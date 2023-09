Can chi (tuổi tính theo âm lịch): Tân Sửu.

Tướng tinh đười ươi, xương con trâu.

Con nhà Huỳnh Đế, vận phú quý.

Mệnh: Bích Thượng Thổ.

Các mệnh tương sinh: Kim, Hỏa.

Các mệnh tương khắc: Mộc, Thủy.

Con trai: cung Càn nằm trong Tây Tứ trạch.

Con gái: cung Ly nằm trong Đông Tứ trạch.

Bố mẹ tuổi Tân Mùi sinh con năm 2021 có tốt không?

Để đánh giá được bố mẹ tuổi Tân Mùi sinh con năm 2021 có tốt không thì cần dựa trên các tiêu chí gồm: Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp. Từ đó đưa ra kết luận đánh giá chi tiết mối quan hệ xung hợp giữa các yếu tốt.

Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra các kết quả cụ thể và rõ ràng nhất về mối quan hệ xung hợp của bố mẹ tuổi Tân Mùi và con tuổi Tân Sửu, giúp bạn đưa ra quyết định về việc có nên sinh con vào năm 2021 hay không cũng như năm sinh của con ra sao để phù hợp với tuổi bố mẹ.

Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành sinh khắc là yếu tố quan trọng và đầu tiên cần được xem xét khi lựa chọn năm sinh cho con. Thông thường, những đứa trẻ không hợp tuổi với cha mẹ được gọi là Tiểu hung, còn cha mẹ không hợp tuổi với con thì gọi là Đại hung. Vì thế, cần đặc biệt tránh Đại hung. Tốt nhất là ngũ hành của cha mẹ tương sinh với của con, hoặc bình hòa tức là không tương sinh cũng không tương khắc với con.

Ở đây, mệnh của con tuổi Tân Sửu là Thổ - Bích Thượng Thổ, mệnh của bố mẹ là Thổ - Lộ Bàng Thổ. Tức là niên mệnh của bố mẹ và niên mệnh của con không tương sinh cũng không tương khắc với nhau do Thổ hòa Thổ => Bình.

Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có các cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt). Tốt nhất là thiên can của bố mẹ tương hóa với thiên can của con. Bình hòa tức là không tương hóa cũng không tương xung.

Ở đây, thiên can của con tuổi Tân Sửu là Tân, thiên can của bố mẹ tuổi Tân Mùi cũng là Tân. Như vậy, thiên can của con bình hòa với thiên can của bố mẹ => Bình.

Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng với 12 con giáp theo các năm. Hợp xung của Địa chi gồm có Tương hình (12 Địa chi gồm 8 Địa chi thuộc 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục Hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Tam hợp, Lục hợp. Địa chi của ba mẹ tương hợp với của con là tốt nhất, hoặc bình hòa là không tương hợp cũng không tương khắc.

Ở đây, địa chi của con tuổi Tân Sửu là Sửu, địa chi của bố mẹ tuổi Tân Mùi là Mùi. Như vậy, địa chi của con và địa chi của bố mẹ phạm Lục Xung vì Sửu xung với Mùi, phạm Tứ hành xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) đồng thời phạm Tương hình (3 tuổi Sửu, Mùi và Tuất chống đối nhau) => Hung.

Kết luận

Năm 2021 là năm mà các chỉ số tương hợp của Ngũ hành, Thiên can và Địa chi của bố mẹ với con cái tương đối thấp. Như vậy, bố mẹ tuổi Tân Mùi không nên sinh con vào năm 2021.

Trên đây là những thông tin chi tiết giúp bạn trả lời câu hỏi bố mẹ tuổi Tân Mùi sinh con năm 2021 Tân Sửu có tốt không. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn thêm những kiến thức bổ ích trong cuộc sống.

