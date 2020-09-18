Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi nợ chồng chất nợ, tuổi Hợi tiền đếm mỏi tay

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp nhiều chuyện vui, có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho gia đình. Trong công việc, bạn được đánh giá cao tài năng, làm gì cũng gặp thuận lợi. Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình, đào hoa rực rỡ. Tuy nhiên hãy tìm người phù hợp với mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của 12 con giáp lúc hung lúc cát giúp bản mệnh lường trước được một ngày của bạn xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Theo tử vi mới nhất , Dần không có nhiều cơ hội phát triển tài năng của mình trong ngày. Cấp trên không đánh giá cao năng lực cũng như thái độ làm việc của bạn. Những việc bạn làm đều không mang lại thành tựu gì khiến bản thân vô cùng chán nản, thậm chí còn lơ là trong công việc.

Sửu có công việc thuận lợi, mọi kế hoạch đều được thực hiện suôn sẻ, không vướng phải bất cứ khó khăn gì. Trong chuyện tình cảm, Sửu cô đơn vẫn không tìm được tình yêu đúng nghĩa. Bạn thường bị lừa gạt mất tình mất tiền. Thế nên hãy tỉnh táo, đừng vì những lời ngọt ngào mà khiến bản thân mệt mỏi.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Mão

Trong tình yêu, nữ tuổi Mão khá yếu đuối nên không thoát khỏi sự bi lụy. Nam tuổi Mão quá đào hoa khiến mối quan hệ vô cùng sóng gió. Nói chung chuyện tình cảm của bạn trong ngày đều gặp nhiều trở ngại, có thể sẽ có người thứ ba chen vào khiến vận trình gặp nhiều trục trặc.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Thìn

Thìn không còn sợ ai hãm hại hay cản đường thăng tiến vì có đủ bản lĩnh hạ gục đối thủ chỉ trong nháy mắt. Không ai dám đến gần, đâm sau lưng bạn như thời gian trước. Điều này giúp bản mệnh có được nhiều thành công, tạo được ấn tượng tốt trong mắt đồng nghiệp, cấp trên.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Tỵ không kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tý không có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc không được công nhận. Vận tiền bạc của bạn trong thời điểm này nhận được khá nhiều tin buồn. Tỵ làm một tiêu mười khiến tài chính lụn bại, phải vay mượn khắp nơi để trang trải cuộc sống thường ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ không có nhiều thời gian dành cho bản thân nên sức khỏe sa sút. Bạn thường xuyên uống bia rượu, thức khuya nên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Trong ngày, bạn gặp gỡ nhiều đối tác, ăn uống không điều độ nên sức khỏe vô cùng xấu. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Mùi

Vận trình của bạn gặp nhiều trục trặc, nợ chồng chất nợ trả không hết. Những khoản nợ vay mượn trước đây không thanh toán được hết. Thậm chí còn nợ chồng thêm nợ khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Điều này làm ảnh hưởng khá nhiều đến những dự án mà bạn đang phụ trách.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Thân chú trọng lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Thân nên chú trọng lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn quá mức khiến người khác không dám đến gần. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng gây sự với bất cứ ai kẻo rước họa vào người. Trong ngày, Thân nên thận trọng với những người bạn mới quen, vì có thể họ sẽ tìm cách hãm hại, lợi dụng bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Dậu

Dậu có duyên buôn bán nên kinh doanh hồng phát, bán một lời mười. Người làm công ăn lương nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên. Bạn được đồng nghiệp đánh giá cao khả năng giải quyết vấn đề và lãnh đạo. Vì vậy vận trình của bạn vô cùng tươi sáng, thuận lợi.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Tuất

Tuất không nên xen vào chuyện của người khác trong ngày. Vì có thể bạn sẽ vướng phải nhiều họa thị phi, điềm xấu bủa vây không thoát được. Thời điểm này, bạn nên tập trung làm tốt công việc của mình, tuyệt đối đừng lo chuyện bao đồng mà hại thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Bảy ngày 19/9/2020 của tuổi Hợi đếm tiền mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet

Hợi đếm tiềm mỏi tay, làm một được mười khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên vận trình vô cùng hanh thông, vượng sắc hơn bản thân mong đợi. Tuy nhiên bạn lại không có duyên trong chuyện tình cảm. Hợi độc thân vẫn một mình lẻ bóng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm