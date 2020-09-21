3 con giáp có thiên phú kiếm tiền, đào hoa hội tụ, phú quý lên ngôi bắt đầu từ thứ Hai tuần sau trở đi

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nhận được khá nhiều cơ hội tốt về công việc. Bạn có thiên phú kiếm tiền nên làm một được mười, tha hồ tiêu xài không lo hết. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái, giao cho nhiều chức vụ lớn, được nhiều người tôn trọng, yêu mến.

Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng nhiều hơn. Tý độc thân nên siêng năng đi ra ngoài gặp gỡ nhiều người để thoát ế. Tý có gia đình, người yêu nên quan tâm đến đối phương, học cách lắng nghe và thấu hiểu để mối quan hệ ngày càng bền vững.

Những người tìm cách hãm hại bạn trước đây cũng tâm phục khẩu phục vì tài năng của bạn. Bạn có thể biến thù thành bạn, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt hơn. Điều này giúp ích cho công việc, dự án riêng của mình trong tương lai. Vì vậy hãy biết quan tâm đến những người yêu thương mình, đừng đánh mất mối quan hệ tốt.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp may mắn nhận được khá nhiều lời khen từ cấp trên vì tài năng hơn người. Bạn có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh, đầu tư là trúng đậm khiến nhiều người nể phục. Tuy nhiên bạn nên sống khiêm tốn, đừng tự tâng bốc bản thân quá mức mà khiến nhiều người xa lánh.

Sửu hốt hết vàng bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, muốn làm gì nên chú tâm vào đừng lơ là, cũng đừng ôm đồm quá nhiều việc. Vì càng ôm nhiều việc, bạn sẽ càng khiến vận trình của mình gặp nhiều trục trặc. Trong chuyện tình cảm, hãy biết lắng nghe đối phương nhiều hơn để mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp bản lĩnh, muốn gì được nấy, tiền bạc chạm đỉnh trong thời điểm này. Bạn khá nhanh nhẹn trong việc giải quyết vấn đề khó khăn. Những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá cao. Vận tiền bạc của bạn cũng gặp nhiều thuận lợi, dồi dào hơn những gì bản thân mong muốn.

Hợi nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Hợi được nhiều người yêu mến nhưng vẫn không tìm được mối duyên ưng ý vì quá đào hoa. Người độc thân được nhiều người tán tỉnh, quen biết nhiều bạn. Người có gia đình, người yêu nên dành thời gian tâm sự để thấu hiểu nhau hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm