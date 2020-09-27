3 đại kỵ phong thủy khiến gia chủ liên tục bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá, lành ít dữ nhiều

Tâm linh - Tử vi 27/09/2020 01:25

Nếu thấy trong lòng luôn khó chịu, bực dọc, liên tục bị hiểu lầm, quấy phá mà không biết lý do thì dám chắc bạn đã phạm phải những kiêng kỵ phong thủy này.

Dưới đây là những kiêng kỵ phong thủy gia chủ chớ dại phạm phải kẻo nhà tan cửa nát, tiền tài tiêu tán, giàu mấy cũng lâm vào cảnh khánh kiệt, nợ nần chồng chất. 

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Đại kỵ này sẽ thu hút hung họa, làm tăng linh khí của kẻ xấu quấy phá nên họa thị phi cứ bám lấy bạn không rời - Ảnh minh họa: Internet

Đặt búp bê trong phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi gia chủ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, là nơi mỗi người tiêu tốn 1/3 cuộc đời của mình. Vậy nên, phong thủy phòng ngủ rất quan trọng, nếu phạm phải sai lầm sẽ khiến gia chủ phải trả giá đắt.

Ngoài việc đầu giường không được hướng thẳng ra cửa sổ, không được treo gương đối diện giường thì đặt búp bê trong phủ ngủ chính là sai lầm gia chủ cần tránh. Bởi lẽ, đại kỵ này sẽ thu hút hung họa, làm tăng linh khí của kẻ xấu quấy phá nên họa thị phi cứ bám lấy bạn không rời. 

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Nếu đang đặt chậu xương rồng hay hoa hồng ở nơi làm việc thì bạn hãy mang vứt ngay kẻo tự làm hại chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đặt hoa hồng ở bàn làm việc

Phụ nữ nào cũng thích cái đẹp, cũng muốn nơi làm việc của mình thật tươi mới, đáng yêu với vài cành hồng điểm xuyến. Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng hoa hồng có gai, dù đẹp đến mấy nhưng nếu trót dại đặt loại hoa này ở nơi làm việc đồng nghĩa với việc bạn đã tự hại chính mình.

Thuyết phong thủy cho rằng, gai của hoa hồng, xương rồng sẽ thu hút hung họa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc, sức khỏe của gia chủ. Vì vậy, nếu đang đặt chậu xương rồng hay hoa hồng ở nơi làm việc thì bạn hãy mang vứt ngay kẻo tự làm hại chính mình. 

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Muốn sự nghiệp hanh thông, tiền của nối đuôi chạy vào túi bạn hãy chọn ví trí có bước tường phía sau chỗ ngồi - Ảnh minh họa: Internet

Chỗ ngồi không có vách tường phía sau

Nơi làm việc, cụ thể là vị trí ngồi ở văn phòng quyết định rất lớn đến sự nghiệp, tương lai của mỗi người. Nếu ngồi ở vị trí đối diện cửa ra vào, lưng quay về lối đi, sau lưng có nhiều đồ vật lộn xộn thì ắt sẽ ảnh hưởng đến tài vận, khó lòng thăng tiến.

Muốn sự nghiệp hanh thông, tiền của nối đuôi chạy vào túi bạn hãy chọn ví trí có bước tường phía sau chỗ ngồi. Mẹo phong thủy này chẳng những giúp bạn thu hút tài vận, may mắn ập xuống đầu mà còn có cơ hội thăng chức tăng lương, tình tiền viên mãn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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