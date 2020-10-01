Từ ngày kia trở đi, 3 con giáp này được Thần Phật ban thưởng, số tiền mất trước đây kiếm lại gấp mười

Theo tử vi 12 con giáp, Thân được Thần Phật thương nên ban cho số tiền khủng. Bạn làm một hưởng mười, ngồi không cũng có tiền đổ về tiêu không hết. Số tiền bị lừa gạt mất trước đây có cơ hội kiếm về gấp mười lần khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Bạn tìm được nhiều nguồn khách hàng tiềm năng, tha hồ vùng vẫy trên biển tiền biển bạc. Tuy nhiên có đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn cũng nên cẩn thận. Đừng tin tưởng người khác quá mức mà hại thân.

Trong thời điểm này, bạn nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến. Những người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi, tiến lên vị trí như bản thân mong muốn. Những người kinh doanh sớm nhận được nhiều tin vui về đường tài lộc.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp may mắn được Thần Phật che chở vượt qua nhiều kiếp nạn. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp yêu mến. Từ ngày mốt trở đi, vận trình của bạn sẽ vụt sáng, tiền bạc đổ về tiêu không hết.

Dậu làm ăn phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện làm ăn, kinh doanh của bạn gặp nhiều chuyện vui, quý nhân phù trợ hết mình. Trong chuyện tình cảm, Dậu độc thân tìm được ý trung nhân. Dậu có gia đình, người yêu có nhiều thời gian hơn dành cho nhau.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp bản lĩnh, đánh bại những kẻ tiểu nhân hãm hại mình trước đây. Bạn có thể biến thù thành bạn và đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Điều này khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Những công việc bạn ấp ủ trước đây đều thực hiện, đạt được nhiều kết quả hơn bản thân mong đợi.

Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày kia trở đi, bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, vượt nạn thành công. Những vấn đề khó khăn, thử thách không còn làm khó được bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều điều sắp diễn ra. Bạn sẽ có cuộc sống sung sướng như vua chúa trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm