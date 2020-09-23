Chuông báo may mắn đã điểm, đúng 6 giờ sáng ngày Chủ Nhật tuần này, 3 con giáp ‘lột xác’ đổi đời

Tâm linh - Tử vi 23/09/2020 03:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, đúng vào khung giờ vàng sẽ đón một số tiền cực lớn giúp bạn thay vận đổi đời, từ vịt xấu xí hóa Phượng Hoàng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân được đánh giá khá cao tài năng, mọi công việc được hoàn thành xuất sắc khiến nhiều người nể phục. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng về cách xử lý tình huống nhiệt tình, giỏi giang của bạn. Đồng nghiệp cũng không còn gay gắt, gây khó dễ cho bạn như trước đây. Vận trình của bạn trong thời gian này thăng hoa, tiền bạc chất đầy nhà không lo túng thiếu.

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Thân là con giáp may mắn trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng nhận được khá nhiều tin vui, đồng thời cũng nhận được nhiều lời tỏ tình. Người độc thân thoát ế trong nháy mắt vì sự duyên dáng, hài hước của bản thân. Người có gia đình, người yêu dễ tìm được sự đồng điệu trong ngôn ngữ, cách ăn nói nên tinh thần vô cùng tốt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc. Vận tiền tài của bạn rực rỡ màu sắc, không có gì có thể làm khó được bạn trong thời điểm này. Trong công việc, bạn được nhiều người yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình khi gặp khó khăn. Bạn cũng hóa giải được những hiềm khích trước đây, hai bên không còn chiến tranh ngầm như trước.

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Thìn có bản lĩnh biến thù thành bạn trong nháy mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là con giáp bản lĩnh có thể biến thù thành bạn, hỗ trợ nhau hết mình trong công việc. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng nhận được nhiều điều đáng nói. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người nên tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có tài vận vô cùng vượng sắc.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp giỏi giang, không chỉ gặp được quý nhân giúp đỡ, bạn còn được nhiều người yêu mến. Công việc của bạn có nhiều tiến triển thuận lợi, ít gặp khó khăn. Bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó, không còn sợ ai hãm hại hay cản đường.

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Mùi khá giỏi giang, có cơ hội kiếm nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn nên dành nhiều thời gian cho đối phương hơn để cả hai hiểu rõ nhau. Đừng lơ là thờ ơ mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen vào khiến vận trình lao đao.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tiền chất đầy két sắt, tuổi Mão khó khăn ập về như bão

Tử vi thứ Tư ngày 23/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tiền chất đầy két sắt, tuổi Mão khó khăn ập về như bão

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