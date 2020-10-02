Thời tới cản không kịp vào đúng ngày 5/10, 3 con giáp này đón tiếp mưa vàng lũ bạc, đắm chìm trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 02/10/2020 02:00

Dưới đây là những con giáp may mắn vào đúng ngày 5/10, liên tục đón tiếp mưa vàng lũ bạc, tha hồ chìm đắm trong biển tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn liên tục đón nhận tin vui đổ về cùng lúc. Bạn tha hồ đắm chìm trong mưa vàng biển bạc, tiền nhiều không đếm xuể. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu hơn bản thân mong đợi.

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Thìn là con giáp may mắn trong ngày 5/10 - Ảnh minh họa: Internet

Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Bỏ hết những hiềm khích trước đây, bạn và đồng nghiệp bắt đầu biến thù thành bạn, hỗ trợ giúp đỡ nhau nhiệt tình trong thời điểm này.

Trong chuyện tình cảm, bạn bắt đầu tìm hiểu một người. Người này sẽ mang lại cho bạn may mắn không chỉ trong cuộc sống thường ngày mà còn là công việc. Họ vừa là người đồng hành, vừa là người bạn đời sau này giúp vận trình của bạn ngày càng vượng sắc hơn. Thế nên hãy giữ thật chặt, đừng đánh mất họ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất không chỉ nhận được nhiều lời khen của cấp trên mà còn được đồng nghiệp nể phục. Bạn có tài lãnh đạo, xử lý tình huống khá giỏi nên khiến nhiều người phải phục sát đất.

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Tuất hốt trọn tài lộc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuất không nói nhiều, chỉ dùng hành động để chứng minh bản lĩnh của mình. Vì vậy bạn ít khi đụng chạm hay xảy ra xung đột với bất cứ ai. Bạn luôn sống yên phận và cố gắng được đạt được những điều mình cần.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau, tin vui đổ về liên tục cải thiện được tâm trạng của cả hai.

Tuổi Mão

Mão là con giáp may mắn, tin vui trong ngày 5/10 đổ về ồ ạt khiến bạn không kịp trở tay. Thời gian trước bạn gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, đồng nghiệp tìm cách hãm hại bạn rất nhiều. Nhưng bạn khá bản lĩnh cuối cùng cũng vượt qua nhanh chóng. 

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Mão bản lĩnh đánh bại kẻ xấu hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn cũng thay đổi tích cực hơn trong thời điểm này. Những công việc bạn phụ trách đều mang lại nhiều thành tựu, kết quả vượt cả mong đợi.

Trong chuyện tình cảm, Mão là con giáp đào hoa, đi đến đâu là có người tỏ tình đến đó. Bạn trở thành trung tâm nổi bật nhờ tài ăn nói duyên dáng của bản thân. Vì vậy bạn được nhiều người yêu mến, kiếm được khá nhiều hợp đồng lớn cho công ty.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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