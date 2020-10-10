Xem tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng chi tiết nhất

Bạn đang muốn biết trong năm 2021 sẽ gặp những vận may gì và vận hạn gì? Công danh sự nghiệp có những khó khăn gì và cách giải quyết theo hướng tốt nhất như thế nào? Vận mệnh sức khỏe của bạn trong năm này có gì đáng lo ngại không? Để giải đáp các câu hỏi trên hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu về tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng chi tiết ngay sau đây.

Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hệ thống Cửu Diệu. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành Hỏa, được xem là Phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới.

Nam mạng sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu tức là tuổi con gà. Thường được gọi là Long Tàng Chi Kê, tức Gà Trong Lồng. Mệnh Mộc – Thạch Lựu Mộc – nghĩa là gỗ cây lựu.

Sao Thái Dương chính là Mặt Trời, thuộc hành Hỏa, đệ nhất tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này sẽ có vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc.

Sao chiếu mệnh của nam mạng tuổi Tân Dậu năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Một số tác động khi sao Thái Dương chiếu mệnh:

Làm ăn được may mắn và phát đạt trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể xây dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.

Trong năm được sao Thái Dương chiếu mệnh thường sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, uy tín, danh vọng, tên tuổi hiển hách lẫy lừng.

Giai đoạn phát triển thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 Âm lịch. Đây được xem là hai tháng Đại cát.

Vận hạn của nam mạng tuổi Tân Dậu năm 2021

Hạn Toán Tận chủ về tiền bạc, cẩn thận ngộ trúng, hao tài. Khi đi không nên mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá vì dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùn hạp làm ăn thì sẽ gặp tai nạn.

Căn cứ vào tính chất thì có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, có thể gây thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra.

Vận hạn của nam mạng tuổi Tân Dậu năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Vận niên của nam mạng tuổi Tân Dậu 1981 năm 2021

Kê Giáp Viên được xem là hình tượng Gà thả vào trong vườn, điều này cho thấy một năm thành công và no đủ với bản mệnh.

Trong năm gặp vận niên này bản mệnh sẽ gặt hái nhiều tài lộc, được người khác biếu tiền bạc hoặc tài sản. Công việc làm ăn phát triển, kinh doanh buôn bán thuận lợi, đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều dễ dàng.

Luận tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng

Tuổi xông nhà

Đầu năm 2021 nam mạng tuổi Tân Dậu nên mời gia chủ sinh các năm Tân Hợi, Giáp Dần, Nhâm Tý, Đinh Tỵ đến xông nhà để mọi việc trong năm được thuận lợi, tài lộc đầy nhà, gặp nhiều may mắn, cả năm làm ăn phát đạt.

Tuổi xông nhà nam mạng Tân Dậu năm 2021 - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện ngoại giao

Năm nay nam mạng Tân Dậu đều suôn sẻ về mọi thứ, công việc làm ăn phát triển nhiều may mắn. Tuy nhiên cũng có những mức hạn chế và có thể không phát triển được nhiều như bạn mong muốn. Bạn cần phải luôn điềm tĩnh và phát triển nhiều hơn nữa. Tuy bị hạn chế một số mặt nhưng công việc vẫn ổn định và phát triển tốt. Trong ngoại giao cũng được nhiều người yêu mến và giúp đỡ.

Tình duyên

Tình duyên năm nay của bạn cũng tương đối thuận lợi, bạn sẽ không còn cô đơn trong năm nay nữa. Có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác giới.

Tình duyên năm nay của nam mạng Tân Dậu cũng tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm gia đình

Cuộc sống gia đình của bạn năm nay sẽ không có mâu thuẫn xảy ra. Gia đình sẽ luôn êm đẹp, thái hòa, làm ăn tấn tới phát tài phát lộc, đùm bọc yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống.

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Phương diện sức khỏe

Sức khỏe của bạn trong năm nay cũng không có gì đáng lo ngại cả. Bạn nên dành thời gian thoải mái để luyện tập thể dục thể thao.

Sức khỏe của nam mạng Tân Dậu trong 2021 cũng không có gì đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành tốt

Gia chủ tuổi Tân Dậu xuất hành nghĩa là sẽ đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa sẽ xuất hành đi lễ chùa, lễ đền.

Các hướng đi tốt nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2021 của nam mạng tuổi Tân Dậu là:

Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 12/2/2021): Xuất hành về hướng Tây Nam.

Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 14/2/2021): Xuất hành về hướng Đông Nam, Tây Bắc.

Ngày mùng 5 tết (thứ 3 ngày 16/2/2021): Xuất hành về hướng Tây Bắc, Đông Nam.

Trên đây là một số thông tin về tử vi tuổi Tân Dậu năm 2021 nam mạng. Hy vọng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về vận mệnh của mình trong năm này. Từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn về mọi mặt.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo*