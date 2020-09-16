3 con giáp xứng đáng được phong danh hiệu người phụ nữ ‘bạc tỷ’, vượng phu ích tử không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 16/09/2020 02:00

Dưới đây là những con giáp nữ vượng phu ích tử, đàn ông may mắn lắm mới cưới được, vì vậy hãy biết quý trọng đừng đánh mất họ mà thất thoát kho báu bạc tỷ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi vượng phu ích tử, được chồng xem như kho báu trong nhà. Người phụ nữ tuổi này thường mang đến nhiều may mắn, tiền bạc cho chồng con. Đàn ông ai lấy được sẽ có công danh vượng sắc, thành công nhiều hơn thất bại. Trong công việc, phụ nữ tuổi Mùi có bản lĩnh cao ngút trời, được nhiều người nể phục.

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Mùi con giáp nữ được nhiều người kính nể - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, bạn được gia đình kính nể, có tiếng nói khiến ai cũng bội phục sát đất. Thế nên gia đình nào có phụ nữ tuổi này nên biết trân trọng, đừng đánh mất kẻo hối hận không kịp. Vì họ là kho báu sẽ mang lại nhiều phúc khí giúp chồng con ngày càng thành công hơn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp nữ bạc tỷ, ai có được phúc đức ba đời. Bạn đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được nhiều người nể phục vì tài giải quyết công việc hơn người. Trong chuyện tình cảm, bạn lý trí, không bi lụy nên được đàn ông tôn trọng. Dù chồng có ngoại tình, bạn vẫn mạnh mẽ trị kẻ thứ ba chứ không khóc lóc, oán trách.

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Tuất là con giáp bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói Tuất là con giáp bản lĩnh, giỏi giang trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Ai có bạn bè, người thân là con giáp này sẽ có số hưởng, tiền bạc vượng sắc, công danh thành đạt. Thế nên đàn ông đừng làm chuyện có lỗi với vợ, hãy yêu thương và trân trọng cô ấy nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp lương thiện nên được nhiều người yêu mến. Bạn có tấm lòng Bồ Tát nên đi đến đâu cũng gặp được nhiều người yêu thương, quý mến. Khi còn độc thân, bạn được nhiều người tán tỉnh, đi đến đâu là nổi bật đến đó. Thậm chí bạn còn mang may mắn đến cho mọi người.

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Hợi khá lương thiện, khí chất ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy chồng sinh con, bạn càng ngày càng khí chất hơn khiến nhiều người nể phục. Hợi giúp ích khá nhiều trong sự nghiệp của chồng nên được nể phục. Bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ vô cùng tốt có thể gánh cả thế giới hộ chồng con của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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