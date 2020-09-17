3 con giáp tăng 1kg tài lộc nhân 4 lần, càng mũm mĩm càng có tình lẫn tiền trong 2 tuần tới

Dưới đây là những con giáp may mắn, hễ tăng 1kg là tài lộc nhân 4 lần, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu có trong 2 tuần tới, vì vậy đừng giảm cân mà phí của trời.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão hốt hết may mắn của thiên hạ, càng mũm mĩm càng có lộc trời ban. Trong 2 tuần tới, bạn tăng 1kg là tài lộc nhân lên 4 lần. Điều này giúp vận trình của bạn nhận được khá nhiều chuyện vui. Tinh thần của bạn cũng vui vẻ, thoải mái hơn, không còn vướng bận nhiều chuyện buồn như trước đây.

Mão là con giáp may mắn kiếm tiền tỷ trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mão độc thân tìm được người như ý. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc, cả hai hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Suy cho cùng Mão nên giữ vững tinh thần để đối mặt với nhiều điều khó khăn và thuận lợi diễn ra trong thời điểm này.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn hễ tăng ký là có lộc trời ban đổ vào túi. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiều dự án lớn giúp cải thiện vận trình. Đồng nghiệp cũng không còn cái nhìn xấu về bạn, thậm chí còn nể phục sát đất vì tài giải quyết công việc hơn người.

Mùi được quý nhân nâng đỡ nên tiền bạc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được người như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều trục trặc nhưng vẫn vượt qua và mối quan hệ tiến tới giai đoạn vượng sắc nhất.

Tuổi Thân

Thân là con giáp giỏi giang, bản lĩnh tìm được nhiều mối quan hệ tốt cho mình. Những công việc bạn phụ trách được hoàn thành đúng thời hạn và đạt được nhiều thành tựu lớn. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng làm lãnh đạo, được nhiều người yêu mến, kính nể.

Thân tha hồ đón lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Thân có nhiều chuyện vui. Thời điểm này bạn được nhiều người tỏ tình, đi đến đâu là nổi bật đến đó khiến ai cũng thầm thương trộm nhớ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp xứng đáng được phong danh hiệu người phụ nữ ‘bạc tỷ’, vượng phu ích tử không ai sánh bằng Dưới đây là những con giáp nữ vượng phu ích tử, đàn ông may mắn lắm mới cưới được, vì vậy hãy biết quý trọng đừng đánh mất họ mà thất thoát kho báu bạc tỷ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-tang-1kg-tai-loc-nhan-4-lan-cang-mum-mim-cang-co-tinh-lan-tien-trong-2-tuan-toi-380260.html