Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (28/9 - 4/10): Tuất, Thân cát khí vây quanh, tiền ồ ạt chui vào túi; Sửu, Tỵ bị họa thị phi đeo bám

Tâm linh - Tử vi 27/09/2020 14:58

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 28/9 - 4/10/2020 bạn sẽ biết ngay vận trình tài lộc, công danh, sức khỏe và tình duyên của bản thân cực chính xác.

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 28/9 - 4/10/2020 gia chủ sẽ biết cách đối phó với tai ương, biến họa thành phúc. 

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Tý có đầu tuần tiền ùa vào túi, giữa tuần vận khí xung thiên, cuối tuần song hỷ lâm môn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 28/9 - 4/10/2020 chỉ rõ, con giáp may mắn này sẽ tài vận dồi dào. Đầu tuần tiền ùa vào túi, giữa tuần vận khí xung thiên, cuối tuần song hỷ lâm môn là phúc phần Tý có được.

Đặc biệt, sao đào hoa chiếu mệnh còn giúp Tý có đời sống tình cảm ấm êm viên mãn, tha hồ nếm mật ngọt tình yêu.

Tuổi Sửu

Tài lộc bất ổn, sự nghiệp xuống dốc không phanh, liên tục bị tiểu nhân ngáng đường nên con giáp xui xẻo nhất tuần này sẽ khá chật vật trong 7 ngày tới.

Vậy nên, Sửu cần học cách ẩn mình, đừng đầu tư kinh doanh kẻo vướng họa phá tài, bị lừa gạt đến mức mất trắng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có tài lộc vượng phát, tha hồ gánh tiền vào nhà trong tử vi tuần mới. Tuy nhiên, vì bị sao Kiếp Tài chiếu mệnh nên đầu tuần Dần phải đối mặt với khá nhiều điều không may.

Từ giữa tuần trở đi con giáp giàu có này sẽ vượt qua khốn khó, tiến tới thành công dễ dàng như trở bàn tay. 

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Trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2020 con giáp may mắn này sẽ quơ tay hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người hiền lành, sống tử tế và khéo léo trong đối nhân xử thế. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong nghèo khó thì con giáp thiện lương này vẫn có tương lai xán lạn, sự nghiệp thành công.

Trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2020 con giáp may mắn này sẽ quơ tay hốt bạc, đời sang trang mới huy hoàng chói lọi.

Tuổi Thìn 

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nhưng người tuổi Thìn chưa bao giờ tự phụ. Họ có ý chí vươn lên, có gan làm giàu và không sợ thất bại nên càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 7 ngày tới con giáp tài năng này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tuổi Tỵ

Tỵ là người có chí tiến thủ, thông minh và biết chớp lấy thời cơ nên dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường thì con giáp may mắn này vẫn có của ăn của để.

Tuy nhiên, vì bị hung tinh đeo bám nên trong 7 ngày tới Tỵ sẽ lành ít dữ nhiều, thăng trầm lắm phen. 

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Ngọ hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một này để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp có nói, Ngọ sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, phát tài phát lộc, càng về cuối tuần càng đại cát.

Đặc biệt, nếu có ý định thử sức ở lĩnh vực mới thì Ngọ hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một này để đổi đời.

Tuổi Mùi

Bị người mình tin tưởng bày mưu tính kế hãm hại nên Mùi sẽ có tuần mới khá mù mịt. Thế nhưng, thay vì đầu hàng số phận Mùi hãy quyết tâm vươn lên ắt khiến kẻ ganh ghét mình phải cúi đầu xấu hổ.

Cuối tuần phúc lớn mệnh dày, chẳng những may mắn phát tài con giáp giàu sang này còn có tháng 10/2020 đỏ chót như son.

Tuổi Thân

Cát khí vây quanh, vận tài lộc ùn ùn kéo đến nên Thân chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, của nả cứ tự chất chật két.

Đầu tuần vạn sự như ý, giữa tuần song hỷ lâm môn, cả tuần ăn nên làm ra là phúc phần Thân có được trong 7 ngày tới. 

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Dậu hãy đề cao cảnh giác để kẻ xấu dù muốn cũng chẳng có cơ hội hãm hại bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu gặp phải hung tinh, khó tránh họa tiểu nhân trong tuần tới nên cách tốt nhất để giữ bình an chính là tránh xa thị phi.

Hãy cứ tập trung làm tốt việc của mình, đề cao cảnh giác để kẻ xấu dù muốn cũng chẳng có cơ hội hãm hại bạn.

Tuổi Tuất

Thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền của ồ ạt ập vào nhà chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Tuất trong 7 ngày tới.

Bên cạnh đó, tình duyên của Tuất cũng ngập trong hạnh phúc, cả hai sẽ có những giây phút đáng nhớ bên chuyến du lịch đắt đỏ.

Tuổi Hợi

Hợi là người sống biết trước biết sau, không sợ gian truân và thẳng thắn nên từ cấp trên, đối tác đến đồng nghiệp ai cũng thương yêu, tạo điều kiện phát triển.

Khổ tận cam lai, từ đây đến đầu tháng 10/2020 con giáp may mắn này sẽ có tình tiền như ý, vẹn cả đôi đường.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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