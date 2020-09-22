Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tiền chất đầy két sắt, tuổi Mão khó khăn ập về như bão

Tý nhận được khá nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ, đầu tư là trúng đậm. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều lời khen ngợi có cánh của cấp trên. Đồng nghiệp yêu mến bạn nhiều hơn, khi khó khăn đều đứng ra giúp đỡ hỗ trợ vận trình của bạn vươn lên đỉnh cao.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của 12 con giáp lên xuống thất thường khiến bản mệnh không thể lường trước được điều gì xảy ra với mình trong một ngày.

Tử vi ngày mới, Dần được đánh giá khá cao tài năng cũng như cách kiếm tiền trong ngày. Bạn tập trung đầu tư vào bất động sản và trúng đậm, được cấp trên trọng dụng cho giữ chức vụ lớn. Ngày hôm nay, công việc của bạn không còn nhiều áp lực. Cũng không còn sợ ai hãm hại trong thời điểm này vì bạn có đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình.

Những người tuổi Sửu được nhiều người yêu mến, đi đến đâu là nổi bật đến đó. Những dự định của bạn cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Bạn khá bản lĩnh tìm được con đường đi thích hợp giúp bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn thời gian trước đây.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Mão

Khó khăn chồng chất khó khăn, mọi điều bế tắc đều ập đến khiến bạn không trở tay kịp. Những công việc bạn được giao đều không hoàn thành đúng thời hạn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của đối phương. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng mệt mỏi, lao đao.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Thìn khá vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn có tinh thần khá vui vẻ vì nhận được nhiều lời khen. Những khó khăn trước đây đã không còn nên vận trình của bạn vô cùng khởi sắc. Những người tuổi Thìn đưa ra nhiều đóng góp tích cực nên được đánh giá cao khả năng. Vì vậy bạn nên nỗ lực, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của bạn bị kẻ xấu cản trở, không có nhiều cơ hội thăng tiến. Hôm nay, bạn khá nóng vội nên bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều lời phê bình, chê bai của đối phương. Điều này khiến tâm trạng của bạn xuống dốc không phanh, không thể nào cứu vãn được.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ nhận được khá nhiều tin vui trong ngày. Vì vậy tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn, làm một hưởng mười vận trình được cải thiện khá nhiều. Trong chuyện tình cảm, Ngọ được tỏ tình, đi đến đâu là nổi bật đến đó khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Mùi không có nhiều áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mùi không còn phải gặp nhiều áp lực trong công việc. Bạn có nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè, đối tác nên công việc làm ăn cũng phất lên như diều gặp gió. Nhờ tài giao tiếp thông minh của mình, bạn có được nhiều hợp đồng lớn trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Thân

Thân có nhiều cơ hội kiếm tiền, thuận lợi vượt qua nhiều khó khăn trong thời điểm này. Những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay cũng sớm thành hiện thực. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng không gặp nhiều trở ngại vì cả hai đã bắt đầu thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Dậu

Dậu chuẩn bị khá tốt cho những dự án của mình. Trong công việc, bạn được cấp trên giao cho kế hoạch lớn, yêu cầu phải hoàn thành đúng thời hạn. Với bản lĩnh hơn người, bạn giải quyết việc này trong nháy mắt. Thế nên vận trình của bạn vô cùng sáng sủa trong thời điểm này.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của Tuất được nâng cao khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nhận được quyết định chuyển bộ phận làm việc. Đây là cơ hội tốt giúp bạn nâng cao được khả năng của mình. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp được nhiều tin vui. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của tuổi Hợi

Hợi không còn phải lo lắng về vấn đề tài chính. Bạn làm một hưởng mười hốt hết may mắn của thiên hạ. Vì vậy vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, không còn gặp nhiều chuyện rắc rối. Chuyện tình cảm cũng có nhiều bước phát triển vô cùng lớn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm