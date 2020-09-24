Ai khổ mặc ai, 3 con giáp được thần tài phát lộc, công danh rực rỡ, phất lên đổi đời 49 ngày tới

Khổ tận cam lai, trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tiền tìm đến tận cửa, muốn nghèo cũng khó khiến ai cũng hờn.
- Từ sau rằm Trung thu: 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi
- Bước vào thời hoàng kim: 3 con giáp đón MƯA TÀI LỘC, quơ tay là hốt bạc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh
Trong 49 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ liên tục gặt hái thành công trong sự nghiệp, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa khiến ai cũng hờn.
Tuổi Sửu
Sửu là người siêng năng, chăm chỉ và hết lòng trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, trao cho vô số cơ hội khẳng định tài năng. Nhờ thế, trước ngưỡng 30 con giáp may mắn này đã có sự nghiệp ổn định, thăng chức tăng lương liên tục.
Canh Tý 2020 là thời hoàng kim của người tuổi Sửu, vậy nên con giáp giàu có này sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng chí thú làm ăn, càng có gan làm giàu Sửu càng ăn nên làm ra, đếm tiền sái tay cũng không xuể.
Tuổi Mão
Hiền lành, sống tình cảm và cực khôn ngoan nên người tuổi Mão được rất nhiều người quý mến, bề trên hết lòng chiếu cố. Hơn cả, nhờ biết cách đối nhân xử thế, chăm làm điều thiện nên Mão tích được rất nhiều công đức, cuộc sống nhờ thế cũng thuận lợi, êm đềm bội phần.
Những ngày đầu năm khá chật vật, liên tục bị thị phi đeo bám nhưng trong 49 ngày tới Mão sẽ chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an. Chẳng những dạy cho tiểu nhân bài học nhớ đời, Mão còn kiếm được bộn tiền, đời sang trang rực rỡ.
Tuổi Dần
Là người mạnh mẽ, sâu sắc và quyết đoán trong công việc nên dù làm thuê hay làm chủ Dần cũng thành công vang dội, của nả đầy nhà. Chỉ cần chớp lấy cơ hội trời cho trong 49 ngày tới Dần sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, muốn nghèo cũng chẳng được.
Vậy nên, dù hiện tại không như ý thì Dần cũng đừng nản lòng bởi vận may trời cho đang chờ bạn phía trước. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Dần sẽ được bước lên đỉnh vinh quang, an nhàn hưởng lộc trời cho.
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