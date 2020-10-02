Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nam mạng chi tiết sẽ giúp bạn đưa ra được những lựa chọn hợp lý, từ đó thu lại kết quả tốt nhất về công việc, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên hay sức khỏe . Tuổi Kỷ Mùi 1979 nam mạng trong năm 2021 sẽ gặp sao nào chiếu mệnh, có phạm phải hạn gì hay không? Mời các bạn cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu trong bài viết sau!

Năm 2021, người nam tuổi Kỷ Mùi 1979 đã bước sang tuổi 42, bị Thất Sát chiếu vào nên tài vận tổng thể có chiều hướng đi xuống. Công việc tiến triển không được suôn sẻ, chuyện học tập bị trì hoãn liên tục, các mối quan hệ rất khó để tiếp tục phát triển.

Năm 2021, tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mạng 1979 phạm phải Thái Tuế, cuộc sống từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm, sức khỏe đểu có phần không tốt.

Do đó, Kỷ Mùi 1979 nam mạng nên biết lập kế hoạch cụ thể ngay từ thời điểm đầu năm, thực hiện từng bước một thì sẽ giảm được xác suất sai sót. Đồng thời, không nên vội vàng trong mọi việc, hãy giữ tâm lý thận trọng, đề phòng để tránh rủi ro xảy đến. Nếu gặp khó khăn cũng đừng quá tuyệt vọng, chỉ cần giữ ý chí kiên định thì chắc chắn sẽ vượt qua được hoạn nạn một cách an toàn.

Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nam mạng - Ảnh minh họa: Internet

Chi tiết tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 năm 2021 nam mạng

Sự nghiệp

Năm 2021, tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mạng gặp vận hạn. Công việc khá nặng nhọc, hầu như phải tăng ca tất cả các ngày, muốn nghỉ ngơi vào cuối tuần cho thoải mái nhưng đột nhiên vẫn phải đi công tác hoặc có các sự kiện cần tham gia. Bạn cần không ngừng nâng cao hiệu quả công việc đồng thời tiết kiệm thời gian, có như vậy bạn mới có thời gian để nghỉ ngơi, giải trí.

Dù công việc nhiều áp lực nhưng bạn cũng không nên nghỉ việc, có thể xin thuyên chuyển công tác, còn nếu đang tìm việc thì áp lực của bạn sẽ càng lớn. Bên cạnh đó, đừng thể hiện sự tự cao trong công việc trong năm 2021, cần thận trọng tránh gây ác cảm từ phía đồng nghiệp.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mạng năm 2021 gặp vận hạn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận

Năm 2021, tài vận của người nam Kỷ Mùi không được tốt lắm. Bạn có thể rơi vào tình trạng khó khăn, túng thiếu. Nếu công ty không hoạt động tốt hoặc khó đảm bảo đời sống cơ bản cho bạn thì hãy chủ động vay tiền của người khác chứ đừng sĩ diện.

Bạn đừng nên tin tưởng vào các app vay tiền bởi bạn có thể bị lừa. Thay vào đó, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Đồng thời, hãy kiềm chế ham muốn trước những thứ đắt tiền, xa hoa, đừng mua chúng một cách vô tội vạ, không có chủ đích.

Ngoài ra, bạn cũng nên cắt đứt những mối quan hệ giao tiếp không hiệu quả, đừng tham gia quá nhiều vào những tiệc tùng, tránh hao tốn tiền của.

Tài vận của nam Kỷ Mùi năm 2021 không được tốt lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm

Năm 2021, chuyện tình cảm của nam mạng Kỷ Mùi 1979 bị ảnh hưởng bởi sao Thất Sát. Cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều khó khăn, tình cảm trở nên lạnh nhạt, không giao tiếp được với nhau, không khí gia đình dần dần căng thẳng.

Khi có bất cứ mâu thuẫn nào đó, bạn không nghĩ tới việc trao đổi thẳng thắn với nhau mà lại mắng mỏ, cãi vã lẫn nhau, khiến tình hình thêm tồi tệ. Vì vậy, hãy kiềm chế tính khí nóng nảy, bạo lực, đối xử thân thiện hơn với gia đình, bạn bè cũng như những người mới gặp.

Ngoài ra, bạn không nên quá nghiêm khắc hoặc khoan dung. Điều đó chỉ làm tăng thêm khoảng cách giữa bố và con, cuộc sống gia đình sẽ trở nên bất hòa nghiêm trọng hơn.

Chuyện tình cảm của nam Kỷ Mùi năm 2021 có đôi chút khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe

Trong năm 2021, người nam tuổi Kỷ Mùi 1979 sẽ bị ảnh hưởng bởi các sao hạn và đau ốm thường xuyên. Bạn cần giữ tâm trạng vui vẻ, lạc quan, giữ gìn sức khỏe. Bạn có thể đọc sách báo, xem các chương trình về chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh chế độ sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý.

Nếu bạn đang có thói quen hút thuốc, uống rượu, hãy bỏ ngay vì chúng cũng vô tình khiến sức khỏe của bạn đi xuống. Với người tuổi Mùi, cần đặc biệt chú ý tới an toàn khi tham gia giao thông.

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Nam tuổi Kỷ Mùi năm 2021 ốm đau thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mạng

Năm 2021, nam mạng Kỷ Mùi 1979 bị sao Kế Đô - Địa Võng chiếu mệnh. Kế Đô là sao tam cửu khóc bi ai, là sao xấu đối với cả nam lẫn nữ. Nếu gặp phải sao này, nam giới cứ sinh hoạt bình thường, đừng quá lo lắng nếu có vấn đề bất trắc gì xảy đến.

Hướng xuất hành

Các hướng xuất hành tốt cho nam mạng Kỷ Mùi trong năm 2021 là:

Mùng 1 Tết: hướng tài thần - Chính Đông và hướng hỷ thần - Chính Nam.

Mùng 2 Tết: hướng tài thần - Chính Nam và hướng hỷ thần - Chính Nam.

Mùng 3 Tết: hướng tài thần - Chính Nam và hướng hỷ thần - Đông Bắc.

Trên đây là thông tin tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 nam mạng chi tiết nhất. Mong rằng qua bài viết, bạn đọc sẽ thu nạp được kiến thức hữu ích cho mình cũng như chuẩn bị thật tốt để chào đón một năm mới 2021 bình an, may mắn và hạnh phúc!