệp có khó khăn không và hướng giải quyết như thế nào. Vận mệnh sức khỏe trong năm 2021 có gì đáng lo ngại hay không? Tuổi kỷ Dậu làm nhà năm 2021 có được không? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp ngay trong bài viết sau.

Nam mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2021 gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu bệnh lâu ắt khó qua khỏi.

Năm 2021 nam mạng tuổi Kỷ Dậu được sao Thái Âm chiếu mệnh nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, thuận lợi và được bạn bè giúp đỡ về tiền bạc. Bởi sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Đặc biệt, nam mạng nếu chưa lập gia đình được sao này chiếu mệnh thì sẽ gặp được tình duyên và có vợ trong năm Tân Sửu. Thời gian tốt nhất là vào tháng 9 âm lịch.

Nên xuất hành đi về hướng Đông để nghênh tiếp Tài Thần. Đi về hướng Tây nam để đón Hỷ Thần

Hạn Diêm Vương tốt hay xấu còn tùy vào từng đối tượng. Nếu không chú ý điều trị chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe có thể sẽ vong mạng. Đối với một số người khác thì khi gặp hạn này sẽ gặp may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, phong túc.

Vận hạn nam mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Vận niên tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng năm 2021

Kê Giáp Viên là Gà được thả vào trong vườn, điều này báo hiệu một năm thành công và no đủ với nam mạng Kỷ Dậu.

Trong năm nếu bản mệnh gặp vận niên này sẽ có tài lộc hoạnh phát, được người biếu tặng tiền bạc và tài sản. Công việc làm ăn kinh doanh tấn tới, buôn bán đắt hàng, xin việc mới hay xuất hành đi xa đều có lợi.

Sức khỏe của bản mệnh cũng khá tốt, tuy nhiên cần tránh di chuyển đường sông nước, cầu phà.

Bản mệnh trong năm gặp vận niên Kê Giáp Viên thì hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi nếu cho vay nợ sẽ rất khó đòi lại được.

Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng

Về phương diện ngoại giao

Năm nay có thể nói nam mạng tuổi Kỷ Dậu sẽ suôn sẻ về mọi thứ, công việc làm ăn tiến tới, và gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, bạn cũng có những mức hạn chế nên không phát triển được theo ý bạn muốn. Do đó, bạn cần bình tĩnh và cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy có một số hạn chế nhưng công việc của bạn vẫn ổn định và phát triển. Trong giao tiếp cũng được mọi người yêu mến.

Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm gia đình

Cuộc sống gia đình của nam mạng tuổi Kỷ Dậu không có gì mâu thuẫn xảy ra, gia đình thái hòa, làm ăn tiến tới phát tài phát lộc, đùm bọc yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống.

Sức khỏe

Về phương diện sức khỏe của bạn năm nay cũng không có gì đáng lo ngại cả. Bạn sẽ có thể tự do thoải mái hoạt động và đừng quên tập luyện thể dục thể thao nhé.

Tình Duyên

Tình duyên năm nay của nam mạng tuổi Kỷ Dậu cũng tương đối thuận lợi. Bạn sẽ gặp được nhiều người yêu thương và giúp đỡ bạn trong sự nghiệp lẫn học hành.

Tình duyên năm nay của nam mạng tuổi Kỷ Dậu cũng tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành

Chọn hướng xuất hành đầu năm 2021 Tân Sửu có nghĩa là gia chủ tuổi Kỷ Dậu xuất hàng ra khỏi nhà lúc giao thừa. Có người thì sau giao thừa sẽ xuất hành đi lễ chùa, lễ đền và cũng có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi.

Các hướng xuất hành tốt vào 3 ngày đầu năm mới 2021 đối với tuổi Kỷ Dậu:

Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 12/2/2021): Xuất hành về hướng Tây Nam

Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 14/2/2021): Xuất hành về Hướng Đông Nam, Tây Bắc

Ngày mùng 5 tết (thứ 3 ngày 16/2/2021): Xuất hành về hướng Tây Bắc, Đông Nam

Tuổi xông nhà

Đầu năm Tân Sửu chủ nhà tuổi Kỷ Dậu nên mời gia chủ sinh các năm như Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Giáp Dần đến xông nhà đầu năm để mọi việc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà và cả năm làm ăn suôn sẻ.

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Nam mạng tuổi Kỷ Dậu xây nhà năm 2021 có tốt không?

Theo tính toán thì nam mạng Kỷ Dậu năm 2021 sẽ phạm phải Kim Lâu Lục Súc. Nếu gia chủ xây nhà thì sẽ mang tai họa tới vật nuôi trong nhà. Nhẹ thì gia súc gia cầm chết, nặng thì làm ăn kinh doanh thất bát.

Nếu bạn vẫn muốn xây nhà thì nên mượn tuổi làm nhà để tránh gặp phải tai họa.

Nam mạng tuổi Kỷ Dậu xây nhà năm 2021 có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ về tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2021 nam mạng có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơn về mọi thứ trong năm nay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*