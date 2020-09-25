3 con giáp cực hút đàn ông, ‘hữu xạ tự nhiên hương’, được chồng nuông chiều cưng yêu, đắm đuối cả đời

Tâm linh - Tử vi 25/09/2020 17:37

Phụ nữ thuộc 3 con giáp đào hoa bậc nhất này chẳng cần nhọc công câu dẫn thì đàn ông vẫn si mê cuồng nhiệt, nguyện dành cả cuộc đời để yêu chiều cung phụng, nửa bước không rời.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp đào hoa này phụ nữ sẽ có cuộc hôn nhân ấm êm viên mãn bên người bạn đời tâm đầu ý hợp, ngập trong nhung lụa, chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

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Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, được chồng thương yêu chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi sống tình cảm, chân thành nhưng vẫn vô cùng lý trí. Họ sắc sảo trong lời ăn tiếng nói, hành xử thanh lịch và rất biết điều nên ai cũng kiêng nể. Hơn cả, sự lạnh lùng, kiệm lời của con giáp quyến rũ này chính là chất men say khiến đàn ông điêu đứng, quyết tâm chinh phục cho bằng được.

Sau khi kết hôn, Mùi chính là người vợ vượng phu ích tử, hết lòng hết dạ vì chồng con. Họ biết cách đỡ đần chồng trong công việc, quán xuyến gia đình chu đáo nhưng vẫn theo đuổi đam mê, có sự nghiệp riêng nên ai cũng kiêng nể.

Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, được chồng thương yêu chiều chuộng, gia đình hạnh phúc ấm êm. 

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Nhờ sự tự tin, can trường nên Tuất sẽ có sự nghiệp suôn sẻ, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là người ngay thẳng, luôn nghĩ cho người khác và sống rất tử tế. Nếu đàn bà khác chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền để chọn chồng thì Tuất chỉ chọn bạn đời dựa trên sự rung động của trái tim mình.

Chỉ khi yêu đủ sâu, tình đủ đậm thì phụ nữ tuổi Tuất mới đồng ý bước chân vào hôn nhân. Nhờ thế nên cuộc sống vợ chồng rất viên mãn, bên nhau càng lâu càng quyến luyến không rời.

Đặc biệt, nhờ sự tự tin, can trường nên Tuất sẽ có sự nghiệp suôn sẻ, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. 

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 Mão cực hút đàn ông, chẳng cần ngực nở mông cong nàng giáp này vẫn được chồng cưng như trứng mỏng, hậu vận phúc lộc tề tựu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh phụ nữ tuổi Mão vô cùng tinh tế, nhạy cảm và biết cách đối nhân xử thế. Họ không sợ khổ cực, chẳng sợ gian truân nên chẳng cần dựa dẫm vào ai vẫn có sự nghiệp hiển vinh, của ăn của để chất đống.

Thành công khá sớm, có địa vị nhưng phụ nữ tuổi Mão không hề kênh kiệu hay lên mặt với đời. Họ hiền lành, thiện lương và giàu lòng vị tha nên chẳng bao giờ so đo tính toán hay hơn thua với ai.

Thế nên, Mão cực hút đàn ông, chẳng cần ngực nở mông cong nàng giáp này vẫn được chồng cưng như trứng mỏng, hậu vận phúc lộc tề tựu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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