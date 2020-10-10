Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng chi tiết nhất

Bạn là nam tuổi Tân Dậu và muốn biết năm 2021 sẽ có những thay đổi gì để chuẩn bị. Cùng tham khảo tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng chi tiết ngay sau đây.
Nội dung bài viết
- Tổng quan về tử vi tuổi tân dậu 1981 nam mạng năm 2021
- Sao chiếu mệnh của nam mạng tuổi Tân Dậu năm 2021
- Vận hạn của nam mạng tuổi Tân Dậu năm 2021
- Luận tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng
Bạn đang muốn biết trong năm 2021 sẽ gặp những vận may gì và vận hạn gì? Công danh sự nghiệp có những khó khăn gì và cách giải quyết theo hướng tốt nhất như thế nào? Vận mệnh sức khỏe của bạn trong năm này có gì đáng lo ngại không? Để giải đáp các câu hỏi trên hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu về tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng chi tiết ngay sau đây.
Tổng quan về tử vi tuổi tân dậu 1981 nam mạng năm 2021
Nam mạng sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu tức là tuổi con gà. Thường được gọi là Long Tàng Chi Kê, tức Gà Trong Lồng. Mệnh Mộc – Thạch Lựu Mộc – nghĩa là gỗ cây lựu.
- Mệnh: Năm 2021 Thạch Lựu Mộc gặp mệnh Bích Thượng Thổ, Mộc khắc Thổ là Không tốt
- Địa chi: Dậu gặp Sửu là Tam hợp: Tốt
- Thiên can: Tân gặp Tân là Tương Hợp: Tốt
- Sao chiếu mệnh: Sao Thái Dương
- Vận hạn: Hạn Toán Tận
- Vận niên: Kê Giáp Viên
- Không phạm Thái Tuế năm 2021
- Năm 2021: Phạm Tam Tai năm thứ 3
- Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu
- Hạn Hoang Ốc: Năm 2021 phạm Hoang Ốc – Ngũ Thọ Tử
Sao chiếu mệnh của nam mạng tuổi Tân Dậu năm 2021
Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hệ thống Cửu Diệu. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành Hỏa, được xem là Phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới.
Sao Thái Dương chính là Mặt Trời, thuộc hành Hỏa, đệ nhất tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này sẽ có vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc.
Một số tác động khi sao Thái Dương chiếu mệnh:
- Làm ăn được may mắn và phát đạt trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể xây dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.
- Trong năm được sao Thái Dương chiếu mệnh thường sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, uy tín, danh vọng, tên tuổi hiển hách lẫy lừng.
- Giai đoạn phát triển thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 Âm lịch. Đây được xem là hai tháng Đại cát.
Vận hạn của nam mạng tuổi Tân Dậu năm 2021
Hạn Toán Tận chủ về tiền bạc, cẩn thận ngộ trúng, hao tài. Khi đi không nên mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá vì dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùn hạp làm ăn thì sẽ gặp tai nạn.
Căn cứ vào tính chất thì có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, có thể gây thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra.
Vận niên của nam mạng tuổi Tân Dậu 1981 năm 2021
Kê Giáp Viên được xem là hình tượng Gà thả vào trong vườn, điều này cho thấy một năm thành công và no đủ với bản mệnh.
Trong năm gặp vận niên này bản mệnh sẽ gặt hái nhiều tài lộc, được người khác biếu tiền bạc hoặc tài sản. Công việc làm ăn phát triển, kinh doanh buôn bán thuận lợi, đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều dễ dàng.
Luận tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng
Tuổi xông nhà
Đầu năm 2021 nam mạng tuổi Tân Dậu nên mời gia chủ sinh các năm Tân Hợi, Giáp Dần, Nhâm Tý, Đinh Tỵ đến xông nhà để mọi việc trong năm được thuận lợi, tài lộc đầy nhà, gặp nhiều may mắn, cả năm làm ăn phát đạt.
Về phương diện ngoại giao
Năm nay nam mạng Tân Dậu đều suôn sẻ về mọi thứ, công việc làm ăn phát triển nhiều may mắn. Tuy nhiên cũng có những mức hạn chế và có thể không phát triển được nhiều như bạn mong muốn. Bạn cần phải luôn điềm tĩnh và phát triển nhiều hơn nữa. Tuy bị hạn chế một số mặt nhưng công việc vẫn ổn định và phát triển tốt. Trong ngoại giao cũng được nhiều người yêu mến và giúp đỡ.
Tình duyên
Tình duyên năm nay của bạn cũng tương đối thuận lợi, bạn sẽ không còn cô đơn trong năm nay nữa. Có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác giới.
Tình cảm gia đình
Cuộc sống gia đình của bạn năm nay sẽ không có mâu thuẫn xảy ra. Gia đình sẽ luôn êm đẹp, thái hòa, làm ăn tấn tới phát tài phát lộc, đùm bọc yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống.
>>> Xem thêm:
- Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nữ mạng chi tiết
Phương diện sức khỏe
Sức khỏe của bạn trong năm nay cũng không có gì đáng lo ngại cả. Bạn nên dành thời gian thoải mái để luyện tập thể dục thể thao.
Hướng xuất hành tốt
Gia chủ tuổi Tân Dậu xuất hành nghĩa là sẽ đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa sẽ xuất hành đi lễ chùa, lễ đền.
Các hướng đi tốt nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2021 của nam mạng tuổi Tân Dậu là:
- Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 12/2/2021): Xuất hành về hướng Tây Nam.
- Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 14/2/2021): Xuất hành về hướng Đông Nam, Tây Bắc.
- Ngày mùng 5 tết (thứ 3 ngày 16/2/2021): Xuất hành về hướng Tây Bắc, Đông Nam.
Trên đây là một số thông tin về tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng. Hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về vận mệnh của mình trong năm này. Từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn về mọi mặt.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*