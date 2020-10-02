Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu vượt hung thành công, tuổi Mùi đào được mỏ vàng

Theo tử vi 12 con giáp, Tý tìm được nguồn sống mới giúp tinh thần của bạn thêm phấn chấn, vui vẻ hơn. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao tài năng lẫn cách giải quyết vấn đề khó khăn. Trong chuyện tình cảm, bạn không may mắn tìm được người ưng ý nên vẫn một mình lẻ bóng.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Theo tử vi mới nhất, Dần đạt được khá nhiều thành tựu lớn khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Những người tìm cách hãm hại bạn trước đây cũng không còn đủ sức để chống lại bạn. Có thể nói Dần là con giáp bản lĩnh có thể đánh bay những kẻ xấu hãm hại mình.

Sửu may mắn hóa dữ thành lành, vượt khó khăn thành công vươn lên đổi đời. Trong công việc, bạn được đánh giá cao khả năng nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề cực kỳ tốt. Trong chuyện tình cảm, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn mới nên tìm được ý trung nhân, thấu hiểu mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Mão

Trong tình yêu, nữ tuổi Mão không tìm được người tâm đầu ý hợp nên bạn hãy tập trung hơn cho công việc của mình. Nam tuổi Mão vì quá đào hoa, nói chuyện ngọt ngào nên vướng vào không ít mối tình rắc rối. Nói chung mối quan hệ của bạn không được tốt đẹp trong thời điểm này. Bạn nên tập trung vào những việc được giao.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Thìn bị hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Thìn bị người khác tìm cách hãm hại vì quá kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Những người bạn thân thiết cũng không dám đến gần vì họ sợ bạn làm tổn thương. Vì vậy hãy thay đổi tính tình của mình kẻo không ai dám đến gần, thậm chí có khó khăn cũng không ai đứng ra giúp đỡ.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Tỵ

Tý kiếm được nhiều cơ hội thay vận đổi đời, nhanh chóng trở thành đại gia tha hồ vùng vẫy trong biển tiền. Vận tiền bạc của bạn gặp được nhiều chuyện thuận lợi, không còn kẻ xấu hãm hại. Trong chuyện tình cảm, bạn sớm gặp được người tâm đầu ý hợp, hiểu và yêu thương nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Trong ngày, bạn lo quá nhiều chuyện bao đồng nên vướng vào không ít rắc rối. Thậm chí còn khiến bản thân gánh họa thay người khác. Thế nên hãy bỏ hết công việc bao đồng, dành nhiều thời gian cho bản thân và người thân của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Mùi đào được mỏ vàng - Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp may mắn đào được mỏ vàng, tha hồ mua sắm, hưởng thụ trong thời điểm này. Bạn gặp được nhiều chuyện vui nên tinh thần phấn chấn, vui vẻ hơn thường ngày. Trong công việc, bạn được đánh giá cao, có tài kiếm tiền siêu đỉnh.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Thân

Thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tác cũng như bạn mới. Vì vậy hãy chú trọng ăn nói, cẩn thận từng câu từng chữ để không bị ai xa lánh, chán ghét. Hãy sống khiêm tốn dù bản thân có tài giỏi đến đâu. Hãy yêu thương và trân trọng những mối quan hệ bên cạnh mình, đừng làm tổn thương họ.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Dậu

Dậu kinh doanh buôn bán có nhiều cơ hội kiếm tiền, tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Bạn vươn lên trở thành người giàu có, vượt qua nhiều chướng ngại vật để thành công. Nhờ vậy mà bạn được nhiều người kính nể, ai cũng răm rắp nghe lời không dám làm phật ý.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Tuất có chuyện tình đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có chuyện tình đẹp như trong mơ. Bạn gặp được khá nhiều người tỏ tình với mình. Nhưng cuối cùng vẫn chọn được người ưng ý. Người này sẽ đồng hành giúp đỡ bạn vượt qua những khó khăn. Đặc biệt sẽ chữa lành những tổn thương trong lòng bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 3/10/2020 của tuổi Hợi

Hợi khả năng kiếm tiền đỉnh, tiêu tiền cũng đỉnh. Bạn làm mười tiêu hết mười. Điều này khiến kinh tế của bạn gặp khá nhiều khó khăn, lao đao. Hãy cẩn thận hơn trong cách chi tiêu, đừng để thiếu hụt phải vay mượn khắp nơi trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm