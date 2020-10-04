Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài lộc tăng đều, tuổi Thìn vay mượn khắp nơi

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có vận tiền bạc ổn định, công việc thuận lợi suôn sẻ hơn. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến không ngừng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không tìm được ý trung nhân nên vẫn cô đơn. Người có gia đình, người yêu có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được những gì xảy ra với mình trong ngày.

Chuyện tình cảm của bạn không như ý muốn, tinh thần vô cùng ủ dột. Người độc thân vẫn một mình vì không tìm được người yêu thương mình thật lòng. Thậm chí vướng vào mối quan hệ bị lợi dụng, tiền mất tình tan. Người có gia đình, vợ chồng tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt, tiền bạc thiếu hụt trong gia đình.

Sửu gặp chuyện vui trong công việc, tiền bạc chạm đỉnh. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái, thu nhập đổ về liên tục không đếm xuể. Nhờ vậy tinh thần của bạn vô cùng vui vẻ, phấn chấn, vận trình vượng sắc hơn bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Mão

Vận trình của Mão tăng lên đều đều, tài lộc vượng sắc hơn những gì bản thân mong muốn. Nửa ngày đầu bạn nhận được nhiều tin vui, công việc thuận lợi hơn thời gian trước. Nhưng nửa ngày sau bạn gặp nhiều chuyện rắc rối nhưng nhờ bản lĩnh, bạn có thể tự mình giải quyết nhiều chuyện khó khăn.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Thìn xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp xui xẻo, tiền bạc thất thoát nhiều. Những kế hoạch của bạn không nhận được nhiều kết quả tốt. Bạn làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Trong công việc, bạn bị nhiều người chê bai, thậm chí còn chơi xấu sau lưng. Vận tiền tài không được như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Tỵ

Ngày đầu tuần, Tỵ được Thần Tài soi sáng chiếu mệnh nên tiền tài vượng sắc. Nhờ vậy bạn có thể tiêu xài thỏa thích, mua sắm thả ga không sợ bất cứ khó khăn, thiếu thốn gì. Tuy nhiên nên thận trọng lời ăn tiếng nói để không làm người khác khó chịu.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ chịu nhiều áp lực trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bạn cũng gặp nhiều rắc rối, có kẻ thứ ba chen vào. Bạn không nhận được nhiều lời khen trong công việc. Công sức bỏ ra cũng đổ sông đổ biển, không nhận được bất cứ kết quả xứng đáng nào.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Mùi tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Mùi làm một được mười, tiền bạc chạm đỉnh trong ngày. Bạn giao tiếp khá khéo léo nên được nhiều người yêu mến. Những người tuổi Mùi trong ngày đầu tuần đều mang vận mệnh giàu sang, tiền bạc tiêu thả ga, không sợ bất cứ kẻ tiểu nhân nào hãm hại sau lưng.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Thân

Thân có một ngày vô cùng ảm đạm, tiền bạc không cánh mà bay, làm bao nhiêu cũng mất hết bấy nhiêu. Chuyện tình cảm của bạn cũng không nhận được nhiều chuyện vui. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Dậu

Dậu xảy ra xung đột, tranh cãi với đồng nghiệp trong ngày đầu tuần. Bạn khá nóng giận nên đánh mất nhiều mối quan hệ tốt đẹp của mình. Điều này khiến bạn gặp nhiều chuyện buồn, tiền bạc thất thoát. Thậm chí còn bị kẻ xấu lợi dụng hãm hại không có đường thoát.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Tuất suy nghĩ tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên suy nghĩ tích cực hơn trong thời điểm này. Nhờ sự tích cực, bạn sẽ vượt qua nhiều chuyện buồn trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Lời khuyên cho bạn nên quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng lo chuyện bao đồng mà mệt thân.

Tử vi thứ Hai ngày 5/10/2020 của tuổi Hợi

Vận trình của Hợi hao tốn nhiều tiền của. Tiền bạc làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ phải vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại như ý muốn. Mối quan hệ của bạn ngày càng tốt đẹp, cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Nhờ vậy chuyện tình cảm ngày càng khởi sắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm