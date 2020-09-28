Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý được Thần Tài gõ cửa, tuổi Sửu buồn phiền

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được Thần Tài gõ cửa, mang lộc đến tận nhà. Bạn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền khủng trong thời điểm này. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không như ý. Người độc thân tìm được một nửa nên tinh thần vui vẻ hơn. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của bạn xảy ra những gì để tìm cách giải quyết hết những vấn đề khó khăn trong ngày.

Dần được thưởng lớn vì có công mang hợp đồng lớn về cho công ty. Bạn có tài giao tiếp tốt nên vận trình hanh thông, tiền bạc tiêu xài không hết. Những người tuổi Dần đi đến đâu là được trọng dụng, yêu mến đến đó. Nói chung vận trình của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi, muốn gì được nấy.

Sửu gặp nhiều chuyện buồn về tình duyên lẫn công việc. Vận trình của bạn gặp nhiều trục trặc ngoài ý muốn, vận xui đổ về đeo bám không ngừng. Điều này khiến công việc của bạn trì trệ, đồng nghiệp cũng có cái nhìn không tốt về bạn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Mão

Mão nên học cách nói chuyện khôn khéo, đừng thẳng thắn quá mức mà hại thân. Bên cạnh đó cũng đừng tin tưởng ai quá mức trong thời điểm này kẻo tiền mất tật mang. Trong chuyện tình cảm, bạn nên dành thời gian để thấu hiểu đối phương nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Thìn đối mặt với điềm xấu - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn đối mặt với điềm báo xấu, nhiều việc đổ về cùng lúc khiến bạn không kịp xoay sở. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi, lao đao. Tệ nhất là sức khỏe bị sa sút, thường xuyên bị mất ngủ, ăn không ngon. Thậm chí còn áp lực vì có người nói xấu sau lưng.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ tin tưởng người khác quá mức nên tiền mất, tật mang không thể nào lường trước được. Trong công việc, bạn vì tin đồng nghiệp nên bị chơi xấu, hãm hại sau lưng. Có nhiều người còn cướp hết công sức khiến tinh thần của bạn sa sút, không còn muốn tập trung vào làm bất cứ việc gì.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ dính phải kiện tụng, luật pháp trong thời điểm này. Bạn làm gì cũng nên thận trọng, tính toán cẩn thận kẻo bị người khác lợi dụng. Trong chuyện tình cảm, bạn nên quan tâm đối phương nhiều hơn. Vì sự vô tâm của bạn sẽ khiến mối quan hệ dần rơi vào bế tắc, có kẻ thứ ba chen ngang.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Mùi làm một tiêu mười - Ảnh minh họa: Internet

Mùi làm một tiêu mười, không đủ chi trả sinh hoạt phí thường ngày. Điều này khiến bạn vô cùng áp lực, mệt mỏi không dứt. Trong chuyện tình cảm cũng không có được nhiều tin vui. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không ai thấu hiểu. Người có gia đình, vợ chồng mâu thuẫn vì chuyện nhỏ nhặt.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân có cơ hội tiến lên vị trí cao nhất làm thay đổi vận trình của bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy bắt đầu thấu hiểu nhau nhiều hơn. Thậm chí còn gặp được nhiều người giúp đỡ nhiệt tình mỗi khi gặp khó khăn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên cẩn thận khi đi ra đường trong ngày. Vì có thể bạn sẽ gặp tai nạn nhỏ không thể lường trước được. Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy thường xuyên bất đồng quan điểm. Vợ chồng cũng làm mất hòa khí trong nhà khiến không khí vô cùng ngột ngạt.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Tuất

Tuất nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều mới lạ trong ngày. Trong công việc, bạn được cấp trên giao cho nhiệm vụ chưa từng làm bao giờ. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được người yêu thương mình thật lòng. Cả hai sẽ có cơ hội tiến tới mối quan hệ lâu dài.

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 29/9/2020 của tuổi Hợi không còn vướng bận nhiều việc - Ảnh minh họa: Internet

Hợi không còn vướng bận nhiều chuyện buồn trong ngày. Bạn tha hồ mua sắm, tiêu tiền thả ga vì thu nhập cứ hết rồi lại đầy, tiêu bao nhiêu cũng không hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều cải thiện vượt bậc, ngoài mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm